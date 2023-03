Eurovizijski portal o Letu 3: 'Nadamo se da neće ponijeti iskorištene čepove iz rektuma'

Hrvatski peteročlani bend Let 3 čine vrhunski provokatori. Grupa je, između ostalog, masturbirala u glazbenom spotu, a policija ih je kaznila jer su goli nastupali na koncertu na otvorenom. Godine 2008. njihovo pojavljivanje u talk showu 'Nedjeljom u dva' prekinuto je nakon što su ispalili niz psovki i pretvarali se da im iskaču čepovi iz rektuma, piše to u članku najpoznatijeg eurovizijskog portala Wiwibloggs.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Autori teksta istaknuli su kako su letovci spremni u Liverpool donijeti 'vatru', ali se nadaju da jednu stvar ipak neće ponoviti.

- Nadamo se da neće ponijeti iskorištene čepove boca na Euroviziju 2023. u Liverpool - istaknuli su. U komentarima su im se brzo javili obožavatelji Leta 3, koji su im pojasnili kako dečki nisu masturbirali u videu, već su to činili statisti koji su bili obučeni kao oni. Složili su se kako je u to vrijeme to bila vrlo kontroverzna stvar.

Foto: Krasnodar Peršun/HRT

Osim biografije Leta 3, čitateljima su pokušavali objasniti značenja pjesme 'Mama ŠČ!' s kojom je grupa pobijedila u veljači na Dori pa su tako dodali da satirom komentiraju rusku agresiju na Ukrajinu.

Za Rijeku, gradu u kojem je osnovana grupa, rekli su da je to epicentar punk scene u Hrvatskoj.

Foto: GOK

Najčitaniji članci