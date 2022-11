Eva Ras otkrila: 'Drogirala sam se, imala sam samo 20 godina'

Poznata srpska glumica Eva Ras (81) šokirala je javnost javnim priznanjem kako se u mladosti koristila opijatima te da je prošla pakao zbog kokaina.

Prije nego što se udala za slikara Radomira Stevića Rasa, Eva je bila u braku s muškarcem čiji identitet ne želi otkriti u javnosti, a zbog njega se počela drogirati.

- Moj prvi suprug, s kojim sam studirala na Fakultetu dramskih umjetnosti, bio je narkoman. Nisam znala za to dok smo hodali, saznala sam tek kad smo se vjenčali. U 1960-ima smo narkomanima nazivali samo one koji su se liječili od droga, a ne one koji su ih koristili. Zato su mnogi smatrali da drogiranje nije ništa strašno, započela je Eva svoju za ispovijest za Informer.

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Objasnila je i kako je došla na ideju da koristi zabranjene supstance.

- Muž me nikada nije nagovarao da to učinim. Međutim, droga se vukla po stanu i gledala sam kako je uzima. Rekla sam mu jednom da i ja želim probati. On mi je odgovorio da ne želi tome svjedočiti i da ja to učinim dok on nije kod kuće. I jesam. Šmrkala sam taj prah, bio je kokain. Imala sam 20 godina kada sam prvi put probala drogu - rekla je Ras.

Foto: Antonio Ahel

Opisala je i da nakon uzimanja narkotika nije znala za sebe te da danima nije jela ni spavala.

- Kada bih se nadrogirala, pomislila bih da mogu proći kroz zid. Opipala bih zidove i činili su se mekima. Taj bi čudan osjećaj u glavi trajao danima. Dva dana nisam jela, pila, spavala ili piškila. Nisam imala fizioloških potreba. Kad bih zatvorila oči, vidjela bih čudna priviđenja. To je bilo jezivo - objasnila je pa nadodala:

- Povratila sam od psihičkog gađenja, jer sam se izgubila u svemu tome.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Glumica je prestala uzimati kokain jer nije željela postati ovisna.

- Prošli su tjedni dok nisam došla k sebi. Kad sam shvatila da čvrsto stojim na zemlji i da zid nije mekan, znala sam da sam dobro. Razvela sam se od prvog muža i prestala se drogirati. Neću pričati o njemu i otkrivati ​​tko je on. On ima svoj život i nemam mu ga pravo zagorčavati. Ne samo njemu, nego i njegovoj djeci i unucima - zaključila je glumica.

