Evo kako Irena Pecotić nakon preljuba 'odmara' u masliniku

Maslina je neobrana, pjesma je klape Masline koju je svirala u pozadini fotografije Irene Pecotić. U kratkoj majici i hlačama te sunčanim naočalama, supruga Marka Pecotića, brala je masline. Verala se po krošnji kako bi ubrala i one masline koje su u samom vrhu.

Na svom profilu na društvenim mrežama često se hvali raznim poslovima koje obavlja pa tako i danas aktivnošću kojom se mnogi bave kroz jesen.

Foto: Instagram

Nakon što je Marko priznao da se razvode te da ljubi blisku suradnicu Silviju Dvornik, Irena se nije previše oglašavala. Objavila je tek nekoliko fotografija, ali bez ijedne riječi o krahu njihova braka. Ipak, prije nekoliko dana kazala je za Slobodnu Dalmaciju kako još sabire dojmove.

Foto: Instagram/Irena Pecotić

Marko i Irena bili su 16 godina u braku. Upoznali su se na probama zbora u crkvi, a nije dugo trebalo da se zaljube. Vjenčali su se 2006. godine te dobili dvojicu sinova, Ivana i Andru.

Foto: Instagram

- Istina je da imam novu osobu i novu ljubav, razlozi za razvod su prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu, kao i novi početak, vrijeme će pokazati što će biti, a o novoj osobi... to moram pričati s njom da vidim slaže li se da to bude službeno, bez obzira što je i s druge strane to riješeno - rekao je Marko pa onda i potvrdio za Slobodnu Dalmaciju:

- Da, Silvia Dvornik i ja smo zajedno.

Foto: Dalmacija danas

