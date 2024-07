Evo kako Mile Kekin izgleda u ulozi Mirka Novosela: 'Bilo je izazovno za nekoga moje visine'

Upravo pred koncert Mile Kekina i njegovog banda 13.7. u Šibeniku, rodnom gradu Dražena Petrovića, izašla je vijest da će baš Mile glumiti legendarnog trenera Mirka Novosela u igranom filmu ‘Dražen’, producenata Ljube Zdjelarevića i Ivora Šibera iz produkcijske kuće Kinoteka, u režiji Danila Šerbedžije čija se premijera očekuje 22. listopada na Draženov 60. rođendan.

Na današnji dan 1971. rođen je glazbenik i tekstopisac Mile Kekin | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Film prati Dražena od dječačkih dana u Zagrebu do odlaska u NBA ligu, a sniman je na autentičnim lokacijama u Šibeniku, Zagrebu, New Jerseyju i New Yorku. Uskočiti u ulogu legendarnog Mirka Novosela nije bilo nimalo lako iako Kekin već od ranije ima dosta glumačkog iskustva. Pripremao se mjesecima kako bi što bolje prikazao lik i djelo Mirka Novosela na Draženovom putu do uspjeha.

- Za početak sam pogledao sve o Mirku Novoselu i Ciboni što sam mogao, sve dokumentarce, snimke i njegova gostovanja u sportskim emisijama. Mirko mi se učinio kao vrlo fokusiran, discipliniran i pragmatičan čovjek, nije pio alkohol, nije bio sklon nekim ekstravagancama. Nije lako tumačiti likove bez nekih većih poroka ali srećom je Mirko imao i svoju temperamentnu stranu – rekao je Kekin i dodao: 'Bilo je vrlo izazovno za čovjeka moje visine glumiti s dvometrašima, ali sam baš uživao, a naročito u sceni kad kao trener objašnjavam nova košarkaška pravila. Filmska ekipa je bila takva da mi je nakon zadnjeg dana snimanja bilo nekako žao što je već završilo. Nemam sumnje da će publika uživati u filmu.'

Foto: promo

Nastupom na Regius festivalu u Šibeniku, Mile nastavlja svoju vrlo uspješnu turneju "Soundtrack za život" na kojoj izvodi pjesme iz svih faza svog autorskog rada, od prvih albuma Hladnog piva do danas.