Evo kako sad izgleda curica iz filma 'Kako je Grinch ukrao Božić': Rokerica je i niže hitove

Tijekom blagdanskog razdoblja brojni se opuštaju uz kultne filmove i serije. Jedan od najpopularnijih filmova je 'Kako je Grinch ukrao Božić' iz 2000. godine. Glumci iz filma su se promijenili, a uz holivudsku zvijezdu Jima Carreyja brojna srca osvojila je djevojčica koja se pojavljuje u film.

POGLEDAJTE VIDEO:

Glumica i pjevačica Taylor Momsen utjelovila je Cindy Lou Who.

Momsen je imala samo sedam godina, a kasnije je postala poznata po glumi u teen seriji 'Gossip Girl' u kojoj je glumila do 2012. godine.

Foto: Universal Pictures/YouTube/Screenshot

Na kraju se povukla iz glume kako bi se posvetila glazbi, predvodeći rock grupu 'The Pretty Reckless'.

Bend sada iza sebe ima četiri studijska albuma, a posljednji je bio prošlogodišnji 'Death by Rock and Roll', koji je nakon objave zasjeo na brojne ljestvice - uključujući i sam vrh Billboardove ljestvice.

Foto: Instagram

Taylor Momsen otpjevala je brojne hitove poput 'Make Me Wanna Die', 'You', 'Nothing Left to Lose', 'Just Tonight'.

Najčitaniji članci