Evo koje velike zvijezde dolaze u Hrvatsku 2024.: Ed Sheeran, Avril Lavigne, Lenny Kravitz...

Nova godina se bliži, a pozdravljamo se s 2023. koja je bila puna događanja. Od festivala koji su okupili tisuće ljudi pa sve do koncerata svjetskih zvijezda - Bryana Adamsa, Suzanne Vege i drugih te regionalnih zvijezda - Aleksandre Prijović, Dine Merlina... Nakon zabavne godine stiže još jedna ista takva, a neki veliki koncerti već su unaprijed najavljeni te ih se s nestrpljenjem čeka.

Severina se vraća u Rijeku, a Šerifović 'puni' Arenu

Od domaćih zvijezda velike će koncerte imati Severina. Glazbenica stiže u Rijeku 10. veljače, a potom i u Zadar. Koncerti su u sklopu aktualne turneje tijekom koje je Severina pjevala u Osijeku i Varaždinu. U Zadar se vraća nakon sedam godina, a u Rijeku, u Dvoranu mladosti, nakon čak 11 godina.

Osim Severine, hrvatska pjevačica Josipa Lisac priprema koncert u Domu sportova 17. veljače. Poseban nastup će održati povodom 50. obljetnice albuma 'Dnevnik jedne ljubavi'. U Dom sportova se vraća nakon devet godina.

Dva koncerta pripremaju i Brkovi. Prvi će imati 2. ožujka u Pogonu kulture u Rijeci, gdje će proslaviti 20 godina karijere. Tim će nastupom krenuti na regionalnu turneju, koju će 7. rujna završiti u Zagrebu, koncertom na Šalati.

Regionalna zvijezda Marija Šerifović 8. ožujka stiže u Arenu Zagreb. Izvest će hitove s novog albuma 'Dolazi ljubav', na kojem je i pjesma s hrvatskim glazbenikom Matijom Cvekom.

Proljeće i ljeto uz zvuke punka i rocka

Legendarni irski glazbenik Bob Geldof i njegov bend The Boomtown Rats stižu u Zagreb. Nastupat će 26. travnja u Tvornici kulture. Bob je inače zaslužan za okupljanje sastava Band Aid, s brojnim irskim i britanskim glazbenicima. Zarada od njihove pjesme 'Do They Know It's Christmas?' je išla u humanitarne svrhe za gladne u Etiopiji.

Zvijezda 2000-ih, punkerica Avril Lavigne, sljedeće godine stiže u Pulu. Svoj prvi nastup u Hrvatskoj će imati u pulskoj Areni u sklopu turneje 'Love Sux'. Otpjevat će hitove s novog albuma, ali sigurno i one najpoznatije kao što su 'Girlfriend', 'Sk8er Boi' i druge.

U Zagreb stiže i legendarni Sting. U sklopu svjetske turneje će u zagrebačkoj Areni nastupati 27. svibnja i otpjevati svoje najveće hitove. 'Roxanne', 'Every Breath You Take', samo su neki od njih.

Frontmen bendova Slipknot i Stone Sour, Corey Taylor, također dolazi u Zagreb. Njegov je koncert prvo bio najavljen za 6. lipnja u Tvornici kulture, ali s obzirom da su se ulaznice rasprodale u četiri dana, koncert je prebačen na Šalatu. Datum ostaje isti. Ovo će mu ujedno biti prvi put u Hrvatskoj. Na turneji i nastupu u Zagrebu će promovirati svoj samostalni album 'CMF2' te će pjevati i neke hitove koje je objavio sa svojim bendovima.

Rock bend Queens Of The Stone Age, jedan od najutjecajnijih sastava ovog žanra, stiže na Šalatu 23. srpnja. Ove su godine objavili album 'In Times New Roman' koji promoviraju u sklopu svoje svjetske turneje. Bend je poznat po svojim hitovima 'No One Knows', 'Go With The Flow', 'Little Sister' i drugima.

Pulska Arena čeka i nastup rock sastava Simple Minds, koji će pred hrvatskom publikom nastupati 3. srpnja. Zabavljat će posjetitelje hitovima iz dugogodišnje karijere, uključujući i 'Don't You (Forget About Me)'. Ovaj se hit pojavio u filmu 'The Breakfast Club' kao završna pjesma. Bend je 2022. godine nastupao u Zagrebu, na Šalati.

Legendarni glazbenik Lenny Kravitz dolazi u Pulu 28. srpnja. U sklopu turneje 'Blue Electric Light Tour' nastupat će u pulskoj Areni te će se nakon 13 godina vratiti u Lijepu našu. Njegov 12. album, istog imena kao i turneja, izašao je nedavno.

Ed Sheeran i Hozier po prvi put u Hrvatskoj

U Hrvatsku prvi put stiže i Hozier, poznat po svom hitu 'Take Me To Church'. Nastupat će na INmusic festivalu 2024. godine, koji će se održati od 24. do 26. lipnja.

Svjetska zvijezda Ed Sheeran također će prvi put nastupati u Hrvatskoj. Sheeran će 10. kolovoza zapjevati na Hipodromu u Zagrebu. Ulaznice za koncert su se gotovo rasprodale, a ostale su samo one za stajanje.

