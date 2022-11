Evo koju pjesmu je Trumpova kći odabrala za prvi ples. Na podij stigli i Donald i Melanie

Kći bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa (76), Tiffany (29) u subotu, 12. studenog, udala se za milijardera Michaela Boulosa, s kojim je u vezi dvije i pol godine. Dan nakon vjenčanja na društvenim mrežama objavljene su snimke i fotografije vjenčanja, među kojima je i prvi ples mladenaca. Tiffany i novopečeni suprug na plesni podij izašli su uz pjesmu 'Dancing in the Moonlight', izvođača Toploadera, a onda na hit Elvisa Presleyja 'Can't Help Falling in Love' otplesali prvi ples.

Tiffany je nakon svečanog obreda promijenila vjenčanicu. Tijekom slavlja bila je u lepršavoj bijeloj haljini, a na sebi je imala još i neizostavan dijamantni nakit. Novopečeni suprug kćeri bivšeg predsjednika imao je crno odijelo s leptir-mašnom.

Uz mladence na plesnom podiju su se u jednom trenutku pojavili i ostali gosti, a među njima je bio i mladenkin otac Donald Trump. Kako to obično i biva na vjenčanjima, Trump je na podiju plesao sa suprugom Melanie dok je u pozadini svirala pjesma 'Strangers in the Night', izvođača Franka Sinatre.

Osim što je plesao s Melanijom, Donald je supruzi šaputao na uho i ljubio je u obraz.

Podsjetimo, najmlađa Trumpova kći blistala je u vjenčanici modne dizajnerice Elie Saab, a i njezin novopečeni suprug odlučio se za njezinu kreaciju. Svoju ljubav okrunili su brakom na obiteljskom imanju Mar-a-Lago na Floridi.

Ona i Boulos vjenčali su se čim se tropska oluja Nicole makla iz Floride, te tri dana prije no što se očekuje da će Donald objaviti svoju kandidaturu za predsjedničke izbore 2024. godine.

- Usredotočeni smo na svečani događaj, a ne na politiku - rekla je ponosna mama Marla za magazin People i objasnila da s Tiffany željela udati u Mar-a-Lagu gdje je rođena, jer je to njezin dom iz djetinjstva.

