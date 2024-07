Evo koliko su zaradile kraljice estrade prošle godine: Severina je s trona svrgnula Maju Šuput

Ja samo pjevam, ja samo sviram, ja nemam razlog da se živciram..., pjeva Severina Vučković (55) već 25 godina, a da je tome stvarno tako, najbolje pokazuju i brojke njezinih tvrtki i bilanca 2023. Prema najnovijim podacima Poslovne Hrvatske, "kraljica estrade" lani je imala ukupnu neto dobit od gotovo 450.000 eura. S obzirom na to da je godinu prije po zaradi nepisanu titulu "kraljice estrade" ponijela Maja Šuput Tatarinov (44), zaradivši ukupno 272.000 eura, provjerili smo kako je ona prošla 2023. Plus na računima tvrtki uvelike se smanjio iako joj nitko ne može oduzeti "titulu" prvoga glasa svadbenih večeri.

Foto: Instagram

Šuput je inače vlasnica dviju tvrtki: Morska diva osnovana 1993. i Majushka 2018. godine. Ona je i uspješna poduzetnica jer nema djevojčice koja ne zna za njezine Majushka mikrofone i ostale proizvode. Majushka, u kojoj je suvlasnica sa suprugom Nenadom Tatarinovim, ostvarila je 2022. godine dobit od oko 30 tisuća eura.

Foto: Instagram

Preko Morske dive vodi glazbenu karijeru i ima jednog zaposlenog s plaćom oko 750 eura. Tvrtka je u 2022. godini zaradila neto dobit od oko 242.000 eura. Tu su uključeni svi koncerti, svadbe i stručno ocjenjivanje u tri sezone ''Supertalenta''. Da je Maji išlo toliko dobro govori nam i to da nije prihvatila biti članica žirija devete sezone showa ''Supertalenta''. Kad se pogleda njezina zarada u 2023. godini, možda je ipak i trebala jer je zarada naglo pala.

Prema Poslovnoj Hrvatskoj, u 2023. godini Morska diva ostvarila je čistu neto dobit od oko 45.000 eura, a to je smanjenje od 81 posto u odnosu na 2022. S Majushkom je ostvarila zaradu od oko 10.000 eura, a to je smanjenje od 67 posto u odnosu na prethodnu godinu. Tako je Maja u 2023. godini zaradila oko 55.000 eura, gotovo pa 200.000 eura manje u odnosu na plodnu 2022. godinu.

Zagreb: Predstavljanje rezultata Holcima u Laubi | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Severina je očito shvatila kakvu zaradu donosi biti članica žirija glazbenog showa. Njezina zarada u 2022. godini bila je 168.000 eura, prema podacima Poslovne Hrvatske. Te 2022. je bila druga iza Maje Šuput po zaradi. Severina je prošle godine prihvatila biti članica žirija RTL-ova showa ''Superstar'', a donedavno je bila vlasnica ili suvlasnica tri tvrtke.

U ovoj godini je zatvorila tvrtku DUK Production, koja se bavila proizvodnjom videospotova. Zatvorila ju je s minusom od 3600 eura, no to je manje bitno uz zaradu u 2023. godini.

Severina održala koncert u Skoplju u Areni Boris Trajkovski | Foto: Goran Ristovski

Njezina tvrtka Glazbeni program, koja se bavi organizacijom koncerata, donijela joj je u 2023. godini prihode od oko 700.000 eura, a neto dobit od oko 246.000 eura. Drugim riječima, prihod je porastao za oko 500.000 eura, a zarada oko 240.000 eura u odnosu na 2022. godinu. Snažan je to rast prometa i dobiti. Njezina tvrtka Dobrodošao u klub ima jednog zaposlenog po plaći od oko 900 eura. U 2023. godini tvrtka je ostvarila neto dobit od 206.755 eura, a to je povećanje od 27 posto u odnosu na prethodnu godinu. Severina je navodno od ''Superstara'' zarađivala 12.000 eura plus PDV po emisiji, a ovih dana pokazala je i kako se priprema za novu sezonu showa.