Doznajte što vas očekuje ovog utorka 18. studenog u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu'...
Evo što će biti u sapunicama u utorak: Sestre slave otkup žita
Divlje pčele
RTL 20:15
Ante razmišlja o Markovu planu kojim bi mogao domoći Katarininih polja. Katarina i sestre odlaze proslaviti uspješan otkup žita u Karmelinoj kavani, na zgražanje muških gostiju. Kad se pojavi Marko, situacija izmiče kontroli.
La Promesa
HRT1 13:20
Jana uspijeva razgovarati s Currom, ali on je ne prepoznaje. María Fernández pokušava utješiti Janu te joj predlaže da pokuša opet s njim razgovarati kad bude bolji trenutak.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Tim istražuje tijelo striptizete pronađeno u jezeru Michigan. Žrtva ima veze s krugom ljudi s kojima se druži Voight, što uzrokuje nelagodu između njega i Lindsay.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:20
Ivana pokušava ignorirati svoje loše nalaze, no kad se skoro sruši na poslu, shvati da je vrag odnio šalu. Joco i Petra su u zategnutim odnosima, a Joco se i dalje ljuti na Petru jer mu je uzela auto i karticu. Zrinku kopka Crni i ne može ga izbaciti iz glave.
Kumovi
NOVA TV 20:20
Milica luduje jer Marko odbija Goranov bubreg, pa mu dovlači Bracu u bolnicu. Stigle su i preostale Natalijine maserke. Iglika masira Janka, koji je potpuno oduševljen. Ivka i Šima odlaze po Stanislava u Sinj. Izlazi iz zatvora jer je Danica sredila da se brani sa slobode. Natalija pobjegne u sobu kad vidi da je Stanislav na imanju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+