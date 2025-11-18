Evo što će biti u sapunicama u utorak: Sestre slave otkup žita

Divlje pčele

Ante razmišlja o Markovu planu kojim bi mogao domoći Katarininih polja. Katarina i sestre odlaze proslaviti uspješan otkup žita u Karmelinoj kavani, na zgražanje muških gostiju. Kad se pojavi Marko, situacija izmiče kontroli.

La Promesa

Jana uspijeva razgovarati s Currom, ali on je ne prepoznaje. María Fernández pokušava utješiti Janu te joj predlaže da pokuša opet s njim razgovarati kad bude bolji trenutak.

Chicago P.D.

Tim istražuje tijelo striptizete pronađeno u jezeru Michigan. Žrtva ima veze s krugom ljudi s kojima se druži Voight, što uzrokuje nelagodu između njega i Lindsay.

U dobru i zlu

Ivana pokušava ignorirati svoje loše nalaze, no kad se skoro sruši na poslu, shvati da je vrag odnio šalu. Joco i Petra su u zategnutim odnosima, a Joco se i dalje ljuti na Petru jer mu je uzela auto i karticu. Zrinku kopka Crni i ne može ga izbaciti iz glave.

Kumovi

Milica luduje jer Marko odbija Goranov bubreg, pa mu dovlači Bracu u bolnicu. Stigle su i preostale Natalijine maserke. Iglika masira Janka, koji je potpuno oduševljen. Ivka i Šima odlaze po Stanislava u Sinj. Izlazi iz zatvora jer je Danica sredila da se brani sa slobode. Natalija pobjegne u sobu kad vidi da je Stanislav na imanju.