Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što će biti u sapunicama u utorak: Sestre slave otkup žita

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo što će biti u sapunicama u utorak: Sestre slave otkup žita
2
Foto: rtl

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 18. studenog u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Ante razmišlja o Markovu planu kojim bi mogao domoći Katarininih polja. Katarina i sestre odlaze proslaviti uspješan otkup žita u Karmelinoj kavani, na zgražanje muških gostiju. Kad se pojavi Marko, situacija izmiče kontroli.

Foto: rtl

La Promesa 

HRT1 13:20

Jana uspijeva razgovarati s Currom, ali on je ne prepoznaje. María Fernández pokušava utješiti Janu te joj predlaže da pokuša opet s njim razgovarati kad bude bolji trenutak.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim istražuje tijelo striptizete pronađeno u jezeru Michigan. Žrtva ima veze s krugom ljudi s kojima se druži Voight, što uzrokuje nelagodu između njega i Lindsay.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Ivana pokušava ignorirati svoje loše nalaze, no kad se skoro sruši na poslu, shvati da je vrag odnio šalu. Joco i Petra su u zategnutim odnosima, a Joco se i dalje ljuti na Petru jer mu je uzela auto i karticu. Zrinku kopka Crni i ne može ga izbaciti iz glave.

Kumovi

NOVA TV 20:20

Milica luduje jer Marko odbija Goranov bubreg, pa mu dovlači Bracu u bolnicu. Stigle su i preostale Natalijine maserke. Iglika masira Janka, koji je potpuno oduševljen. Ivka i Šima odlaze po Stanislava u Sinj. Izlazi iz zatvora jer je Danica sredila da se brani sa slobode. Natalija pobjegne u sobu kad vidi da je Stanislav na imanju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Laura Gnjatović odradila nastup u badiću: Evo kako je izgledala prije pet godina...
LIJEPA ZADRANKA

FOTO Laura Gnjatović odradila nastup u badiću: Evo kako je izgledala prije pet godina...

Miss Universe Hrvatske na svjetskom izboru za Miss Universe u Tajlandu odradila je modnu reviju u badiću kojim je istaknula savršenu figuru...
Veliki redovi u Zagrebu! Navala na ulaznice za popularan bend: 'Dobro je da sam došla ranije!'
VODEĆE IME ALTERNATIVNE SCENE

Veliki redovi u Zagrebu! Navala na ulaznice za popularan bend: 'Dobro je da sam došla ranije!'

Kultni bend rasprodao je Šalatu pa se koncert preselio na drugu lokaciju. Jutros je počela prodaja ulaznica na CoreEventu, a red za fizičke ulaznice samo se povećava
Pogledajte nastup koji je dobio zlatni gumb u Supertalentu!
ODUŠEVIO PUBLIKU

Pogledajte nastup koji je dobio zlatni gumb u Supertalentu!

Fabijan Pavao Medvešek ovoga puta dao je zlatni gumb, i to violinistu Sveboru Mihaelu Jeliću. Zlatne konfete preplavile su pozornicu, a Svebor se plasirao ravno u polufinale

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025