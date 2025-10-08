Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u srijedu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u srijedu
5
Foto: IGOR_DUGANDZIC

Doznajte što vas očekuje ove srijede 8. listopada u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'La promesa', 'Sjene prošlosti','Kumovi', 'Cacau'..

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Nakon razgovora s Unutarnjom kontrolom, Rimac je suspendiran, a Blanka dobiva nagodbu od tužilaštva. U kvart dolazi Rebeka - stara Tomina i Paulina prijateljica s fakulteta. Paula je oduševljena njezinim dolaskom, za razliku od Tome. Marta je ljubomorna na Karla i teško to skriva.

Foto: RTL

La Promesa

HRT 13:20

Jana pokaže Ramoni Doloresine predmete, a Curru mrlju na sagu. Cruz i Petra saznaju za staričin posjet.

Foto: HRT

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Divna pokušava zadržati svoj ponos nakon što je saznala da je Ante platio jamčevinu za Veljka. On je i dalje u paklu zbog Damjanova boravka u kući. Nastavlja rat s njim, a čini se da Damjan pobjeđuje. Željka optužuje Veljka za emocionalnu ucjenu. Prizna mu da nije dovršila prijepis kuće kako bi njega zaštitila, ali odbija to ponoviti ispred Ivane i Marine.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Macani imaju novu provalu, a Vinko shvaća da mu je ukraden Petrescuov novac. Anđela je prespavala kod Mirjane, ali ne želi da mjesto to zna pa laže da pomaže Mirjani u gostionici jer je njoj loše. Laž na kraju preraste u priču da je Mirjana u depresiji jer je sama. Zvoni Luce ostavlja Andriju na čuvanje.

Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT 12:25

Simone podere Justinovu oporuku. Svi se prisjećaju njezinih prijašnjih pokušaja da ga ubije te slute da je možda ona kriva za njegovu smrt.

Foto: promo

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Kad nestane glamur! Evo kako izgledaju slavne dame bez trunke šminke i raznih filtera
NE SRAME SE

FOTO Kad nestane glamur! Evo kako izgledaju slavne dame bez trunke šminke i raznih filtera

Slavne pjevačice, glumice i modele često možemo vidjeti besprijekorno našminkane i sređene. No i one ponekad vole podijeliti na društvenim mrežama kako izgledaju bez šminke i filtera. I toga se ne srame
Preminuo je Halid Bešlić
U 72. GODINI

Preminuo je Halid Bešlić

Halid Bešlić bio je legenda narodne glazbe na prostoru bivše Jugoslavije. Tijekom karijere duge preko 30 godina objavio je brojne hitove koje je publika obožavala.
Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj
PREMINUO U 72. GODINI

Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj

Nisam upoznao suprugu na nastupu. U kafiću gdje sam nastupao, na ulazu u Sarajevo... Moja snaha je tamo radila, bila je kuharica i upoznala me sa suprugom, ispričao je pjevač jednom prilikom...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025