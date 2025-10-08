Doznajte što vas očekuje ove srijede 8. listopada u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'La promesa', 'Sjene prošlosti','Kumovi', 'Cacau'..
Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u srijedu
Sjene prošlosti
RTL 20:15
Nakon razgovora s Unutarnjom kontrolom, Rimac je suspendiran, a Blanka dobiva nagodbu od tužilaštva. U kvart dolazi Rebeka - stara Tomina i Paulina prijateljica s fakulteta. Paula je oduševljena njezinim dolaskom, za razliku od Tome. Marta je ljubomorna na Karla i teško to skriva.
La Promesa
HRT 13:20
Jana pokaže Ramoni Doloresine predmete, a Curru mrlju na sagu. Cruz i Petra saznaju za staričin posjet.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:20
Divna pokušava zadržati svoj ponos nakon što je saznala da je Ante platio jamčevinu za Veljka. On je i dalje u paklu zbog Damjanova boravka u kući. Nastavlja rat s njim, a čini se da Damjan pobjeđuje. Željka optužuje Veljka za emocionalnu ucjenu. Prizna mu da nije dovršila prijepis kuće kako bi njega zaštitila, ali odbija to ponoviti ispred Ivane i Marine.
Kumovi
NOVA TV 20:20
Macani imaju novu provalu, a Vinko shvaća da mu je ukraden Petrescuov novac. Anđela je prespavala kod Mirjane, ali ne želi da mjesto to zna pa laže da pomaže Mirjani u gostionici jer je njoj loše. Laž na kraju preraste u priču da je Mirjana u depresiji jer je sama. Zvoni Luce ostavlja Andriju na čuvanje.
Cacau
HRT 12:25
Simone podere Justinovu oporuku. Svi se prisjećaju njezinih prijašnjih pokušaja da ga ubije te slute da je možda ona kriva za njegovu smrt.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+