Doznajte što vas očekujeu omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak
Divlje pčele
RTL 20:15
U posljednjem pokušaju da pomogne svom sinu i zadrži unuče, Mirjana razgovara sa Zorom i iznosi joj svoj šokantan plan. Sikirica obavještava generala Badurinu o nestanku njegova prijatelja Dušana.
La Promesa
HRT1 13:20
Catalina zaprijeti Alonsu da će otići iz palače i izazove dotad najveću svađu s Adrianom. Lope prvi dan radi kao lakaj. Leocadia želi kupiti cijelu Manuelovu tvrtku.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Nakon radnog vremena Dawson radi kao privatni zaštitar. No i tamo sve pođe po krivu kad je čovjek kojeg je štitio ubijen. Ispostavi se da je žrtva bilo krijumčar dijamanata.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Marko se pravi bolestan jer nosi veliki teret slučajnog otkrića Matijina preljuba. Milica mu šalje Martina u provjeru, a Marko ga se nastoji riješiti. Lara postaje ljubomorna zbog glamurozne glumice koja snima u Maroku s Tomijem. Spomenka pronađe Stanislavov sat kod Mirjane u stanu.
Crno more
NOVA TV 18:10
Dok pregledava snimke iz luke u potrazi za napadačem, Oruç otkriva nove sumnjive tragove. Esme pokušava izgladiti sukob s Koçarijima, ali Fadime joj ne može oprostiti prošlost. Eleni dobiva novu nadu u potrazi za majkom.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Cristinina vjenčanica misteriozno nestane. Nastane kaos u modnoj kući Velvet. Zabrinuta Ana ne može se smiriti. Raúl je pijan i ne može kreirati novu haljinu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+