Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak

Divlje pčele

RTL 20:15

U posljednjem pokušaju da pomogne svom sinu i zadrži unuče, Mirjana razgovara sa Zorom i iznosi joj svoj šokantan plan. Sikirica obavještava generala Badurinu o nestanku njegova prijatelja Dušana.

La Promesa

HRT1 13:20

Catalina zaprijeti Alonsu da će otići iz palače i izazove dotad najveću svađu s Adrianom. Lope prvi dan radi kao lakaj. Leocadia želi kupiti cijelu Manuelovu tvrtku.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Nakon radnog vremena Dawson radi kao privatni zaštitar. No i tamo sve pođe po krivu kad je čovjek kojeg je štitio ubijen. Ispostavi se da je žrtva bilo krijumčar dijamanata.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Marko se pravi bolestan jer nosi veliki teret slučajnog otkrića Matijina preljuba. Milica mu šalje Martina u provjeru, a Marko ga se nastoji riješiti. Lara postaje ljubomorna zbog glamurozne glumice koja snima u Maroku s Tomijem. Spomenka pronađe Stanislavov sat kod Mirjane u stanu.

Crno more

NOVA TV 18:10

Dok pregledava snimke iz luke u potrazi za napadačem, Oruç otkriva nove sumnjive tragove. Esme pokušava izgladiti sukob s Koçarijima, ali Fadime joj ne može oprostiti prošlost. Eleni dobiva novu nadu u potrazi za majkom.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Cristinina vjenčanica misteriozno nestane. Nastane kaos u modnoj kući Velvet. Zabrinuta Ana ne može se smiriti. Raúl je pijan i ne može kreirati novu haljinu.