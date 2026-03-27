Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak

Doznajte što vas očekuje ovog petka 27. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Cijelo Vrilo je na nogama kako bi pomoglo oštećenim zadrugarima. Rajka bezuspješno pokušava uvjeriti Terezu da Čavka nije dobar čovjek. Manuela se zbližava s Markom, koji lako padne na njezin šarm.

La Promesa 

HRT1 13:20

María Fernández ljuti se na Samuela koji je još svećenik. Pozitivni učinak reformi daje Catalini krila. Cristóbal se ne slaže s tim da Samuel živi na La Promesi.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim pronalazi jednog od najtraženijih bjegunaca u Chicagu, što dovodi do otmice i mučenja Halsteada, a odmetnik traži identitete svih doušnika tima kao otkupninu.

Crno more

NOVA TV 18:10

Eleni javno ponižava Sevcan i baca je u more, izazivajući kaos među Furtunama. U isto vrijeme Adil i njegovi ljudi pronalaze mjesto gdje je skriven pištolj. Şerif dolazi tamo i suočava se s Adilom. Dva neprijatelja konačno stoje licem u lice nakon 20 godina mržnje.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Nakon što je vidio Anu s Carlosom, shrvani Alberto okrene se piću i upozna zagonetnu ženu imena Sara. Luisi je dosta uznemiravanja i ozlijedi Francisca škarama.

