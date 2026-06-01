Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama
Divlje pčele
RTL 20:15
Veljko je nervozan pred davanje iskaza jer ga muči grižnja savjesti. Zora se udaljila od sestara i svih mještana. Nakon što je od žena iz Vrila dobio ponudu koju ne može odbiti, Mate napušta mjesto.
La Promesa
HRT1 13:20
Catalinino novo pismo ne uspije umiriti obitelj. Petri je bolje i Samuel joj kaže da su svi surađivali da joj spase život.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Tim istražuje lanac prodaje droge, a Voight se obraća povjerljivom doušniku za pomoć. Voight otkriva da bi njegova doušnica mogla biti umiješana u trgovinu.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Martin se cijeli dan nadmudruje s Čačićem iz TAT-a u vezi odašiljača i usluge operatera. Ne pristaje na uvjeravanja, čak ni na mito. Grabovac s jedne strane pritišće Bracu u vezi jezera i čišćenja, a s druge se poziva kod Mirjane na večeru. Jadranka iz inata odbija ići raditi, a Vinko je pun sebe zbog količine prodanih džemova na pijaci.
Crno more
NOVA TV 18:10
Esme i Eleni udružuju snage kako bi zaustavile kaos koji nastaje kad Šerif otruje cijeli Koçari i krene po Esme. Dok Adil postavlja zamku za neprijatelja, Fadime i njezin brat bore se protiv Šerifovih ljudi, a Eleni pokušava spasiti otrovane mještane.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Alberto prizna Mateu da je prodao dionice kako bi otvorio krojački atelje u Parizu te da odlazi na put u Tursku. Alberto traži rastavu od Cristine, nju to shrva.
