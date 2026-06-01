Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama

Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama
Doznajte što vas očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Veljko je nervozan pred davanje iskaza jer ga muči grižnja savjesti. Zora se udaljila od sestara i svih mještana. Nakon što je od žena iz Vrila dobio ponudu koju ne može odbiti, Mate napušta mjesto.

Foto: rtl

La Promesa 

HRT1 13:20

Catalinino novo pismo ne uspije umiriti obitelj. Petri je bolje i Samuel joj kaže da su svi surađivali da joj spase život.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim istražuje lanac prodaje droge, a Voight se obraća povjerljivom doušniku za pomoć. Voight otkriva da bi njegova doušnica mogla biti umiješana u trgovinu.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Martin se cijeli dan nadmudruje s Čačićem iz TAT-a u vezi odašiljača i usluge operatera. Ne pristaje na uvjeravanja, čak ni na mito. Grabovac s jedne strane pritišće Bracu u vezi jezera i čišćenja, a s druge se poziva kod Mirjane na večeru. Jadranka iz inata odbija ići raditi, a Vinko je pun sebe zbog količine prodanih džemova na pijaci.

Foto: NOVA TV

Crno more

NOVA TV 18:10

Esme i Eleni udružuju snage kako bi zaustavile kaos koji nastaje kad Šerif otruje cijeli Koçari i krene po Esme. Dok Adil postavlja zamku za neprijatelja, Fadime i njezin brat bore se protiv Šerifovih ljudi, a Eleni pokušava spasiti otrovane mještane.

Foto: Nova TV

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Alberto prizna Mateu da je prodao dionice kako bi otvorio krojački atelje u Parizu te da odlazi na put u Tursku. Alberto traži rastavu od Cristine, nju to shrva.

