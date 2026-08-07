Obavijesti

Show

Komentari 0
NE PROPUSTITE

Evo što će večeras biti u seriji 'Daleki grad' na Novoj TV

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Evo što će večeras biti u seriji 'Daleki grad' na Novoj TV
3
Foto: NOVA TV
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nakon što Nare liječnici otkriju da je trudnoća ozbiljno ugrozila njezino zdravlje i da bi njezin život mogao biti u opasnosti, očajnički odbija prihvatiti dijagnozu i odlučuje potražiti drugo mišljenje

Admiral

Dok Alya i Cihan pokušavaju pronaći zajednički jezik nakon novih nesuglasica, njihov odnos ponovno dolazi na kušnju kada Cihan bez njezina znanja donese važnu odluku vezanu uz Deniza. Iako joj pokušava objasniti da je sve učinio iz najbolje namjere, Alya mu jasno daje do znanja da više ne želi da odlučuje umjesto nje.

Foto: NOVA TV

Istodobno se Nare suočava s vijestima koje joj ruše svijet. Nakon što joj liječnici otkriju da je trudnoća ozbiljno ugrozila njezino zdravlje i da bi njezin život mogao biti u opasnosti, očajnički odbija prihvatiti dijagnozu i odlučuje potražiti drugo mišljenje, uvjerena da mora postojati drugo rješenje.

Foto: NOVA TV

Dok se obitelj suočava s novim iskušenjima, pred Nare je odluka koja bi mogla zauvijek promijeniti njezinu budućnost, a Alya i Cihan shvaćaju da će morati naučiti vjerovati jedno drugome ako žele sačuvati ono što su zajedno izgradili. Novu epizodu “Dalekog grada” ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Žena s 'najsavršenijim tijelom' raspametila je fanove zaigranim fotkama iz plićaka
KUPAĆI KOJI SLAVI OBLINE

FOTO Žena s 'najsavršenijim tijelom' raspametila je fanove zaigranim fotkama iz plićaka

Manekenka Kelly Brook sa suprugom Jeremyjem Parisijem i prijateljima uživa na godišnjem odmoru u Italiji. Oduševila je obožavatelje fotografijama u kupaćem koji je istaknuo njene bujne obline
FOTO Maja Šuput pokazala je isklesano tijelo u bikiniju
KOJI MIŠIĆI!

FOTO Maja Šuput pokazala je isklesano tijelo u bikiniju

Pjevačica je na društvenim mrežama objavila novu ljetnu fotografiju na kojoj je pozirala u kupaćem. Mnogi pratitelji pohvalili su njenu zavidnu liniju
FOTO Grudnjaci su precijenjeni: Halle Berry pokazala dekolte u zavodljivoj satenskoj haljinici
RADO POKAZUJE ATRIBUTE

FOTO Grudnjaci su precijenjeni: Halle Berry pokazala dekolte u zavodljivoj satenskoj haljinici

Hollywoodska glumica od ljetovanja na Fidžiju oprostila se fotografijama na kojima nosi zavodljivu satensku haljinicu, ispod koje nije obukla grudnjak. S otoka je svakodnevno objavljivala fotografije u kupaćem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026