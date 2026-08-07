Evo što će večeras biti u seriji 'Daleki grad' na Novoj TV

Dok Alya i Cihan pokušavaju pronaći zajednički jezik nakon novih nesuglasica, njihov odnos ponovno dolazi na kušnju kada Cihan bez njezina znanja donese važnu odluku vezanu uz Deniza. Iako joj pokušava objasniti da je sve učinio iz najbolje namjere, Alya mu jasno daje do znanja da više ne želi da odlučuje umjesto nje.

Foto: NOVA TV

Istodobno se Nare suočava s vijestima koje joj ruše svijet. Nakon što joj liječnici otkriju da je trudnoća ozbiljno ugrozila njezino zdravlje i da bi njezin život mogao biti u opasnosti, očajnički odbija prihvatiti dijagnozu i odlučuje potražiti drugo mišljenje, uvjerena da mora postojati drugo rješenje.

Foto: NOVA TV

Dok se obitelj suočava s novim iskušenjima, pred Nare je odluka koja bi mogla zauvijek promijeniti njezinu budućnost, a Alya i Cihan shvaćaju da će morati naučiti vjerovati jedno drugome ako žele sačuvati ono što su zajedno izgradili. Novu epizodu “Dalekog grada” ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!