Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na glavnim hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica – od uzbudljivih akcijskih filmova, napetih trilera i kriminalističkih serija do romantičnih drama i zabavnih emisija. Donosimo pregled najvažnijih sadržaja koje ne smijete propustiti!

HRT 1

Na HRT 1 večer započinje s "Dnevnikom 2" u 19:00, nakon čega slijedi popularna igra na sreću "LOTO 7" (20:07). Za ljubitelje romantičnih drama, u 20:15 na rasporedu je američki film "Zavjet ljubavi". Kasnije večeras, od 22:35, pogledajte povijesno-ratni spektakl "Božji ratnik Jan Žižka".

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 večeras nudi sportsku groznicu s prijenosom utakmice SuperSport HNL: Istra - Vukovar (prvi dio od 18:40, drugi dio od 19:45). U 20:46 avanturist James May vodi vas u "Naš čovjek u Japanu", a od 21:40 saznajte više o glumcu Simonu Bakeru u dokumentarcu "Znaš li tko si?".

Foto: HRT

RTL

RTL večer rezervira za ljubitelje adrenalina – u 20:15 stiže blockbuster "Brzi i žestoki 5", a nakon toga, od 22:55, uživajte u napetom trileru "Slučaj pelikan".

NOVA TV

Na Novoj TV večeras vas očekuje prava akcijska večer! U 20:15 pogledajte "Misija Kandahar", a od 22:40 nastavlja se uzbuđenje s filmom "Pad Olimpa". Informativni blok "Dnevnik Nove TV" počinje u 19:00.

RTL 2

RTL 2 donosi večer ispunjenu američkim akcijskim serijama i komedijama. Već od 18:30 starta "Chicago u plamenu", a od 19:55 i 20:55 dvije epizode "Chicago P.D.". Za ljubitelje humora, od 21:45 slijede "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

Foto: YouTube/screenshot

DOMA TV

Doma TV večeras nudi dozu kriminalistike i akcije. Od 18:10 pogledajte urnebesnu "Policijsku akademiju 6: Grad pod opsadom", a u 20:00 stiže napeti triler "Sakupljač kostiju". Večer završava dramom "Sad je dosta" s Jennifer Lopez u glavnoj ulozi (22:00).

Najbolji filmovi večeri na specijaliziranim kanalima

"Drugo stanje Bridget Jones" (Star Movies, 20:10) – nastavak omiljene romantične komedije s Reneé Zellweger.

"Pad crnog jastreba" (Star Movies, 22:40) – spektakularni ratni film Ridleyja Scotta o američkoj vojnoj misiji u Somaliji.

"Razjareni bik" (HTV 3, 20:20) – kultna biografska sportska drama Martina Scorsesea s Robertom De Nirom

"Kralj komedije" (HTV 3, 22:43) – crnohumorna drama o opsesiji slavom s Robertom De Nirom i Jerryjem Lewisom.

"Burleska" (Star Movies, 00:35) – glazbeni spektakl s Christinom Aguilerom i Cher za sve koji vole glamur i ples.

*uz korištenje AI-ja

