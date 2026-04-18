Obavijesti

Show

Komentari 0
ZA SVAKOGA PONEŠTO

Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
TV PROGRAM ZA 18. TRAVANJ Saznajte što vas očekuje večeras na glavnim hrvatskim TV kanalima! Izdvajamo najzanimljivije serije i filmske hitove koje ne smijete propustiti, uz poseban pregled najboljih filmova

Večeras vas na glavnim hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica – od uzbudljivih akcijskih filmova, napetih trilera i kriminalističkih serija do romantičnih drama i zabavnih emisija. Donosimo pregled najvažnijih sadržaja koje ne smijete propustiti!

HRT 1

Na HRT 1 večer započinje s "Dnevnikom 2" u 19:00, nakon čega slijedi popularna igra na sreću "LOTO 7" (20:07). Za ljubitelje romantičnih drama, u 20:15 na rasporedu je američki film "Zavjet ljubavi". Kasnije večeras, od 22:35, pogledajte povijesno-ratni spektakl "Božji ratnik Jan Žižka".

19:00 Dnevnik 2
20:07 LOTO 7
20:15 Zavjet ljubavi (film)
22:35 Božji ratnik Jan Žižka (film)

HRT 2

HRT 2 večeras nudi sportsku groznicu s prijenosom utakmice SuperSport HNL: Istra - Vukovar (prvi dio od 18:40, drugi dio od 19:45). U 20:46 avanturist James May vodi vas u "Naš čovjek u Japanu", a od 21:40 saznajte više o glumcu Simonu Bakeru u dokumentarcu "Znaš li tko si?".

18:40 SuperSport HNL: Istra - Vukovar (1. pol.)
19:45 SuperSport HNL: Istra - Vukovar (2. pol.)
20:46 James May: Naš čovjek u Japanu
21:40 Znaš li tko si?: Simon Baker

RTL

RTL večer rezervira za ljubitelje adrenalina – u 20:15 stiže blockbuster "Brzi i žestoki 5", a nakon toga, od 22:55, uživajte u napetom trileru "Slučaj pelikan".

19:00 RTL Danas
20:15 Brzi i žestoki 5 (film)
22:55 Slučaj pelikan (film)

NOVA TV

Na Novoj TV večeras vas očekuje prava akcijska večer! U 20:15 pogledajte "Misija Kandahar", a od 22:40 nastavlja se uzbuđenje s filmom "Pad Olimpa". Informativni blok "Dnevnik Nove TV" počinje u 19:00.

19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Misija Kandahar (film)
22:40 Pad Olimpa (film)

RTL 2

RTL 2 donosi večer ispunjenu američkim akcijskim serijama i komedijama. Već od 18:30 starta "Chicago u plamenu", a od 19:55 i 20:55 dvije epizode "Chicago P.D.". Za ljubitelje humora, od 21:45 slijede "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:30 Chicago u plamenu
19:55 Chicago P.D.
20:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV večeras nudi dozu kriminalistike i akcije. Od 18:10 pogledajte urnebesnu "Policijsku akademiju 6: Grad pod opsadom", a u 20:00 stiže napeti triler "Sakupljač kostiju". Večer završava dramom "Sad je dosta" s Jennifer Lopez u glavnoj ulozi (22:00).

18:10 Policijska akademija 6: Grad pod opsadom (film)
20:00 Sakupljač kostiju (film)
22:00 Sad je dosta (film)

Najbolji filmovi večeri na specijaliziranim kanalima

"Drugo stanje Bridget Jones" (Star Movies, 20:10) – nastavak omiljene romantične komedije s Reneé Zellweger.

"Pad crnog jastreba" (Star Movies, 22:40) – spektakularni ratni film Ridleyja Scotta o američkoj vojnoj misiji u Somaliji.

"Razjareni bik" (HTV 3, 20:20) – kultna biografska sportska drama Martina Scorsesea s Robertom De Nirom

"Kralj komedije" (HTV 3, 22:43) – crnohumorna drama o opsesiji slavom s Robertom De Nirom i Jerryjem Lewisom.

"Burleska" (Star Movies, 00:35) – glazbeni spektakl s Christinom Aguilerom i Cher za sve koji vole glamur i ples.

*uz korištenje AI-ja
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sve ljubavi Filipa Juričića
GLUMAC SLAVI 45. ROĐENDAN

FOTO Sve ljubavi Filipa Juričića

Filip Juričić od početaka svoje karijere slovi kao miljenik ženskoga dijela publike. Slavni glumac danas slavi 45. rođendan, a prisjetili smo se koga je sve ljubio i kako se mijenjao tijekom godina.
FOTO Heidi Klum baš voli prozirne haljine: Evo što je ovog puta odlučila pokazati...
SREDILA SE

FOTO Heidi Klum baš voli prozirne haljine: Evo što je ovog puta odlučila pokazati...

Poznata manekenka i TV voditeljica često iznenađuje sa svojim modnim odabirima, a ovog se puta odlučila za crnu haljinu koja otkriva noge, dok je gornji dio nalik na kupaći kostim...
FOTO Pogledajte tko je sve stigao na Zagrebački festival
GLAZBENI SPEKTAKL

FOTO Pogledajte tko je sve stigao na Zagrebački festival

Zagrebački festival već više od sedamdeset godina zauzima važno mjesto na domaćoj glazbenoj sceni, njegujući kontinuitet autorske pjesme i prateći suvremene glazbene tokove. To se nastavilo i u petak navečer u Mozaik event centru gdje se natjecalo 16 skladbi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026