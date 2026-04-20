Evo što gledati večeras na TV-u

TV PROGRAM ZA PONEDJELJAK 20. TRAVNJA Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim TV kanalima. Saznajte što gledati večeras i ne propustite najveće hitove i serije!

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje napetih serija, kriminalističkih priča i filmskih klasika. Iz bogate ponude izdvajamo najvažnije emisije i nekoliko filmskih hitova koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 donosi večer dokumentaraca i povijesne drame. Nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00), u 20:14 započinje nova dokumentarna serija "Gdje je nestalo? Ili nije?: Birtija", a odmah potom slijedi "Pobjednici: Život u kolicima" (20:41). Glavna serijska poslastica večeri je povijesna drama "Hunyadi - Uspon na vlast" u 21:13, dok informativna emisija "Otvoreno" počinje u 22:15.

20:14 Gdje je nestalo? Ili nije?: Birtija
20:41 Pobjednici: Život u kolicima
21:13 Hunyadi - Uspon na vlast
22:15 Otvoreno

HRT 2

Na HRT 2 večer počinje zanimljivim dokumentarcem "Katavi: Sjena iznad raja" u 20:15, a odmah nakon toga slijedi akcijska filmska avantura "Ledena cesta" (21:16) s Liamom Neesonom u glavnoj ulozi. Za ljubitelje akcijskih serija, tu je i "Točka okidanja" od 23:08.

20:15 Katavi: Sjena iznad raja
21:16 Ledena cesta
23:08 Točka okidanja

RTL 

RTL donosi večer punu drame i zabave. U 20:15 pogledajte novu epizodu popularne serije "Divlje pčele", a odmah nakon toga slijedi kulinarski show "Igra chefova" (21:20). Za one koji vole napetost i akciju, kasno navečer na rasporedu je film "Nestali za 60 sekundi" (23:15).

20:15 Divlje pčele
21:20 Igra chefova
23:15 Nestali za 60 sekundi

NOVA TV 

Nova TV rezervirala je večer za serijske hitove i reality show. Nakon "Dnevnika Nove TV" (19:00), u 20:25 i 21:25 slijede dvije uzastopne epizode serije "Kumovi", a zatim "Survivor" (22:20), dok kasnovečernje vijesti počinju u 23:45.

20:25 Kumovi
21:25 Kumovi
22:20 Survivor

RTL 2 

RTL 2 nudi večer punu akcije i humora! Gledatelji mogu uživati u "Chicago P.D." (20:05 i 21:05), a za opuštanje tu su "Teorija velikog praska" (21:45, 22:15) i "Dva i pol muškarca" (22:35, 23:00).

20:05 Chicago P.D.
21:05 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV 

Doma TV večeras donosi kriminalističke i detektivske hitove. Nakon "Navy CIS" (19:00), slijedi "Zakon i red: Odjel za žrtve" (19:55 i 20:40), a potom moderna ekranizacija Sherlocka Holmesa u "Sherlock i Watson" (21:30 i 22:25).

19:55 Zakon i red: Odjel za žrtve
20:40 Zakon i red: Odjel za žrtve
21:30 Sherlock i Watson
22:25 Sherlock i Watson

Od filmskih hitova večeri izdvajamo:

"Batman" (Star Movies, 20:00) – Kultni akcijski triler s Michaelom Keatonom u ulozi legendarnog Viteza tame.

"Klijent" (Star Movies, 22:40) – Napeti triler prema bestselleru Johna Grishama, o dječaku koji postaje ključni svjedok.

"Ledena cesta" (Star Movies, 21:16 / HRT 2, 21:16) – Akcijska drama s Liamom Neesonom o opasnoj misiji spašavanja rudara.

"Misija Kandahar" (Nova TV, 00:50) – Akcijski triler o američkom agentu u smrtonosnoj utrci s vremenom u Afganistanu.

"Pad crnog jastreba" (Star Movies, 02:35) – Vrhunski ratni spektakl Ridleya Scotta o američkoj vojnoj misiji u Somaliji.

*uz korištenje AI-ja
 

FOTO Ove poznate dame ludo su se zabavljale na Coachelli, s minimalno krpica na sebi
KIM, KYLIE, HEIDI....

FOTO Ove poznate dame ludo su se zabavljale na Coachelli, s minimalno krpica na sebi

Slavne dame odlučile su se malo opustiti i zabaviti na jednom od najpoznatijih svjetskih festivala Coachella u Kaliforniji, a za taj su spektakl odabrale vrlo izazovne i nadasve zanimljive odjevne kombinacije...
ŠOK SCENE Sydney Sweeney gola liže sladoled, glumi psa...
ČESTO JE GOLIŠAVA

ŠOK SCENE Sydney Sweeney gola liže sladoled, glumi psa...

Izašla je tek druga epizoda 3. sezone HBO-ove serije 'Euforija', a dojmovi se ne stišavaju, posebice kada je u pitanju Cassie, lik koji je utjelovila Sydney Sweeney. Ona počne kreirati sadržaj koji objavljuje na platformi za odrasle, a silna golotinja šokirala je gledatelje
FOTO Zgodnoj Salmi Hayek (59) sve odlično stoji, pa čak i sijede: Evo kako glumica sada izgleda
HRABAR POTEZ

FOTO Zgodnoj Salmi Hayek (59) sve odlično stoji, pa čak i sijede: Evo kako glumica sada izgleda

Poznata glumica ne prestaje oduševljavati na crvenim tepisima i izvan njih, a sada je pokazala da se ne boji starenja ni svega što ono sa sobom nosi...

