Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje napetih serija, kriminalističkih priča i filmskih klasika. Iz bogate ponude izdvajamo najvažnije emisije i nekoliko filmskih hitova koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 donosi večer dokumentaraca i povijesne drame. Nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00), u 20:14 započinje nova dokumentarna serija "Gdje je nestalo? Ili nije?: Birtija", a odmah potom slijedi "Pobjednici: Život u kolicima" (20:41). Glavna serijska poslastica večeri je povijesna drama "Hunyadi - Uspon na vlast" u 21:13, dok informativna emisija "Otvoreno" počinje u 22:15.

20:14 Gdje je nestalo? Ili nije?: Birtija

20:41 Pobjednici: Život u kolicima

21:13 Hunyadi - Uspon na vlast

22:15 Otvoreno

HRT 2

Na HRT 2 večer počinje zanimljivim dokumentarcem "Katavi: Sjena iznad raja" u 20:15, a odmah nakon toga slijedi akcijska filmska avantura "Ledena cesta" (21:16) s Liamom Neesonom u glavnoj ulozi. Za ljubitelje akcijskih serija, tu je i "Točka okidanja" od 23:08.

20:15 Katavi: Sjena iznad raja

21:16 Ledena cesta

23:08 Točka okidanja

RTL

RTL donosi večer punu drame i zabave. U 20:15 pogledajte novu epizodu popularne serije "Divlje pčele", a odmah nakon toga slijedi kulinarski show "Igra chefova" (21:20). Za one koji vole napetost i akciju, kasno navečer na rasporedu je film "Nestali za 60 sekundi" (23:15).

20:15 Divlje pčele

21:20 Igra chefova

23:15 Nestali za 60 sekundi

NOVA TV

Nova TV rezervirala je večer za serijske hitove i reality show. Nakon "Dnevnika Nove TV" (19:00), u 20:25 i 21:25 slijede dvije uzastopne epizode serije "Kumovi", a zatim "Survivor" (22:20), dok kasnovečernje vijesti počinju u 23:45.

20:25 Kumovi

21:25 Kumovi

22:20 Survivor

RTL 2

RTL 2 nudi večer punu akcije i humora! Gledatelji mogu uživati u "Chicago P.D." (20:05 i 21:05), a za opuštanje tu su "Teorija velikog praska" (21:45, 22:15) i "Dva i pol muškarca" (22:35, 23:00).

20:05 Chicago P.D.

21:05 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV večeras donosi kriminalističke i detektivske hitove. Nakon "Navy CIS" (19:00), slijedi "Zakon i red: Odjel za žrtve" (19:55 i 20:40), a potom moderna ekranizacija Sherlocka Holmesa u "Sherlock i Watson" (21:30 i 22:25).

19:55 Zakon i red: Odjel za žrtve

20:40 Zakon i red: Odjel za žrtve

21:30 Sherlock i Watson

22:25 Sherlock i Watson

Od filmskih hitova večeri izdvajamo:

"Batman" (Star Movies, 20:00) – Kultni akcijski triler s Michaelom Keatonom u ulozi legendarnog Viteza tame.

"Klijent" (Star Movies, 22:40) – Napeti triler prema bestselleru Johna Grishama, o dječaku koji postaje ključni svjedok.

"Ledena cesta" (Star Movies, 21:16 / HRT 2, 21:16) – Akcijska drama s Liamom Neesonom o opasnoj misiji spašavanja rudara.

"Misija Kandahar" (Nova TV, 00:50) – Akcijski triler o američkom agentu u smrtonosnoj utrci s vremenom u Afganistanu.

"Pad crnog jastreba" (Star Movies, 02:35) – Vrhunski ratni spektakl Ridleya Scotta o američkoj vojnoj misiji u Somaliji.

*uz korištenje AI-ja

