Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje napetih serija, kriminalističkih priča i filmskih klasika. Iz bogate ponude izdvajamo najvažnije emisije i nekoliko filmskih hitova koje ne smijete propustiti!
HRT 1
HRT 1 donosi večer dokumentaraca i povijesne drame. Nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00), u 20:14 započinje nova dokumentarna serija "Gdje je nestalo? Ili nije?: Birtija", a odmah potom slijedi "Pobjednici: Život u kolicima" (20:41). Glavna serijska poslastica večeri je povijesna drama "Hunyadi - Uspon na vlast" u 21:13, dok informativna emisija "Otvoreno" počinje u 22:15.
20:14 Gdje je nestalo? Ili nije?: Birtija
20:41 Pobjednici: Život u kolicima
21:13 Hunyadi - Uspon na vlast
22:15 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večer počinje zanimljivim dokumentarcem "Katavi: Sjena iznad raja" u 20:15, a odmah nakon toga slijedi akcijska filmska avantura "Ledena cesta" (21:16) s Liamom Neesonom u glavnoj ulozi. Za ljubitelje akcijskih serija, tu je i "Točka okidanja" od 23:08.
20:15 Katavi: Sjena iznad raja
21:16 Ledena cesta
23:08 Točka okidanja
RTL
RTL donosi večer punu drame i zabave. U 20:15 pogledajte novu epizodu popularne serije "Divlje pčele", a odmah nakon toga slijedi kulinarski show "Igra chefova" (21:20). Za one koji vole napetost i akciju, kasno navečer na rasporedu je film "Nestali za 60 sekundi" (23:15).
20:15 Divlje pčele
21:20 Igra chefova
23:15 Nestali za 60 sekundi
NOVA TV
Nova TV rezervirala je večer za serijske hitove i reality show. Nakon "Dnevnika Nove TV" (19:00), u 20:25 i 21:25 slijede dvije uzastopne epizode serije "Kumovi", a zatim "Survivor" (22:20), dok kasnovečernje vijesti počinju u 23:45.
20:25 Kumovi
21:25 Kumovi
22:20 Survivor
RTL 2
RTL 2 nudi večer punu akcije i humora! Gledatelji mogu uživati u "Chicago P.D." (20:05 i 21:05), a za opuštanje tu su "Teorija velikog praska" (21:45, 22:15) i "Dva i pol muškarca" (22:35, 23:00).
20:05 Chicago P.D.
21:05 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV večeras donosi kriminalističke i detektivske hitove. Nakon "Navy CIS" (19:00), slijedi "Zakon i red: Odjel za žrtve" (19:55 i 20:40), a potom moderna ekranizacija Sherlocka Holmesa u "Sherlock i Watson" (21:30 i 22:25).
19:55 Zakon i red: Odjel za žrtve
20:40 Zakon i red: Odjel za žrtve
21:30 Sherlock i Watson
22:25 Sherlock i Watson
Od filmskih hitova večeri izdvajamo:
"Batman" (Star Movies, 20:00) – Kultni akcijski triler s Michaelom Keatonom u ulozi legendarnog Viteza tame.
"Klijent" (Star Movies, 22:40) – Napeti triler prema bestselleru Johna Grishama, o dječaku koji postaje ključni svjedok.
"Ledena cesta" (Star Movies, 21:16 / HRT 2, 21:16) – Akcijska drama s Liamom Neesonom o opasnoj misiji spašavanja rudara.
"Misija Kandahar" (Nova TV, 00:50) – Akcijski triler o američkom agentu u smrtonosnoj utrci s vremenom u Afganistanu.
"Pad crnog jastreba" (Star Movies, 02:35) – Vrhunski ratni spektakl Ridleya Scotta o američkoj vojnoj misiji u Somaliji.
*uz korištenje AI-ja
