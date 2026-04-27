ZA SVAKOG PONEŠTO

Evo što gledati večeras na TV-u

Donosimo pregled najzanimljivijih emisija i filmova koje večeras možete pratiti na glavnim hrvatskim kanalima. Izdvojili smo najbolje serije, kvizove i filmske hitove za savršenu večer pred malim ekranom

Admiral

Večeras nas na glavnim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje dobrog sadržaja! Od napetih kriminalističkih serija i kulinarskih dvoboja, preko informativnih emisija, do uzbudljivih filmskih avantura – donosimo vam pregled najvažnijih događanja koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 nudi raznovrstan informativno-dokumentarni sadržaj. Nakon popularnog kviza "Potjera" i središnjeg Dnevnika, večer je rezervirana za dokumentarne serije i premijeru humoristične serije "Dnevnik velikog Perice". Za kraj večeri tu je i politički magazin "Otvoreno".

18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:14 Gdje je nestalo? Ili nije?: Plesnjak (dokumentarna serija)
21:13 Dnevnik velikog Perice (serija)
22:10 Otvoreno

HRT 2

Na HRT 2 večer počinje dokumentarcima, a zatim slijedi akcijska filmska premijera "Surovo spasenje" koja će zadovoljiti sve ljubitelje trilera. Nakon filma, očekuje vas još napetih serija za kasnovečernje sate.

18:20 Moja priča (dokumentarna serija)
20:15 Katavi: Velika žeđ (dokumentarna serija)
21:15 Surovo spasenje (akcijski triler)
22:59 Točka okidanja (serija)

RTL

RTL večeras donosi nastavak omiljene dramske serije "Divlje pčele", a potom slijedi kulinarski show "Igra chefova" koji svake večeri okuplja tisuće gledatelja. Za kraj, informativni "RTL Direkt".

19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:20 Igra chefova – novi show
22:45 RTL Direkt

NOVA TV

Na NOVA TV od 20:25 ne propustite nove zaplete u seriji "Kumovi", a potom slijedi adrenalinski reality "Survivor". Za kasnonoćne gledatelje, tu je akcijski filmski hit "Need for Speed".

19:00 Dnevnik Nove TV
20:25 Kumovi
22:00 Survivor
23:50 Need for Speed (film)

RTL 2

RTL 2 večeras je u znaku akcije i humora! Popularna franšiza "Chicago P.D." vodi nas u svijet policijskih intervencija, a za smijeh su zadužene hit-komedije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:25 Chicago u plamenu
20:00 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:30 Dva i pol muškarca

Doma TV

Doma TV donosi pregršt kriminalističkih i akcijskih serija. "Zakon i red: Odjel za žrtve" i "Sherlock i Watson" garantiraju napetu večer pred ekranom.

18:15 Navy CIS
19:55 Zakon i red: Odjel za žrtve
21:35 Sherlock i Watson
22:35 Sherlock i Watson

Najbolji filmski hitovi večeri (izvan glavnih kanala):

- "Legenda o vitezu" (Star Movies, 20:10) – Akcijska avantura s Heathom Ledgerom u ulozi siromašnog mladića koji sanja o viteškoj slavi. Film prepun humora, borbi i srednjovjekovne romantike.
- "Povratak iz mrtvih" (Star Movies, 22:50) – Napeti vestern o osveti, iskupljenju i borbi za preživljavanje u surovom Divljem zapadu.
- "Chuck, sada možete poljubiti Larryja" (Star Movies, 17:50) – Komedija s Adamom Sandlerom i Kevinom Jamesom o dvojici vatrogasaca koji se pretvaraju da su par zbog birokracije.
- "Jumanji" (Star Movies, 15:30, repriza) – Legendarna avantura u kojoj društvena igra oživljava i donosi kaos u svakodnevni život.

Bilo da ste ljubitelj serija, dokumentaraca ili filmova, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Pripremite kokice i uživajte u večeri pred ekranom!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Balkan bruji o eksplicitnoj poruci Dare Bubamare: 'Ima 29 godina, izdržao je od 4 do 6.30'
NEPREPOZNATLJIVA JE

Balkan bruji o eksplicitnoj poruci Dare Bubamare: 'Ima 29 godina, izdržao je od 4 do 6.30'

Poruka pjevačice Dare Bubamare o noći provedenoj s muškarcem je uzburkala javnost. Pogledajte kako se pjevačica mijenjala kroz karijeru
FOTO Lidija Bačić je kokicama prekrila minijaturne tangice: Biste li ih grickali s njom?
SPREMNA ZA FILM

FOTO Lidija Bačić je kokicama prekrila minijaturne tangice: Biste li ih grickali s njom?

Pjevačica je pozirala na kauču s kokicama. Rijetki su primijetili grickalice u njenim rukama jer je njima prekrila donje rublje koje je nosila. Svi su joj pisali komplimente
Mario Mamić oženio se treći put
NOVA PRILIKA

Mario Mamić oženio se treći put

Marina Jurić je javnosti postala poznata početkom 2022. godine, kada je preuzela vođenje HNK Šibenik

