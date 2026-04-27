Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na glavnim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje dobrog sadržaja! Od napetih kriminalističkih serija i kulinarskih dvoboja, preko informativnih emisija, do uzbudljivih filmskih avantura – donosimo vam pregled najvažnijih događanja koje ne smijete propustiti.
HRT 1
HRT 1 nudi raznovrstan informativno-dokumentarni sadržaj. Nakon popularnog kviza "Potjera" i središnjeg Dnevnika, večer je rezervirana za dokumentarne serije i premijeru humoristične serije "Dnevnik velikog Perice". Za kraj večeri tu je i politički magazin "Otvoreno".
18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:14 Gdje je nestalo? Ili nije?: Plesnjak (dokumentarna serija)
21:13 Dnevnik velikog Perice (serija)
22:10 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večer počinje dokumentarcima, a zatim slijedi akcijska filmska premijera "Surovo spasenje" koja će zadovoljiti sve ljubitelje trilera. Nakon filma, očekuje vas još napetih serija za kasnovečernje sate.
18:20 Moja priča (dokumentarna serija)
20:15 Katavi: Velika žeđ (dokumentarna serija)
21:15 Surovo spasenje (akcijski triler)
22:59 Točka okidanja (serija)
RTL
RTL večeras donosi nastavak omiljene dramske serije "Divlje pčele", a potom slijedi kulinarski show "Igra chefova" koji svake večeri okuplja tisuće gledatelja. Za kraj, informativni "RTL Direkt".
19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:20 Igra chefova – novi show
22:45 RTL Direkt
NOVA TV
Na NOVA TV od 20:25 ne propustite nove zaplete u seriji "Kumovi", a potom slijedi adrenalinski reality "Survivor". Za kasnonoćne gledatelje, tu je akcijski filmski hit "Need for Speed".
19:00 Dnevnik Nove TV
20:25 Kumovi
22:00 Survivor
23:50 Need for Speed (film)
RTL 2
RTL 2 večeras je u znaku akcije i humora! Popularna franšiza "Chicago P.D." vodi nas u svijet policijskih intervencija, a za smijeh su zadužene hit-komedije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".
18:25 Chicago u plamenu
20:00 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:30 Dva i pol muškarca
Doma TV
Doma TV donosi pregršt kriminalističkih i akcijskih serija. "Zakon i red: Odjel za žrtve" i "Sherlock i Watson" garantiraju napetu večer pred ekranom.
18:15 Navy CIS
19:55 Zakon i red: Odjel za žrtve
21:35 Sherlock i Watson
22:35 Sherlock i Watson
Najbolji filmski hitovi večeri (izvan glavnih kanala):
- "Legenda o vitezu" (Star Movies, 20:10) – Akcijska avantura s Heathom Ledgerom u ulozi siromašnog mladića koji sanja o viteškoj slavi. Film prepun humora, borbi i srednjovjekovne romantike.
- "Povratak iz mrtvih" (Star Movies, 22:50) – Napeti vestern o osveti, iskupljenju i borbi za preživljavanje u surovom Divljem zapadu.
- "Chuck, sada možete poljubiti Larryja" (Star Movies, 17:50) – Komedija s Adamom Sandlerom i Kevinom Jamesom o dvojici vatrogasaca koji se pretvaraju da su par zbog birokracije.
- "Jumanji" (Star Movies, 15:30, repriza) – Legendarna avantura u kojoj društvena igra oživljava i donosi kaos u svakodnevni život.
Bilo da ste ljubitelj serija, dokumentaraca ili filmova, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Pripremite kokice i uživajte u večeri pred ekranom!
