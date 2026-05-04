Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na glavnim TV kanalima očekuje bogat izbor napetih serija, dokumentaraca, kulinarskih dvoboja i filmskih avantura. Izdvajamo najzanimljivije sadržaje koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 donosi informativno-dokumentarnu večer uz intrigantne serije i emisije. Nakon popularnog kviza "Potjera" (18:07), slijedi "Dnevnik 2" (19:00), a od 20:15 pogledajte novu epizodu dokumentarne serije "Gdje je nestalo? Ili nije?". U 21:13 na rasporedu je serija "Dnevnik velikog Perice", dok večer završava uz emisiju "Otvoreno" u 22:10 koja uvijek donosi aktualne teme iz društva i politike.

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Gdje je nestalo? Ili nije?

21:13 Dnevnik velikog Perice

22:10 Otvoreno

HRT 2

HRT 2 večeras nudi odličnu kombinaciju dokumentarnog i filmskog sadržaja. U 20:15 pogledajte dokumentarac "Katavi: Spas", a od 21:14 ne propustite nagrađivani američki film "U divljini" koji prati nevjerojatnu životnu pustolovinu temeljenu na istinitoj priči.

18:19 Sete i hrvatska maritimna baština

19:29 Pustolovna plovidba francuskim rijekama

20:15 Katavi: Spas

21:14 U divljini

RTL

RTL večer rezervira za ljubitelje dramskih serija i kulinarskih showova. U 20:15 ne propustite novu epizodu popularne serije "Divlje pčele", a od 21:20 slijedi "Igra chefova – novi show". Za kraj večeri, informativni "RTL Direkt" počinje u 23:05.

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:20 Igra chefova – novi show

23:05 RTL Direkt

NOVA TV

NOVA TV donosi sportsko-informativni i serijski spektakl. Nakon "Dnevnika Nove TV" (19:00), u 20:20 pogledajte "PSK Potez prvaka", a već od 20:35 na rasporedu je omiljena serija "Kumovi". Večer završava reality showom "Survivor" (22:20).

18:10 Crno more

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 PSK Potez prvaka

20:35 Kumovi

22:20 Survivor

RTL 2

RTL 2 večeras nudi akciju i humor – od 18:35 do 21:45 gledajte maraton serija iz "Chicago" franšize, a od 21:45 uživajte u humorističnim serijama "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:35 Chicago u plamenu

19:55 Chicago P.D.

20:55 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

Doma TV

Doma TV donosi večer uz omiljene kriminalističke i detektivske serije. Od 19:50 pratite "Zakon i red: Odjel za žrtve", a od 21:30 i 22:20 slijede dvije epizode moderne ekranizacije "Sherlock i Watson". Za ljubitelje akcije, tu je i "S.W.A.T." od 23:15.

18:20 Navy CIS

19:50 Zakon i red: Odjel za žrtve

20:35 Zakon i red: Odjel za žrtve

21:30 Sherlock i Watson

22:20 Sherlock i Watson

23:15 S.W.A.T.

Top 5 filmskih hitova večeri na kabelskim kanalima:

- "Sahara" (Star Movies, 20:05) – Akcijska avantura s Matthewom McConaugheyjem i Penelope Cruz u potrazi za legendarnim blagom u Africi.

- "Ledeni ubojica" (Star Movies, 22:35) – Napeti akcijski triler s Jasonom Stathamom u ulozi plaćenog ubojice koji se nađe u smrtonosnoj igri.

- "Chisum" (HTV 3, 00:15) – Vestern klasik s Johnom Wayneom kao legendarnim rančerom u borbi protiv korumpiranih moćnika.

- "Hoćete li plesati sa mnom?" (HTV 3, 22:30) – Francusko-talijanska komedija s Brigitte Bardot za ljubitelje retro šarma.

- "Ave, Cezare!" (Star Movies, 17:55) – Oskarom nominirana komedija braće Coen o zlatnom dobu Hollywooda.

Ne propustite večerašnji TV spektakl – od napetih serija i kulinarskih dvoboja do filmskih avantura, svatko će pronaći nešto za sebe!