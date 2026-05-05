Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, drame i akcije! Donosimo vam pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima, uz izdvojene filmske hitove koje ne smijete propustiti.
HRT 1
HRT 1 donosi večer prepunu domaćeg humora i drame. Nakon informativnog "Dnevnika 2" u 19:00, slijedi nova epizoda humoristične serije "Mrkomir I." u 20:15, a zatim dokumentarna serija "Okvir za sjećanja". Središnji dio večeri zauzima "Dnevnik velikog Perice" – serija koja oduševljava gledatelje svojom toplinom i duhovitošću. Za kraj večeri, "Otvoreno" donosi najvažnije društvene teme dana.
18:08 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Mrkomir I.
21:18 Dnevnik velikog Perice
22:15 Otvoreno
HRT 2
HRT 2 večeras nudi kombinaciju dokumentarnih priča i filmske drame. Nakon "Graditelja sutrašnjice" u 20:15, u 21:04 na rasporedu je američki film "Parabola o sumnji", koji će vas držati prikovane uz ekran. Kasnije navečer, ljubitelji napetih serija mogu uživati u "Točki okidanja".
19:28 Pustolovna plovidba francuskim rijekama
20:15 Graditelji sutrašnjice
21:04 Parabola o sumnji
22:50 Točka okidanja
RTL
RTL večeras donosi omiljene dramske serije i kulinarske izazove. "Divlje pčele" u 20:15 nastavljaju s napetim zapletima, a odmah potom slijedi novi nastavak showa "Igra chefova". Za kraj večeri, "RTL Direkt" donosi najvažnije vijesti dana, a noć završava akcijskim filmom "10 000 prije Krista".
19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:20 Igra chefova
23:00 RTL Direkt
NOVA TV
NOVA TV rezervirala je večernji termin za popularnu domaću seriju "Kumovi" u čak dva uzastopna termina, dok kasnije slijedi uzbudljivi "Survivor". Večer završava informativnim pregledom i komedijom "Odmor".
18:10 Crno more
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
20:50 Kumovi
22:00 Survivor
RTL 2
RTL 2 je prava destinacija za ljubitelje američkih akcijskih serija. "Chicago u plamenu" i "Chicago P.D." vode vas u svijet vatrogasaca i policajaca, a kasnije večer rezervirana je za smijeh uz "Teoriju velikog praska" i "Dva i pol muškarca".
18:30 Chicago u plamenu
19:55 Chicago P.D.
20:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:25 Dva i pol muškarca
Doma TV
Doma TV donosi večer ispunjenu kriminalističkim pričama i detektivskim zapletima. "Zakon i red: Odjel za žrtve" u 19:50 i 20:35 vodi vas u svijet istraga, dok "Sherlock i Watson" od 21:30 garantiraju napetu i inteligentnu zabavu. Za ljubitelje akcije, kasnije slijedi "S.W.A.T.".
18:10 Navy CIS
19:50 Zakon i red: Odjel za žrtve
20:35 Zakon i red: Odjel za žrtve
21:30 Sherlock i Watson
22:25 Sherlock i Watson
Ako ste raspoloženi za filmsku večer, donosimo vam top 5 filmskih preporuka iz ponude ostalih kanala:
- "Sedam godina u Tibetu" (Star Movies, 20:00) – epska drama s Bradom Pittom o neobičnom prijateljstvu i duhovnom putovanju u srcu Himalaje.
- "Ledeni ubojica: Povratak" (Star Movies, 22:50) – napeti akcijski triler s Markom Wahlbergom i Laurelom Fishburneom.
- "Jane Eyre" (Star Movies, 00:30) – raskošna ekranizacija slavnog romana Charlotte Brontë.
- "Assassin's Creed" (Star Movies, 02:50) – spektakularni akcijski SF temeljena na popularnoj videoigri.
- "Jerry Maguire" (Star Movies, 10:55, repriza) – filmska poslastica s Tomom Cruiseom u ulozi sportskog agenta.
Ne propustite večerašnje TV favorite – od domaćih serija do svjetskih filmskih hitova, večer ispred malih ekrana nikad nije bila zanimljivija!
