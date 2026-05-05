Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, drame i akcije! Donosimo vam pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima, uz izdvojene filmske hitove koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 donosi večer prepunu domaćeg humora i drame. Nakon informativnog "Dnevnika 2" u 19:00, slijedi nova epizoda humoristične serije "Mrkomir I." u 20:15, a zatim dokumentarna serija "Okvir za sjećanja". Središnji dio večeri zauzima "Dnevnik velikog Perice" – serija koja oduševljava gledatelje svojom toplinom i duhovitošću. Za kraj večeri, "Otvoreno" donosi najvažnije društvene teme dana.

18:08 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Mrkomir I.

21:18 Dnevnik velikog Perice

22:15 Otvoreno

HRT 2

HRT 2 večeras nudi kombinaciju dokumentarnih priča i filmske drame. Nakon "Graditelja sutrašnjice" u 20:15, u 21:04 na rasporedu je američki film "Parabola o sumnji", koji će vas držati prikovane uz ekran. Kasnije navečer, ljubitelji napetih serija mogu uživati u "Točki okidanja".

19:28 Pustolovna plovidba francuskim rijekama

20:15 Graditelji sutrašnjice

21:04 Parabola o sumnji

22:50 Točka okidanja

RTL

RTL večeras donosi omiljene dramske serije i kulinarske izazove. "Divlje pčele" u 20:15 nastavljaju s napetim zapletima, a odmah potom slijedi novi nastavak showa "Igra chefova". Za kraj večeri, "RTL Direkt" donosi najvažnije vijesti dana, a noć završava akcijskim filmom "10 000 prije Krista".

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:20 Igra chefova

23:00 RTL Direkt

NOVA TV

NOVA TV rezervirala je večernji termin za popularnu domaću seriju "Kumovi" u čak dva uzastopna termina, dok kasnije slijedi uzbudljivi "Survivor". Večer završava informativnim pregledom i komedijom "Odmor".

18:10 Crno more

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

20:50 Kumovi

22:00 Survivor

RTL 2

RTL 2 je prava destinacija za ljubitelje američkih akcijskih serija. "Chicago u plamenu" i "Chicago P.D." vode vas u svijet vatrogasaca i policajaca, a kasnije večer rezervirana je za smijeh uz "Teoriju velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:30 Chicago u plamenu

19:55 Chicago P.D.

20:55 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:25 Dva i pol muškarca

Doma TV

Doma TV donosi večer ispunjenu kriminalističkim pričama i detektivskim zapletima. "Zakon i red: Odjel za žrtve" u 19:50 i 20:35 vodi vas u svijet istraga, dok "Sherlock i Watson" od 21:30 garantiraju napetu i inteligentnu zabavu. Za ljubitelje akcije, kasnije slijedi "S.W.A.T.".

18:10 Navy CIS

19:50 Zakon i red: Odjel za žrtve

20:35 Zakon i red: Odjel za žrtve

21:30 Sherlock i Watson

22:25 Sherlock i Watson

Ako ste raspoloženi za filmsku večer, donosimo vam top 5 filmskih preporuka iz ponude ostalih kanala:

- "Sedam godina u Tibetu" (Star Movies, 20:00) – epska drama s Bradom Pittom o neobičnom prijateljstvu i duhovnom putovanju u srcu Himalaje.

- "Ledeni ubojica: Povratak" (Star Movies, 22:50) – napeti akcijski triler s Markom Wahlbergom i Laurelom Fishburneom.

- "Jane Eyre" (Star Movies, 00:30) – raskošna ekranizacija slavnog romana Charlotte Brontë.

- "Assassin's Creed" (Star Movies, 02:50) – spektakularni akcijski SF temeljena na popularnoj videoigri.

- "Jerry Maguire" (Star Movies, 10:55, repriza) – filmska poslastica s Tomom Cruiseom u ulozi sportskog agenta.

Ne propustite večerašnje TV favorite – od domaćih serija do svjetskih filmskih hitova, večer ispred malih ekrana nikad nije bila zanimljivija!