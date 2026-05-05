Obavijesti

Show

Komentari 0
ZA SVAKOG PONEŠTO

Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: HRT

Saznajte što vas večeras očekuje na glavnim TV kanalima: pregled najvažnijih serija, showova i filmova, te izdvojene filmske preporuke za nezaboravnu večer pred ekranom

Admiral

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, drame i akcije! Donosimo vam pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima, uz izdvojene filmske hitove koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 donosi večer prepunu domaćeg humora i drame. Nakon informativnog "Dnevnika 2" u 19:00, slijedi nova epizoda humoristične serije "Mrkomir I." u 20:15, a zatim dokumentarna serija "Okvir za sjećanja". Središnji dio večeri zauzima "Dnevnik velikog Perice" – serija koja oduševljava gledatelje svojom toplinom i duhovitošću. Za kraj večeri, "Otvoreno" donosi najvažnije društvene teme dana.

storyeditor/2023-11-22/Mrkomir_i_nova_zabava_MRK00006.jpg
Foto: PROMO

18:08 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Mrkomir I.
21:18 Dnevnik velikog Perice
22:15 Otvoreno

HRT 2

HRT 2 večeras nudi kombinaciju dokumentarnih priča i filmske drame. Nakon "Graditelja sutrašnjice" u 20:15, u 21:04 na rasporedu je američki film "Parabola o sumnji", koji će vas držati prikovane uz ekran. Kasnije navečer, ljubitelji napetih serija mogu uživati u "Točki okidanja".

19:28 Pustolovna plovidba francuskim rijekama
20:15 Graditelji sutrašnjice
21:04 Parabola o sumnji
22:50 Točka okidanja

RTL

RTL večeras donosi omiljene dramske serije i kulinarske izazove. "Divlje pčele" u 20:15 nastavljaju s napetim zapletima, a odmah potom slijedi novi nastavak showa "Igra chefova". Za kraj večeri, "RTL Direkt" donosi najvažnije vijesti dana, a noć završava akcijskim filmom "10 000 prije Krista".

Foto: RTL

19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:20 Igra chefova
23:00 RTL Direkt

NOVA TV

NOVA TV rezervirala je večernji termin za popularnu domaću seriju "Kumovi" u čak dva uzastopna termina, dok kasnije slijedi uzbudljivi "Survivor". Večer završava informativnim pregledom i komedijom "Odmor".

18:10 Crno more
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
20:50 Kumovi
22:00 Survivor

RTL 2

RTL 2 je prava destinacija za ljubitelje američkih akcijskih serija. "Chicago u plamenu" i "Chicago P.D." vode vas u svijet vatrogasaca i policajaca, a kasnije večer rezervirana je za smijeh uz "Teoriju velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:30 Chicago u plamenu
19:55 Chicago P.D.
20:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:25 Dva i pol muškarca

Doma TV

Doma TV donosi večer ispunjenu kriminalističkim pričama i detektivskim zapletima. "Zakon i red: Odjel za žrtve" u 19:50 i 20:35 vodi vas u svijet istraga, dok "Sherlock i Watson" od 21:30 garantiraju napetu i inteligentnu zabavu. Za ljubitelje akcije, kasnije slijedi "S.W.A.T.".

Foto: Doma TV/screenshot

18:10 Navy CIS
19:50 Zakon i red: Odjel za žrtve
20:35 Zakon i red: Odjel za žrtve
21:30 Sherlock i Watson
22:25 Sherlock i Watson

Ako ste raspoloženi za filmsku večer, donosimo vam top 5 filmskih preporuka iz ponude ostalih kanala:

- "Sedam godina u Tibetu" (Star Movies, 20:00) – epska drama s Bradom Pittom o neobičnom prijateljstvu i duhovnom putovanju u srcu Himalaje.
- "Ledeni ubojica: Povratak" (Star Movies, 22:50) – napeti akcijski triler s Markom Wahlbergom i Laurelom Fishburneom.
- "Jane Eyre" (Star Movies, 00:30) – raskošna ekranizacija slavnog romana Charlotte Brontë.
- "Assassin's Creed" (Star Movies, 02:50) – spektakularni akcijski SF temeljena na popularnoj videoigri.
- "Jerry Maguire" (Star Movies, 10:55, repriza) – filmska poslastica s Tomom Cruiseom u ulozi sportskog agenta.

Ne propustite večerašnje TV favorite – od domaćih serija do svjetskih filmskih hitova, večer ispred malih ekrana nikad nije bila zanimljivija!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Cure, sve vam se vidi! Na Met Gali nisu nosile grudnjak i gaćice pa pokazale previše
POKAZALE BAŠ SVE

FOTO Cure, sve vam se vidi! Na Met Gali nisu nosile grudnjak i gaćice pa pokazale previše

Ovogodišnja tema 'Costume Art' stavila je fokus na tijelo, a ove dame posebno su se potrudile da njihovo tijelo bude u centru pozornosti. U galeriji pogledajte koje zvijezde nisu nosile gaćice i grudnjake
Evo što će biti danas u 'Divljim pčelama': Domazet sve više sumnja u Katu, a Krsto se vraća
NOVA EPIZODA

Evo što će biti danas u 'Divljim pčelama': Domazet sve više sumnja u Katu, a Krsto se vraća

Večeras od 20.15 sati na RTL-u ne propustite novu napetu epizodu serije 'Divlje pčele'. Evo što će se događati...
Legendarni glumac u Zagrebu! Malkovich na trgu s Popovićem Volarićem: 'Skupilo se ljudi...'
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE

Legendarni glumac u Zagrebu! Malkovich na trgu s Popovićem Volarićem: 'Skupilo se ljudi...'

Čitatelj nam je opisao kako su u centru Zagreba sat vremena ponavljali scenu prelaska preko ceste, dok se oko seta okupio velik broj znatiželjnika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026