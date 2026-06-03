Obavijesti

Show

Komentari 0
FILMOVI, SERIJE...

Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: RTL

TV PROGRAM ZA 3. LIPANJ Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim TV kanalima. Saznajte što vas očekuje od 18 do 23 sata

Admiral

Večeras nas na glavnim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje napetih serija, domaćih drama i legendarnih filmskih hitova. Pripremili smo pregled najvažnijih emisija i filmova koje ne smijete propustiti u večernjem terminu!

HRT 1

HRT 1 donosi raznolik program za cijelu obitelj – od popularnog kviza „Potjera“ do intrigantne dokumentarne serije i povijesne drame. Nakon informativnog bloka, uživajte u seriji „So Long, Marianne“ koja će vas odvesti u svijet glazbe i ljubavi.

18:08 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Svi smo mi Dudeki (dokumentarni film)
21:16 So Long, Marianne (serija)
22:10 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer počinje putovanjem kroz najljepša europska sela, a potom slijedi aktualni dokumentarac o umjetnoj inteligenciji. Za ljubitelje trilera, u 21:11 na rasporedu je australski film „Dovedi mi ga“.

18:32 Najljepša europska sela: Italija
20:15 Ljubav i život u doba UI-ja (dokumentarni film)
21:11 Dovedi mi ga (film, triler)
22:49 Inspektor Wallander (serija)

RTL 

RTL večeras nudi dramske serije i kulinarski show, a informativni blok donosi najvažnije vijesti dana. Idealno za one koji vole kombinaciju zabave i napetosti!

19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele (serija)
21:25 Igra chefova (kulinarski show)
23:00 RTL Direkt

Foto: RTL

NOVA TV

Na NOVA TV dominiraju domaće serije – „Kumovi“ i „Daleki grad“ garantiraju dobru zabavu i emotivne zaplete. Ne propustite ni „Tajne prošlosti“!

19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi (serija)
21:20 Daleki grad (serija)
22:25 Tajne prošlosti (serija)

Foto: Nova TV

RTL 2

RTL 2 nudi večer punu akcije i kriminalističkih zapleta uz serije „Chicago P.D.“ i „Zločinački umovi“, a za kraj dana tu su i legendarne komedije.

18:35 Chicago u plamenu
20:05 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV večeras je rezervirana za fanove proceduralnih i detektivskih serija – od „Navy CIS“ do „Sherlocka i Watsona“.

18:05 Navy CIS LA
19:55 Navy CIS
20:40 Navy CIS
21:25 FBI
22:25 Sherlock i Watson

Filmski hitovi večeri 

"Maska" (Star Movies, 19:55) – kultna akcijska komedija s Jimom Carreyjem koja nikad ne izlazi iz mode.

"Tanka linija smrti" (Star Movies, 22:05) – napeti triler s elementima znanstvene fantastike.

"Eleni" (HTV 3, 21:56) – snažna ratna drama temeljena na istinitoj priči.

"Zločesti dečki" (Nova TV, 00:05) – urnebesna akcijska komedija za noćne ptice.

"Dovedi mi ga" (HRT 2, 21:11) – australski triler s uzbudljivom radnjom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Jeste li na društvenim mrežama naletjeli na pjesmu 'Sjela baba u balon'? Evo odakle ju znate...
VIRALNI HIT

Jeste li na društvenim mrežama naletjeli na pjesmu 'Sjela baba u balon'? Evo odakle ju znate...

'Sjela baba u balon' je, kao i ostale brojalice nastala u usmenoj tradiciji te se tako desetljećima prenosila s koljena na koljeno. Zabilježena je u različitim krajevima Hrvatske i regije
FOTO Mirna Berend privukla je pažnju na Facebooku: Evo kako bivša voditeljica sada izgleda...
OBJAVA POSTALA VIRALNA

FOTO Mirna Berend privukla je pažnju na Facebooku: Evo kako bivša voditeljica sada izgleda...

Prije nekoliko dana je Berend na Facebooku objavila fotografiju neba i izradila sumnju i zabrinutost. 'Letjeli su avioni pola moga života, bez traga', napisala je, između ostalog...
FOTO Bianca, jesi dobro? Njena kombinacija je potpuno šokirala
JAKO NEOBIČNO

FOTO Bianca, jesi dobro? Njena kombinacija je potpuno šokirala

Bianca Censori, supruga kontroverznog repera Kanyea Westa, poznata je po vrlo oskudnim kombinacijama u kojima se pojavljuje u javnosti. Sada je šokirala mnoge jer je prošetala u nečemu u čemu je gotovo pa nikada ne vidimo...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026