Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na glavnim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje napetih serija, domaćih drama i legendarnih filmskih hitova. Pripremili smo pregled najvažnijih emisija i filmova koje ne smijete propustiti u večernjem terminu!

HRT 1

HRT 1 donosi raznolik program za cijelu obitelj – od popularnog kviza „Potjera“ do intrigantne dokumentarne serije i povijesne drame. Nakon informativnog bloka, uživajte u seriji „So Long, Marianne“ koja će vas odvesti u svijet glazbe i ljubavi.

18:08 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Svi smo mi Dudeki (dokumentarni film)

21:16 So Long, Marianne (serija)

22:10 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer počinje putovanjem kroz najljepša europska sela, a potom slijedi aktualni dokumentarac o umjetnoj inteligenciji. Za ljubitelje trilera, u 21:11 na rasporedu je australski film „Dovedi mi ga“.

18:32 Najljepša europska sela: Italija

20:15 Ljubav i život u doba UI-ja (dokumentarni film)

21:11 Dovedi mi ga (film, triler)

22:49 Inspektor Wallander (serija)

RTL

RTL večeras nudi dramske serije i kulinarski show, a informativni blok donosi najvažnije vijesti dana. Idealno za one koji vole kombinaciju zabave i napetosti!

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele (serija)

21:25 Igra chefova (kulinarski show)

23:00 RTL Direkt

Foto: RTL

NOVA TV

Na NOVA TV dominiraju domaće serije – „Kumovi“ i „Daleki grad“ garantiraju dobru zabavu i emotivne zaplete. Ne propustite ni „Tajne prošlosti“!

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi (serija)

21:20 Daleki grad (serija)

22:25 Tajne prošlosti (serija)

Foto: Nova TV

RTL 2

RTL 2 nudi večer punu akcije i kriminalističkih zapleta uz serije „Chicago P.D.“ i „Zločinački umovi“, a za kraj dana tu su i legendarne komedije.

18:35 Chicago u plamenu

20:05 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV večeras je rezervirana za fanove proceduralnih i detektivskih serija – od „Navy CIS“ do „Sherlocka i Watsona“.

18:05 Navy CIS LA

19:55 Navy CIS

20:40 Navy CIS

21:25 FBI

22:25 Sherlock i Watson

Filmski hitovi večeri

"Maska" (Star Movies, 19:55) – kultna akcijska komedija s Jimom Carreyjem koja nikad ne izlazi iz mode.

"Tanka linija smrti" (Star Movies, 22:05) – napeti triler s elementima znanstvene fantastike.

"Eleni" (HTV 3, 21:56) – snažna ratna drama temeljena na istinitoj priči.

"Zločesti dečki" (Nova TV, 00:05) – urnebesna akcijska komedija za noćne ptice.

"Dovedi mi ga" (HRT 2, 21:11) – australski triler s uzbudljivom radnjom.