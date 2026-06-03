TV PROGRAM ZA 3. LIPANJ Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim TV kanalima. Saznajte što vas očekuje od 18 do 23 sata
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na glavnim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje napetih serija, domaćih drama i legendarnih filmskih hitova. Pripremili smo pregled najvažnijih emisija i filmova koje ne smijete propustiti u večernjem terminu!
HRT 1
HRT 1 donosi raznolik program za cijelu obitelj – od popularnog kviza „Potjera“ do intrigantne dokumentarne serije i povijesne drame. Nakon informativnog bloka, uživajte u seriji „So Long, Marianne“ koja će vas odvesti u svijet glazbe i ljubavi.
18:08 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Svi smo mi Dudeki (dokumentarni film)
21:16 So Long, Marianne (serija)
22:10 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večer počinje putovanjem kroz najljepša europska sela, a potom slijedi aktualni dokumentarac o umjetnoj inteligenciji. Za ljubitelje trilera, u 21:11 na rasporedu je australski film „Dovedi mi ga“.
18:32 Najljepša europska sela: Italija
20:15 Ljubav i život u doba UI-ja (dokumentarni film)
21:11 Dovedi mi ga (film, triler)
22:49 Inspektor Wallander (serija)
RTL
RTL večeras nudi dramske serije i kulinarski show, a informativni blok donosi najvažnije vijesti dana. Idealno za one koji vole kombinaciju zabave i napetosti!
19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele (serija)
21:25 Igra chefova (kulinarski show)
23:00 RTL Direkt
NOVA TV
Na NOVA TV dominiraju domaće serije – „Kumovi“ i „Daleki grad“ garantiraju dobru zabavu i emotivne zaplete. Ne propustite ni „Tajne prošlosti“!
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi (serija)
21:20 Daleki grad (serija)
22:25 Tajne prošlosti (serija)
RTL 2
RTL 2 nudi večer punu akcije i kriminalističkih zapleta uz serije „Chicago P.D.“ i „Zločinački umovi“, a za kraj dana tu su i legendarne komedije.
18:35 Chicago u plamenu
20:05 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:35 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV večeras je rezervirana za fanove proceduralnih i detektivskih serija – od „Navy CIS“ do „Sherlocka i Watsona“.
18:05 Navy CIS LA
19:55 Navy CIS
20:40 Navy CIS
21:25 FBI
22:25 Sherlock i Watson
Filmski hitovi večeri
"Maska" (Star Movies, 19:55) – kultna akcijska komedija s Jimom Carreyjem koja nikad ne izlazi iz mode.
"Tanka linija smrti" (Star Movies, 22:05) – napeti triler s elementima znanstvene fantastike.
"Eleni" (HTV 3, 21:56) – snažna ratna drama temeljena na istinitoj priči.
"Zločesti dečki" (Nova TV, 00:05) – urnebesna akcijska komedija za noćne ptice.
"Dovedi mi ga" (HRT 2, 21:11) – australski triler s uzbudljivom radnjom.
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