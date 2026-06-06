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MNOŠTVO FILMOVA VAS ČEKA

Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
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Evo što gledati večeras na TV-u
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Foto: HRT

TV PROGRAM ZA SUBOTU 6. LIPNJA Donosimo pregled najzanimljivijeg večernjeg TV programa na glavnim kanalima i izbor najboljih filmova večeri. Saznajte što gledati od 18 do 23 sata!

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Subotnja večer donosi pravu TV gozbu! Od vrhunskih akcijskih filmova, napetih serija do zabavnih emisija – domaći kanali nude ponešto za svakoga. Donosimo vam pregled najvažnijeg večernjeg sadržaja i preporuke filmova koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 večeras je rezerviran za ljubitelje trilera i akcije. Nakon informativnog "Dnevnika 2", slijedi napeti triler "Ti mi lažeš najbolje" u 20:15, a kasnije vas očekuje i uzbudljiv film "Put očaja".

19:00 Dnevnik 2
20:15 Ti mi lažeš najbolje
23:00 Put očaja

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 ljubitelje sporta očekuje uzbudljivo finale Eurokupa u vaterpolu između Jadrana i Marseillea s prijenosom uživo, a zatim zanimljive dokumentarne priče i biografski film o glazbenoj zvijezdi M.I.A.

20:15 Vaterpolo - Eurokup, finale: Jadran - Marseille
21:45 Ruby Wax - Na pustom otoku
23:35 Matangi Maya M. I. A.

RTL 

RTL donosi spektakularnu akciju i SF hitove. U udarnom terminu gledamo "Dan poslije sutra", a nakon toga slijedi napeti triler "Rt straha".

20:15 Dan poslije sutra
23:00 Rt straha

NOVA TV

Nova TV večeras nudi pravu filmsku poslasticu: "Nemoguća misija 5" s Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi, a nakon toga još jedan adrenalinski film "Dobar posao u Italiji".

20:15 Nemoguća misija 5
22:55 Dobar posao u Italiji

RTL 2

RTL 2 je večeras prava destinacija za ljubitelje kriminalističkih serija i akcije. "Chicago P.D." i "Zločinački umovi" garantiraju napetost pred ekranima.

20:05 Chicago P.D.
20:55 Zločinački umovi
22:00 Zločinački umovi

DOMA TV 

Doma TV subotu navečer rezervira za filmske hitove i akciju. Prvo uživajte u hvaljenom filmu "Izgubljeni u prijevodu", a kasnije vas čeka komedija "Party života".

20:00 Izgubljeni u prijevodu
21:50 Party života

Filmske preporuke večeri

"Baš kao ona" (Star Movies, 20:00) – Romantična drama s Reese Witherspoon i Markom Ruffalom o duhovima, ljubavi i drugoj prilici.

"Društvena mreža" (Star Movies, 22:50) – Oscarom nagrađena drama o nastanku Facebooka i usponu Marka Zuckerberga.

"Na rubu budućnosti" (Doma TV, 23:45) – Akcijski SF spektakl s Tomom Cruiseom u ulozi vojnika zarobljenog u vremenskoj petlji.

"Čistač" (Star Movies, 00:55) – Napeti kriminalistički triler s Samuelom L. Jacksonom o bivšem policajcu uvučenom u opasnu igru.

"Kula tmine" (Star Movies, 02:50) – Fantastična avantura temeljena na popularnoj knjizi Stephena Kinga.
 

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