Evo što gledati večeras na TV-u

Subotnja večer donosi pravu TV gozbu! Od vrhunskih akcijskih filmova, napetih serija do zabavnih emisija – domaći kanali nude ponešto za svakoga. Donosimo vam pregled najvažnijeg večernjeg sadržaja i preporuke filmova koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 večeras je rezerviran za ljubitelje trilera i akcije. Nakon informativnog "Dnevnika 2", slijedi napeti triler "Ti mi lažeš najbolje" u 20:15, a kasnije vas očekuje i uzbudljiv film "Put očaja".

19:00 Dnevnik 2

20:15 Ti mi lažeš najbolje

23:00 Put očaja

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 ljubitelje sporta očekuje uzbudljivo finale Eurokupa u vaterpolu između Jadrana i Marseillea s prijenosom uživo, a zatim zanimljive dokumentarne priče i biografski film o glazbenoj zvijezdi M.I.A.

20:15 Vaterpolo - Eurokup, finale: Jadran - Marseille

21:45 Ruby Wax - Na pustom otoku

23:35 Matangi Maya M. I. A.

RTL

RTL donosi spektakularnu akciju i SF hitove. U udarnom terminu gledamo "Dan poslije sutra", a nakon toga slijedi napeti triler "Rt straha".

20:15 Dan poslije sutra

23:00 Rt straha

NOVA TV

Nova TV večeras nudi pravu filmsku poslasticu: "Nemoguća misija 5" s Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi, a nakon toga još jedan adrenalinski film "Dobar posao u Italiji".

20:15 Nemoguća misija 5

22:55 Dobar posao u Italiji

RTL 2

RTL 2 je večeras prava destinacija za ljubitelje kriminalističkih serija i akcije. "Chicago P.D." i "Zločinački umovi" garantiraju napetost pred ekranima.

20:05 Chicago P.D.

20:55 Zločinački umovi

22:00 Zločinački umovi

DOMA TV

Doma TV subotu navečer rezervira za filmske hitove i akciju. Prvo uživajte u hvaljenom filmu "Izgubljeni u prijevodu", a kasnije vas čeka komedija "Party života".

20:00 Izgubljeni u prijevodu

21:50 Party života

Filmske preporuke večeri

"Baš kao ona" (Star Movies, 20:00) – Romantična drama s Reese Witherspoon i Markom Ruffalom o duhovima, ljubavi i drugoj prilici.

"Društvena mreža" (Star Movies, 22:50) – Oscarom nagrađena drama o nastanku Facebooka i usponu Marka Zuckerberga.

"Na rubu budućnosti" (Doma TV, 23:45) – Akcijski SF spektakl s Tomom Cruiseom u ulozi vojnika zarobljenog u vremenskoj petlji.

"Čistač" (Star Movies, 00:55) – Napeti kriminalistički triler s Samuelom L. Jacksonom o bivšem policajcu uvučenom u opasnu igru.

"Kula tmine" (Star Movies, 02:50) – Fantastična avantura temeljena na popularnoj knjizi Stephena Kinga.

