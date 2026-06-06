TV PROGRAM ZA SUBOTU 6. LIPNJA Donosimo pregled najzanimljivijeg večernjeg TV programa na glavnim kanalima i izbor najboljih filmova večeri. Saznajte što gledati od 18 do 23 sata!
Evo što gledati večeras na TV-u
Subotnja večer donosi pravu TV gozbu! Od vrhunskih akcijskih filmova, napetih serija do zabavnih emisija – domaći kanali nude ponešto za svakoga. Donosimo vam pregled najvažnijeg večernjeg sadržaja i preporuke filmova koje ne smijete propustiti!
HRT 1
HRT 1 večeras je rezerviran za ljubitelje trilera i akcije. Nakon informativnog "Dnevnika 2", slijedi napeti triler "Ti mi lažeš najbolje" u 20:15, a kasnije vas očekuje i uzbudljiv film "Put očaja".
19:00 Dnevnik 2
20:15 Ti mi lažeš najbolje
23:00 Put očaja
HRT 2
Na HRT 2 ljubitelje sporta očekuje uzbudljivo finale Eurokupa u vaterpolu između Jadrana i Marseillea s prijenosom uživo, a zatim zanimljive dokumentarne priče i biografski film o glazbenoj zvijezdi M.I.A.
20:15 Vaterpolo - Eurokup, finale: Jadran - Marseille
21:45 Ruby Wax - Na pustom otoku
23:35 Matangi Maya M. I. A.
RTL
RTL donosi spektakularnu akciju i SF hitove. U udarnom terminu gledamo "Dan poslije sutra", a nakon toga slijedi napeti triler "Rt straha".
20:15 Dan poslije sutra
23:00 Rt straha
NOVA TV
Nova TV večeras nudi pravu filmsku poslasticu: "Nemoguća misija 5" s Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi, a nakon toga još jedan adrenalinski film "Dobar posao u Italiji".
20:15 Nemoguća misija 5
22:55 Dobar posao u Italiji
RTL 2
RTL 2 je večeras prava destinacija za ljubitelje kriminalističkih serija i akcije. "Chicago P.D." i "Zločinački umovi" garantiraju napetost pred ekranima.
20:05 Chicago P.D.
20:55 Zločinački umovi
22:00 Zločinački umovi
DOMA TV
Doma TV subotu navečer rezervira za filmske hitove i akciju. Prvo uživajte u hvaljenom filmu "Izgubljeni u prijevodu", a kasnije vas čeka komedija "Party života".
20:00 Izgubljeni u prijevodu
21:50 Party života
Filmske preporuke večeri
"Baš kao ona" (Star Movies, 20:00) – Romantična drama s Reese Witherspoon i Markom Ruffalom o duhovima, ljubavi i drugoj prilici.
"Društvena mreža" (Star Movies, 22:50) – Oscarom nagrađena drama o nastanku Facebooka i usponu Marka Zuckerberga.
"Na rubu budućnosti" (Doma TV, 23:45) – Akcijski SF spektakl s Tomom Cruiseom u ulozi vojnika zarobljenog u vremenskoj petlji.
"Čistač" (Star Movies, 00:55) – Napeti kriminalistički triler s Samuelom L. Jacksonom o bivšem policajcu uvučenom u opasnu igru.
"Kula tmine" (Star Movies, 02:50) – Fantastična avantura temeljena na popularnoj knjizi Stephena Kinga.
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