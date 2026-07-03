TV PROGRAM ZA PETAK 3. SRPNJA Pregled najvažnijih večernjih emisija i najboljih filmskih hitova na domaćim TV kanalima. Otkrijte što gledati
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje prava TV poslastica – od napetih serija i informativnih emisija, do spektakularnih filmova i vrhunskog sporta! Donosimo pregled najvažnijeg večernjeg sadržaja na glavnim kanalima te izdvajamo nekoliko filmskih hitova koje ne smijete propustiti.
HRT 1
HRT 1 nudi tradicionalno snažan informativni blok uz dozu kulture i dokumentaristike. Nakon popularnog kviza "Potjera" i Dnevnika 2, večer je rezervirana za ljubitelje dokumentarnih priča i kulturnih događanja, dok kasnije slijedi i filmska biografija slavnog glazbenika.
18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Čovjek i konj, pučka i predajna kultura
21:05 Svečano otvorenje 60. Đakovačkih vezova
HRT 2
HRT 2 večeras je u znaku nogometa! Pratite uzbudljive utakmice Svjetskog prvenstva – navijajte za svoje favorite i ne propustite ključne trenutke sportskog spektakla.
17:50 Nogomet, SP 2026.: 1/16 finala, Portugal - Hrvatska (snimka)
19:50 Nogomet, SP 2026.: 1/16 finala, Australija - Egipat, 1. pol.
21:02 Nogomet, SP 2026.: 1/16 finala, Australija - Egipat, 2. pol.
22:00 Nogomet: Americana, emisija
RTL
Na RTL-u vas očekuje večer domaće produkcije i popularnih reality emisija. Hit serija "San snova" ima dvostruku epizodu, a kasnije večer donosi i reality show koji uvijek donosi iznenađenja.
19:00 RTL Danas
20:15 San snova
21:20 San snova
22:25 Farma Slovenija
NOVA TV
Nova TV donosi večer ispunjenu dramom i romantikom. Nakon informativnog "Dnevnika Nove TV", slijede turske serije koje su osvojile srca gledatelja, a kasno navečer akcijski film za ljubitelje uzbuđenja.
18:05 Čista ljubav
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:15 Nasljednik
RTL 2
RTL 2 nudi večer uz omiljene američke serije, ali i napete kriminalističke priče. Za ljubitelje akcije i humora, "Chicago u plamenu" i "Zločinački umovi" su pravi izbor.
18:20 Chicago u plamenu
19:45 Chicago P.D.
20:45 Zločinački umovi
21:30 Zločinački umovi
DOMA TV
Doma TV večeras kombinira akciju, dramu i filmske hitove. Gledatelje očekuje popularna serija "Rookie" te dva izvrsna filma – "Američki varalice" i "Rođen 4. srpnja".
18:05 Rookie
20:00 Američki varalice
22:30 Rođen 4. srpnja
Filmski hitovi večeri
"Veliki Gatsby" (Star Movies, 20:00) – Vizualno raskošna ekranizacija klasika s Leonardom DiCaprijem u glavnoj ulozi.
"Syriana" (Star Movies, 23:00) – Napeti politički triler s Georgeom Clooneyjem koji razotkriva tamnu stranu naftne industrije.
"Američki varalice" (Doma TV, 20:00) – Sjajna kriminalistička drama s Christianom Baleom i Amy Adams.
"Rođen 4. srpnja" (Doma TV, 22:30) – Potresna ratna drama s Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi.
"Iz Pariza s ljubavlju" (Nova TV, 23:35) – Akcijski triler prepun adrenalina s Johnom Travoltom.
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