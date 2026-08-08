Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje filma, serija i zabavnog programa! Subotnja večer donosi napete akcijske hitove, intrigantne serije i nekoliko filmskih klasika koje ne smijete propustiti. Evo što vas očekuje na najgledanijim kanalima.

HRT 1

HRT 1 donosi večer za ljubitelje romantičnih komedija i opuštene zabave. Nakon informativnog bloka, uživajte u filmu "Kate i Leopold" u 20:15 – šarmantnoj priči o ljubavi koja nadilazi vrijeme. Za kasnovečernju dozu smijeha tu je "Dostavljač" (22:45), američka komedija koja će vas nasmijati prije odlaska na spavanje.

19:00 Dnevnik 2

20:15 Kate i Leopold

22:45 Dostavljač

Foto: Rights Managed

HRT 2

Na HRT 2 večeras dominiraju dokumentarci i putopisne emisije! U 20:15 krećemo na egzotično putovanje s "Putovanjima Agathe Christie", a odmah nakon toga slijedi kulinarsko-putopisni show s Gordonom, Ginom i Fredom (21:05). Za ljubitelje poznatih osobnosti, "Znaš li tko si?" s Liv Tayler na rasporedu je u 21:53.

19:32 Sjećanje na Tomislava Ivčića

20:15 Putovanja Agathe Christie: Novi Zeland

21:05 Gordonovo, Ginovo i Fredovo putovanje

21:53 Znaš li tko si? Liv Tayler

RTL

RTL subotnju večer rezervira za akciju! U 20:15 gledamo "Specijalista" – napeti akcijski triler, a odmah nakon toga slijedi još jedan klasik – "Smrtonosno oružje 2" (22:20), savršen za ljubitelje eksplozivnih scena i dobrog humora.

19:00 RTL Danas

20:15 Specijalist

22:20 Smrtonosno oružje 2

NOVA TV

Na Nova TV večeras vas očekuje prava akcijska poslastica! "Blizanac" s Willom Smithom kreće u 20:15, a ako ste za još više uzbuđenja, ostanite uz "Krvoproliće" (22:20).

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Blizanac

22:20 Krvoproliće

RTL 2

RTL 2 donosi večer uz popularne američke serije. Od 20:10 na rasporedu je "Chicago P.D.", a od 21:00 i 21:55 uskaču dvije epizode "Zločinačkih umova" – idealno za ljubitelje kriminalističkih priča i napetih zapleta.

18:45 Chicago u plamenu

20:10 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

21:55 Zločinački umovi

DOMA TV

Doma TV subotnju večer posvećuje akciji i trilerima! U 18:00 pogledajte "Cura sa zadatkom 2: Lijepa i naoružana", a u 20:00 stiže inspirativni "Erin Brockovich". Večer završava uz napeti triler "Savršeni stranac" (22:15).

18:00 Cura sa zadatkom 2: Lijepa i naoružana

20:00 Erin Brockovich

22:15 Savršeni stranac

Foto: IFA Film

Top filmovi večeri na ostalim kanalima

"Vrućina" (Star Movies, 22:45) – Kriminalistički triler s Al Pacinom i Robertom De Nirom, klasik žanra koji drži napetost do samog kraja.

"Posljednji kineski car" (HTV 3, 20:43) – Povijesna drama o posljednjem vladaru Kine, dobitnik 9 Oscara.

"Savršeni stranac" (Doma TV, 22:15) – Napeti triler s Halle Berry i Bruceom Willisom.

"Šakal" (Doma TV, 00:00) – Akcijski triler s Richardom Gereom i Bruceom Willisom, za one koji ostaju budni do kasno.

*uz korištenje AI-ja