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Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
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Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: Rights Managed
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Saznajte što vas večeras 8. kolovoza očekuje na glavnim TV kanalima! Izdvajamo najbolje filmove i serije za subotnju večer na HRT 1, HRT 2, RTL, Nova TV, RTL 2 i Doma TV

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Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje filma, serija i zabavnog programa! Subotnja večer donosi napete akcijske hitove, intrigantne serije i nekoliko filmskih klasika koje ne smijete propustiti. Evo što vas očekuje na najgledanijim kanalima. 

HRT 1

HRT 1 donosi večer za ljubitelje romantičnih komedija i opuštene zabave. Nakon informativnog bloka, uživajte u filmu "Kate i Leopold" u 20:15 – šarmantnoj priči o ljubavi koja nadilazi vrijeme. Za kasnovečernju dozu smijeha tu je "Dostavljač" (22:45), američka komedija koja će vas nasmijati prije odlaska na spavanje.

19:00 Dnevnik 2
20:15 Kate i Leopold
22:45 Dostavljač

Kate &amp; Leopold (2001)
Foto: Rights Managed

HRT 2

Na HRT 2 večeras dominiraju dokumentarci i putopisne emisije! U 20:15 krećemo na egzotično putovanje s "Putovanjima Agathe Christie", a odmah nakon toga slijedi kulinarsko-putopisni show s Gordonom, Ginom i Fredom (21:05). Za ljubitelje poznatih osobnosti, "Znaš li tko si?" s Liv Tayler na rasporedu je u 21:53.

19:32 Sjećanje na Tomislava Ivčića
20:15 Putovanja Agathe Christie: Novi Zeland
21:05 Gordonovo, Ginovo i Fredovo putovanje
21:53 Znaš li tko si? Liv Tayler

RTL 

RTL subotnju večer rezervira za akciju! U 20:15 gledamo "Specijalista" – napeti akcijski triler, a odmah nakon toga slijedi još jedan klasik – "Smrtonosno oružje 2" (22:20), savršen za ljubitelje eksplozivnih scena i dobrog humora.

19:00 RTL Danas
20:15 Specijalist
22:20 Smrtonosno oružje 2

NOVA TV 

Na Nova TV večeras vas očekuje prava akcijska poslastica! "Blizanac" s Willom Smithom kreće u 20:15, a ako ste za još više uzbuđenja, ostanite uz "Krvoproliće" (22:20).

19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Blizanac
22:20 Krvoproliće

RTL 2

RTL 2 donosi večer uz popularne američke serije. Od 20:10 na rasporedu je "Chicago P.D.", a od 21:00 i 21:55 uskaču dvije epizode "Zločinačkih umova" – idealno za ljubitelje kriminalističkih priča i napetih zapleta.

18:45 Chicago u plamenu
20:10 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
21:55 Zločinački umovi

DOMA TV 

Doma TV subotnju večer posvećuje akciji i trilerima! U 18:00 pogledajte "Cura sa zadatkom 2: Lijepa i naoružana", a u 20:00 stiže inspirativni "Erin Brockovich". Večer završava uz napeti triler "Savršeni stranac" (22:15).

18:00 Cura sa zadatkom 2: Lijepa i naoružana
20:00 Erin Brockovich
22:15 Savršeni stranac

Erin Brockovich, Erin Brockovich
Foto: IFA Film

Top filmovi večeri na ostalim kanalima

"Vrućina" (Star Movies, 22:45) – Kriminalistički triler s Al Pacinom i Robertom De Nirom, klasik žanra koji drži napetost do samog kraja.

"Posljednji kineski car" (HTV 3, 20:43) – Povijesna drama o posljednjem vladaru Kine, dobitnik 9 Oscara.

"Savršeni stranac" (Doma TV, 22:15) – Napeti triler s Halle Berry i Bruceom Willisom.

"Šakal" (Doma TV, 00:00) – Akcijski triler s Richardom Gereom i Bruceom Willisom, za one koji ostaju budni do kasno.

*uz korištenje AI-ja

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