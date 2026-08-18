TV PROGRAM ZA UTORAK 18. KOLOVOZA Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na glavnim domaćim TV kanalima. Saznajte što ne smijete propustiti večeras!
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje akcije, drame i kriminalističkih serija! Izdvajamo najvažnije večernje sadržaje na najgledanijim kanalima, kao i preporuke za filmske hitove koje ne smijete propustiti.
HRT 1
HRT 1 nudi informativno-dokumentarnu večer: odmah nakon popularne igre znanja "Potjera" (18:13), slijedi "Dnevnik 2" (19:00), a zatim dokumentarni film "Otok Divova" (20:12) i nova epizoda serije "Ritam srca" (21:07). Ljubitelji ozbiljnog programa doći će na svoje i kasnije uz dokumentarne serije.
18:13 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Otok Divova
21:07 Ritam srca
HRT 2
Na HRT 2 večer počinje uz "Tko želi biti milijunaš?" (19:19), a zatim slijedi nova epizoda kriminalističke serije "Tandem" (20:15). U 21:10 očekuje vas akcijski film "Odmetnice", a kasnije i napeta serija "Senjorita 89" (22:45).
19:19 Tko želi biti milijunaš?
20:15 Tandem
21:10 Odmetnice
RTL
RTL donosi dvostruku dozu domaće serije "San snova" u udarnom terminu (20:15 i 21:20), nakon čega slijedi informativni "RTL Direkt" (22:20) i zabavni show "Direktor svemira" (22:55).
20:15 San snova
21:20 San snova
22:20 RTL Direkt
NOVA TV
Nova TV večer rezervira za hit-serije – nakon "Dnevnika Nove TV" (19:00), slijedi emotivna serija "Daleki grad" (20:20) i napeti "Nasljednik" (21:20). Za kraj večeri, tu su "Večernje vijesti" (23:15) i film "Muškarac u kući" (23:40).
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:20 Nasljednik
RTL 2
RTL 2 očekuje vas s akcijom i napetostima: "Chicago u plamenu" (20:05), zatim kriminalistički hit "Zločinački umovi" (21:00 i 21:55), a večer završava uz dozu humora s "Dva i pol muškarca" (22:45).
20:05 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:55 Zločinački umovi
DOMA TV
Doma TV nudi večer za ljubitelje kriminalističkih i policijskih serija: "Navy CIS" (20:05), "Blue Bloods" (20:55 i 21:40) te "Zakon i red: Odjel za žrtve" (22:30).
20:05 Navy CIS
20:55 Blue Bloods
21:40 Blue Bloods
22:30 Zakon i red: Odjel za žrtve
Filmski hitovi večeri
"Brzi i žestoki 8" (Star Movies, 20:05) – Najnovija avantura iz popularne franšize donosi spektakularne akcijske scene i uzbuđenja bez predaha.
"Odmetnice" (HRT 2, 21:10) – Akcijski vestern s uzbudljivom ženskom postavom i dinamičnom pričom.
"Warcraft: Početak" (Star Movies, 22:55) – Spektakularna fantazija temeljena na popularnoj videoigri, idealna za ljubitelje epskih avantura.
"Muškarac u kući" (Nova TV, 23:40) – Akcijska komedija za opuštanje u kasnim satima.
"Vječni ciklus komedije: Luđaci sa stadiona" (HTV 3, 22:00) – Francuska sportska komedija koja će vas nasmijati do suza.
*uz korištenje AI-ja
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