Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava eksplozija uzbuđenja, napetosti i zabave! Izabrali smo za vas najvažnije događaje – od napetih kvizova i serija do spektakularnih filmskih blockbustera. Evo što nikako ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 donosi večer ispunjenu akcijom i zabavom. Nakon popularnog kviza "Potjera" u 18:09 sati, slijedi informativni "Dnevnik 2" u 19:00. Prava filmska poslastica dolazi u 20:12 s američkom akcijskom komedijom "Znojem do love", a za kraj večeri, u 22:58, čeka vas kriminalistička komedija "Mafijaši starog kova".

18:09 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:12 Znojem do love

22:58 Mafijaši starog kova

HRT 2

Foto: HRT

Na HRT 2 večer započinje s kvizom "Tko želi biti milijunaš?" u 19:17, nakon čega slijedi napeti "Krimi petak" – u 20:15 "Ubojstva u Sandhamnu", a u 21:50 "Nijemi svjedok". Ljubitelji trilera i misterija ovdje će doći na svoje!

19:17 Tko želi biti milijunaš?

20:15 Ubojstva u Sandhamnu

21:50 Nijemi svjedok

RTL

RTL večeras nudi pravu akcijsku avanturu! Nakon informativnog "RTL Danas" u 19:00, od 20:20 gledajte spektakularni hit "Jurski svijet 2". Za ljubitelje napetih trilera, u 22:55 slijedi "Cobra".

19:00 RTL Danas

20:20 Jurski svijet 2

22:55 Cobra

NOVA TV

Na NOVA TV večer je rezervirana za domaće hit-serije i akcijski spektakl. "Kumovi" počinju u 20:20, zatim slijedi "Slučajna obitelj" u 21:20, a od 23:40 ne propustite adrenalinski film "Nemoguća misija 2".

Foto: NOVA TV

20:20 Kumovi

21:20 Slučajna obitelj

23:40 Nemoguća misija 2

RTL 2

RTL 2 donosi pravu dozu akcije i kriminalističkih serija – od "Hitne: Chicago" u 18:10, do dvostruke doze "Chicago u plamenu" u udarnom terminu, te "Zločinački umovi" za kasnovečernju napetost.

18:10 Hitna: Chicago

20:00 Chicago u plamenu

21:40 Zločinački umovi

Doma TV

Doma TV večeras donosi legendarnu filmsku avanturu "Indiana Jones: Otimači izgubljenog kovčega" u 19:55. Nakon toga, u 22:15, slijedi napeti kriminalistički film "Kartel". Idealno za ljubitelje akcije i pustolovina!

19:55 Indiana Jones: Otimači izgubljenog kovčega

22:15 Kartel

Najbolji filmovi večeri na specijaliziranim kanalima:

- "Everest" (Star Movies, 20:25) – spektakularna istinita priča o borbi za preživljavanje na najvišoj planini svijeta.

- "Pijev život" (Star Movies, 17:45) – vizualno očaravajuća avantura o mladiću i tigru na otvorenom oceanu.

- "I Origins" (Star Movies, 23:00) – intrigantna drama o znanosti, ljubavi i sudbini.

- "Melankolija" (HTV 3, 23:25) – vizualno impresivan i emotivan SF triler Larsa von Triera.

- "Kartel" (Doma TV, 22:15) – napeta priča o osveti i borbi protiv narkomafije.

- "Indiana Jones: Otimači izgubljenog kovčega" (Doma TV, 19:55) – klasik koji se ne propušta!

Bilo da ste ljubitelj akcije, trilera, serija ili kvizova, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Pripremite kokice i uživajte u večeri pred ekranom!