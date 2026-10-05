TV PROGRAM ZA PONEDJELJAK 5. LISTOPADA Provjerite što vas večeras očekuje na glavnim TV kanalima! Izdvajamo najvažnije serije, informativne emisije i filmske hitove koje ne smijete propustiti.
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, informativnog programa i blockbuster filmova. Donosimo pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima, a izdvojili smo i najbolje filmske hitove iz ponude kabelskih kanala!
HRT 1
HRT 1 večer započinje s popularnim kvizom "Potjera" u 18:05, nakon čega slijedi informativni "Dnevnik 2" u 19:00. U 20:12 pogledajte zanimljivu dokumentarnu seriju "Savršena mjesta sa Sašom Šekoranjom", a od 21:02 tu je i humoristična serija "Kako preživjeti u Hrvatskoj: Kako se nositi s punicom". Ne propustite "Otvoreno" u 22:10, gdje vas očekuju najvažnije dnevne teme.
18:05 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Savršena mjesta sa Sašom Šekoranjom
21:02 Kako preživjeti u Hrvatskoj: Kako se nositi s punicom
22:10 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 od 20:15 uživajte u dokumentarnoj seriji "Tajanstveni svijet zvukova s Davidom Attenboroughom", a od 21:04 na rasporedu je filmska drama "Utrka za slavu: Audi vs. Lancia". Za ljubitelje kriminalističkih serija, "Zaljev" počinje u 22:52.
20:15 Tajanstveni svijet zvukova s Davidom Attenboroughom
21:04 Utrka za slavu: Audi vs. Lancia
22:52 Zaljev
RTL
RTL priprema večer punu napetosti i zabave. U 20:15 počinje nova epizoda hit-serije "Divlje pčele", a odmah nakon toga, od 21:25, pratite avanture natjecatelja u "Asia Express: Zmajeva ruta". Informativni "RTL Direkt" je u 22:55.
20:15 Divlje pčele
21:25 Asia Express: Zmajeva ruta
22:55 RTL Direkt
NOVA TV
Nova TV standardno donosi bogat informativni i zabavni program, ali večeras ističemo večernje termine s popularnim serijama i emisijama.
18.05 Čista ljubav
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
21:20 Slučajna obitelj
22:10 Masterchef
RTL 2
RTL 2 nudi pravu serijsku večer! U 20:10 i 19:20 gledajte "Chicago u plamenu", a od 21:00 ne propustite "Zločinački umovi". Za ljubitelje komedija, "Prijatelji" su na rasporedu od 22:05.
18:40 Djevojke na zadatku
19:20 Chicago u plamenu
20:10 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
22:05 Prijatelji
DOMA TV
Doma TV također donosi raznovrstan sadržaj, od napetih serija do zabavnih emisija.
18:20 Liječnica sa sela
19:00 Gorski spašavatelji
20:00 FBI 3
20:45 FBI 3
21:35 Zakon i red: Odjel za žrtve
22:30 Zakon i red: Odjel za žrtve
23:20 Crna lista
Filmski hitovi večeri
"Rat svjetova" (Star Movies, 20:00) – Spektakularni znanstvenofantastični blockbuster s Tomom Cruiseom u borbi protiv invazije izvanzemaljaca.
"Dva igrača" (Star Movies, 22:30) – Akcijska komedija prepuna humora i adrenalina.
"Havel" (HTV 3, 22:00) – Povijesna drama o životu poznatog češkog disidenta i predsjednika Václava Havela.
"U ime pradjeda" (HTV 3, 21:12) – Dokumentarac koji će vas dirnuti pričom o obiteljskim korijenima i identitetu.
*uz korištenje AI-ja
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