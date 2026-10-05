Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, informativnog programa i blockbuster filmova. Donosimo pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima, a izdvojili smo i najbolje filmske hitove iz ponude kabelskih kanala!

HRT 1

HRT 1 večer započinje s popularnim kvizom "Potjera" u 18:05, nakon čega slijedi informativni "Dnevnik 2" u 19:00. U 20:12 pogledajte zanimljivu dokumentarnu seriju "Savršena mjesta sa Sašom Šekoranjom", a od 21:02 tu je i humoristična serija "Kako preživjeti u Hrvatskoj: Kako se nositi s punicom". Ne propustite "Otvoreno" u 22:10, gdje vas očekuju najvažnije dnevne teme.

18:05 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:12 Savršena mjesta sa Sašom Šekoranjom

21:02 Kako preživjeti u Hrvatskoj: Kako se nositi s punicom

22:10 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 od 20:15 uživajte u dokumentarnoj seriji "Tajanstveni svijet zvukova s Davidom Attenboroughom", a od 21:04 na rasporedu je filmska drama "Utrka za slavu: Audi vs. Lancia". Za ljubitelje kriminalističkih serija, "Zaljev" počinje u 22:52.

20:15 Tajanstveni svijet zvukova s Davidom Attenboroughom

21:04 Utrka za slavu: Audi vs. Lancia

22:52 Zaljev

RTL

RTL priprema večer punu napetosti i zabave. U 20:15 počinje nova epizoda hit-serije "Divlje pčele", a odmah nakon toga, od 21:25, pratite avanture natjecatelja u "Asia Express: Zmajeva ruta". Informativni "RTL Direkt" je u 22:55.

20:15 Divlje pčele

21:25 Asia Express: Zmajeva ruta

22:55 RTL Direkt

Foto: rtl

NOVA TV

Nova TV standardno donosi bogat informativni i zabavni program, ali večeras ističemo večernje termine s popularnim serijama i emisijama.

18.05 Čista ljubav

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

21:20 Slučajna obitelj

22:10 Masterchef

RTL 2

RTL 2 nudi pravu serijsku večer! U 20:10 i 19:20 gledajte "Chicago u plamenu", a od 21:00 ne propustite "Zločinački umovi". Za ljubitelje komedija, "Prijatelji" su na rasporedu od 22:05.

18:40 Djevojke na zadatku

19:20 Chicago u plamenu

20:10 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

22:05 Prijatelji

Foto: promo

DOMA TV

Doma TV također donosi raznovrstan sadržaj, od napetih serija do zabavnih emisija.

18:20 Liječnica sa sela

19:00 Gorski spašavatelji

20:00 FBI 3

20:45 FBI 3

21:35 Zakon i red: Odjel za žrtve

22:30 Zakon i red: Odjel za žrtve

23:20 Crna lista

Filmski hitovi večeri

"Rat svjetova" (Star Movies, 20:00) – Spektakularni znanstvenofantastični blockbuster s Tomom Cruiseom u borbi protiv invazije izvanzemaljaca.

"Dva igrača" (Star Movies, 22:30) – Akcijska komedija prepuna humora i adrenalina.

"Havel" (HTV 3, 22:00) – Povijesna drama o životu poznatog češkog disidenta i predsjednika Václava Havela.

"U ime pradjeda" (HTV 3, 21:12) – Dokumentarac koji će vas dirnuti pričom o obiteljskim korijenima i identitetu.

*uz korištenje AI-ja

