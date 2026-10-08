TV PROGRAM ZA ČETVRTAK 8. LISTOPADA Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na glavnim domaćim kanalima! Pogledajte što vas očekuje na HRT 1, HRT 2, RTL, Nova TV, RTL 2 i Doma TV
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras domaći TV kanali nude bogat i raznolik program za sve ukuse! Od napetih serija, dokumentaraca, do akcijskih filmova – izdvojili smo najvažnije događaje večeri i preporučujemo što svakako ne smijete propustiti.
HRT
HRT 1 donosi pravu večer za ljubitelje kvizova i aktualnih tema. Nakon kviza "Potjera" u 18:07, slijedi informativni "Dnevnik 2" u 19:00, a zatim u 20:15 gledatelje očekuje posebna emisija "Ponovno zajedno: Bitange i princeze". U 21:16 na rasporedu je intrigantna dokumentarna serija o umjetnoj inteligenciji, a dan zaključuje "Otvoreno" u 22:20.
18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Ponovno zajedno: Bitange i princeze
21:16 Skrivene opasnosti umjetne inteligencije s Hannom Fry
22:20 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večer počinje zabavnim "Samo lagano" u 18:35, a zatim slijedi edukativni program. U 20:15 na rasporedu je dokumentarna serija "Lucy Worsley istražuje – Američka revolucija". Za ljubitelje domaće kinematografije, u 21:12 prikazuje se film "Jeste li vidjeli ovu ženu?", dok kasnovečernji termin rezerviran je za krimi seriju "Istina".
18:35 Samo lagano
20:15 Lucy Worsley istražuje – Američka revolucija
21:12 Jeste li vidjeli ovu ženu?
22:33 Istina
RTL
RTL večer otvara informativnim "RTL Danas" u 19:00, a zatim slijede omiljene "Divlje pčele" u 20:15. U 21:20 avantura se nastavlja s reality showom "Asia Express: Zmajeva ruta". Za kraj večeri, informativni "RTL Direkt" u 22:50 i zabavni "Love Island Adria" u 23:30.
19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:20 Asia Express: Zmajeva ruta
22:50 RTL Direkt
23:30 Love Island Adria
NOVA TV
Na NOVA TV od 18:10 možete pratiti "Čista ljubav", a u 19:00 ne propustite "Dnevnik Nove TV". U 20:20 stižu "Kumovi", a od 21:25 na rasporedu je serija "Slučajna obitelj". Večer završava kulinarskim showom "Masterchef" u 22:25.
18:10 Čista ljubav
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
21:25 Slučajna obitelj
22:25 Masterchef
RTL 2
RTL 2 večeras donosi dozu akcije i humora. U 18:20 na rasporedu su "Djevojke na zadatku", a zatim "Chicago u plamenu" u 20:00. Ljubitelji krimića uživat će u "Zločinačkim umovima" od 21:00, a za opuštanje tu su "Prijatelji" i "Teorija velikog praska" od 21:50 nadalje.
18:20 Djevojke na zadatku
20:00 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:50 Prijatelji
22:40 Teorija velikog praska
DOMA TV
Doma TV donosi uzbudljive serije za ljubitelje kriminalistike i akcije. U 18:10 i 18:50 gledajte "Liječnica sa sela" i "Gorski spašavatelji", dok večer donosi dvostruku dozu "FBI 3" u 19:55 i 20:45. Obožavatelji kriminalističkih serija ne smiju propustiti "Zakon i red: Odjel za žrtve" od 21:30 te "Crnu listu" u 23:20.
18:10 Liječnica sa sela
18:50 Gorski spašavatelji
19:55 FBI 3
20:45 FBI 3
21:30 Zakon i red: Odjel za žrtve
23:20 Crna lista
Filmski hitovi večeri
"Spider-Man 2" (Star Movies, 20:05) – Spektakularni nastavak Marvelove franšize donosi nevjerojatnu akciju i borbu protiv zlog Dr. Octopusa.
"Spasilačka služba" (Star Movies, 22:50) – Akcijska komedija inspirirana popularnom serijom, s Dwaynom Johnsonom i Zacom Efronom.
"Šaptač konjima" (Star Movies, 16:40, repriza) – Emotivna drama s Robertom Redfordom i Scarlett Johansson.
"Lažni heroj" (HTV 3, 22:42) – Hvaljeni iransko-francuski film Asghara Farhadija o moralu i istini.
"Jeste li vidjeli ovu ženu?" (HRT 2, 21:12) – Regionalni filmski dragulj koji otvara važna društvena pitanja.
*uz korištenje AI-ja
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