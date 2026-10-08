Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras domaći TV kanali nude bogat i raznolik program za sve ukuse! Od napetih serija, dokumentaraca, do akcijskih filmova – izdvojili smo najvažnije događaje večeri i preporučujemo što svakako ne smijete propustiti.

HRT

HRT 1 donosi pravu večer za ljubitelje kvizova i aktualnih tema. Nakon kviza "Potjera" u 18:07, slijedi informativni "Dnevnik 2" u 19:00, a zatim u 20:15 gledatelje očekuje posebna emisija "Ponovno zajedno: Bitange i princeze". U 21:16 na rasporedu je intrigantna dokumentarna serija o umjetnoj inteligenciji, a dan zaključuje "Otvoreno" u 22:20.

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Ponovno zajedno: Bitange i princeze

21:16 Skrivene opasnosti umjetne inteligencije s Hannom Fry

22:20 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer počinje zabavnim "Samo lagano" u 18:35, a zatim slijedi edukativni program. U 20:15 na rasporedu je dokumentarna serija "Lucy Worsley istražuje – Američka revolucija". Za ljubitelje domaće kinematografije, u 21:12 prikazuje se film "Jeste li vidjeli ovu ženu?", dok kasnovečernji termin rezerviran je za krimi seriju "Istina".

18:35 Samo lagano

20:15 Lucy Worsley istražuje – Američka revolucija

21:12 Jeste li vidjeli ovu ženu?

22:33 Istina

RTL

RTL večer otvara informativnim "RTL Danas" u 19:00, a zatim slijede omiljene "Divlje pčele" u 20:15. U 21:20 avantura se nastavlja s reality showom "Asia Express: Zmajeva ruta". Za kraj večeri, informativni "RTL Direkt" u 22:50 i zabavni "Love Island Adria" u 23:30.

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:20 Asia Express: Zmajeva ruta

22:50 RTL Direkt

23:30 Love Island Adria

Foto: RTL

NOVA TV

Na NOVA TV od 18:10 možete pratiti "Čista ljubav", a u 19:00 ne propustite "Dnevnik Nove TV". U 20:20 stižu "Kumovi", a od 21:25 na rasporedu je serija "Slučajna obitelj". Večer završava kulinarskim showom "Masterchef" u 22:25.

18:10 Čista ljubav

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

21:25 Slučajna obitelj

22:25 Masterchef

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 večeras donosi dozu akcije i humora. U 18:20 na rasporedu su "Djevojke na zadatku", a zatim "Chicago u plamenu" u 20:00. Ljubitelji krimića uživat će u "Zločinačkim umovima" od 21:00, a za opuštanje tu su "Prijatelji" i "Teorija velikog praska" od 21:50 nadalje.

18:20 Djevojke na zadatku

20:00 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

21:50 Prijatelji

22:40 Teorija velikog praska

Foto: MONTY BRINTON

DOMA TV

Doma TV donosi uzbudljive serije za ljubitelje kriminalistike i akcije. U 18:10 i 18:50 gledajte "Liječnica sa sela" i "Gorski spašavatelji", dok večer donosi dvostruku dozu "FBI 3" u 19:55 i 20:45. Obožavatelji kriminalističkih serija ne smiju propustiti "Zakon i red: Odjel za žrtve" od 21:30 te "Crnu listu" u 23:20.

18:10 Liječnica sa sela

18:50 Gorski spašavatelji

19:55 FBI 3

20:45 FBI 3

21:30 Zakon i red: Odjel za žrtve

23:20 Crna lista

Filmski hitovi večeri

"Spider-Man 2" (Star Movies, 20:05) – Spektakularni nastavak Marvelove franšize donosi nevjerojatnu akciju i borbu protiv zlog Dr. Octopusa.

"Spasilačka služba" (Star Movies, 22:50) – Akcijska komedija inspirirana popularnom serijom, s Dwaynom Johnsonom i Zacom Efronom.

"Šaptač konjima" (Star Movies, 16:40, repriza) – Emotivna drama s Robertom Redfordom i Scarlett Johansson.

"Lažni heroj" (HTV 3, 22:42) – Hvaljeni iransko-francuski film Asghara Farhadija o moralu i istini.

"Jeste li vidjeli ovu ženu?" (HRT 2, 21:12) – Regionalni filmski dragulj koji otvara važna društvena pitanja.

*uz korištenje AI-ja

