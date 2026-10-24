Obavijesti

Show

Komentari 0
PREGRŠT FILMOVA!

Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: HRT
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

TV PROGRAM ZA SUBOTU 24. LISTOPADA Uzbudljiva večer na hrvatskim TV kanalima donosi hit filmove, omiljene serije i zabavne emisije. Provjerite što vas čeka

Admiral

Večeras vas na glavnim hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica – od najnovijih akcijskih blockbustera, preko dirljivih romansi, do napetih kriminalističkih serija i zabavnih emisija. Donosimo pregled najvažnijih sadržaja koje ne smijete propustiti!

HRT 1

Na HRT 1 večer počinje informativno s Dnevnikom 2 u 19:00, a zatim slijedi dobitna kombinacija za ljubitelje romantičnih komedija – "Nikad se nisam poljubila" s Drew Barrymore u glavnoj ulozi u 20:15. Večer završava dramom i intrigama u filmu "Dinastija Gucci" (22:48), koji donosi priču o jednoj od najpoznatijih modnih obitelji na svijetu.

19:00 Dnevnik 2
20:15 Nikad se nisam poljubila
22:48 Dinastija Gucci

Nikad se nisam poljubila | Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 donosi večer prepunu zanimljivih dokumentaraca. U 20:19 pogledajte "Francuska s Evom Longorijom", a odmah nakon toga "Skandinavija sa Simonom Reeveom" (21:03) vodi vas na putovanje kroz sjever Europe. Za kraj večeri, glazbeni dokumentarac "Ronnie Wood: Netko gore me voli" u 23:12 pružit će dozu inspiracije i dobre glazbe.

20:19 Francuska s Evom Longorijom
21:03 Skandinavija sa Simonom Reeveom
23:12 Ronnie Wood: Netko gore me voli

RTL

RTL večeras nudi dozu sportskog nadahnuća i akcije. Nakon informativnog "RTL Danas" (19:00), slijedi "RTL Scena" (20:00), a potom u 20:35 akcijska drama "Nesalomljivi" – istinita priča o olimpijcu koji postaje ratni zarobljenik. Za ljubitelje reality zabave, "Love Island Adria" počinje u 23:25.

19:00 RTL Danas
20:35 Nesalomljivi
23:25 Love Island Adria

Foto: Voyo

NOVA TV

NOVA TV donosi spektakularni blockbuster "Nemoguća misija: Odmazda – prvi dio" u 20:15, s Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi. Prije toga, u 19:00 ne propustite informativni "Dnevnik Nove TV", a za kraj večeri tu je komedija "Murjaci s klupe" (23:20).

19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Nemoguća misija: Odmazda – prvi dio
23:20 Murjaci s klupe

RTL 2

Za ljubitelje kriminalističkih serija, RTL 2 večeras ima pravi maraton. Nakon "Djevojaka na zadatku" (18:25), slijedi "Zločinački umovi" (21:05), a potom opuštanje uz omiljene "Prijatelje" (21:45 i 22:05) i "Teoriju velikog praska" (22:30). Sportski entuzijasti mogu uživati u prijenosu kvalifikacija Formule 1 od 22:55.

18:25 Djevojke na zadatku
21:05 Zločinački umovi
21:45 Prijatelji
22:30 Teorija velikog praska
22:55 Formula 1 – kvalifikacije

98398094
Foto: MONTY BRINTON

DOMA TV

Doma TV subotnju večer rezervira za ljubitelje napetih filmova. U 20:00 gledajte "Inferno" – nastavak pustolovina Roberta Langdona, a u 22:15 špijunski triler "Dečko, dama, kralj, špijun" s Garyjem Oldmanom u glavnoj ulozi.

20:00 Inferno
22:15 Dečko, dama, kralj, špijun

FILMSKI HITOVI VEČERI

Za one koji žele filmsku večer izvan standardnih kanala, izdvajamo sljedeće naslove:

"Prljavi ples" (Star Movies, 20:00) – nezaboravna romantična drama s Patrickom Swayzeom i Jennifer Grey.

"Diktator" (Star Movies, 18:10) – urnebesna komedija Sache Barona Cohena

*uz korištenje AI-ja
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Njima su godine samo broj! Ovi poznati frajeri ljubav su pronašli sa starijim ženama
RAZLIKA IM NE SMETA

FOTO Njima su godine samo broj! Ovi poznati frajeri ljubav su pronašli sa starijim ženama

Ljubav ne poznaje godine, a to dokazuju i brojni slavni muškarci koji su svoje partnerice pronašli među znatno starijim ženama. Dok su neki zbog velike razlike u godinama godinama bili na meti kritika i komentara javnosti, drugi su svoje ljubavne priče okrunili brakom, a među njima su i dobro poznata lica s hrvatske estrade.
Nikad lakši put do zvijezda, ali ne i velike raskoši: Rasprodaju Arenu, a ostane im tek 'sića'
NOVA GLAZBENA MATEMATIKA

Nikad lakši put do zvijezda, ali ne i velike raskoši: Rasprodaju Arenu, a ostane im tek 'sića'

Dovoljno je rasprodati Arenu Zagreb i etiketa velikog imena je zajamčena, ali od bruto prihoda treba odbiti najam dvorane, poreze, produkciju, tehniku...Osim toga, prodati Arenu ne znači uvijek prodati 20.000 mjesta
Ovo su svi kandidati u novoj sezoni 'Plesa sa zvijezdama'
UPOZNAJTE PLESNE PAROVE

Ovo su svi kandidati u novoj sezoni 'Plesa sa zvijezdama'

"Ples sa zvijezdama" se nakon 13 godina vraća na Hrvatsku televiziju. U novoj sezoni nastupit će deset plesnih parova, a emisije će se emitirati subotom, od 31. listopada do 19. prosinca na Prvome programu Hrvatske televizije. Upoznajte plesne parove...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026