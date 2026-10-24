Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na glavnim hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica – od najnovijih akcijskih blockbustera, preko dirljivih romansi, do napetih kriminalističkih serija i zabavnih emisija. Donosimo pregled najvažnijih sadržaja koje ne smijete propustiti!

HRT 1

Na HRT 1 večer počinje informativno s Dnevnikom 2 u 19:00, a zatim slijedi dobitna kombinacija za ljubitelje romantičnih komedija – "Nikad se nisam poljubila" s Drew Barrymore u glavnoj ulozi u 20:15. Večer završava dramom i intrigama u filmu "Dinastija Gucci" (22:48), koji donosi priču o jednoj od najpoznatijih modnih obitelji na svijetu.

19:00 Dnevnik 2

20:15 Nikad se nisam poljubila

22:48 Dinastija Gucci

Nikad se nisam poljubila | Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 donosi večer prepunu zanimljivih dokumentaraca. U 20:19 pogledajte "Francuska s Evom Longorijom", a odmah nakon toga "Skandinavija sa Simonom Reeveom" (21:03) vodi vas na putovanje kroz sjever Europe. Za kraj večeri, glazbeni dokumentarac "Ronnie Wood: Netko gore me voli" u 23:12 pružit će dozu inspiracije i dobre glazbe.

20:19 Francuska s Evom Longorijom

21:03 Skandinavija sa Simonom Reeveom

23:12 Ronnie Wood: Netko gore me voli

RTL

RTL večeras nudi dozu sportskog nadahnuća i akcije. Nakon informativnog "RTL Danas" (19:00), slijedi "RTL Scena" (20:00), a potom u 20:35 akcijska drama "Nesalomljivi" – istinita priča o olimpijcu koji postaje ratni zarobljenik. Za ljubitelje reality zabave, "Love Island Adria" počinje u 23:25.

19:00 RTL Danas

20:35 Nesalomljivi

23:25 Love Island Adria

Foto: Voyo

NOVA TV

NOVA TV donosi spektakularni blockbuster "Nemoguća misija: Odmazda – prvi dio" u 20:15, s Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi. Prije toga, u 19:00 ne propustite informativni "Dnevnik Nove TV", a za kraj večeri tu je komedija "Murjaci s klupe" (23:20).

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Nemoguća misija: Odmazda – prvi dio

23:20 Murjaci s klupe

RTL 2

Za ljubitelje kriminalističkih serija, RTL 2 večeras ima pravi maraton. Nakon "Djevojaka na zadatku" (18:25), slijedi "Zločinački umovi" (21:05), a potom opuštanje uz omiljene "Prijatelje" (21:45 i 22:05) i "Teoriju velikog praska" (22:30). Sportski entuzijasti mogu uživati u prijenosu kvalifikacija Formule 1 od 22:55.

18:25 Djevojke na zadatku

21:05 Zločinački umovi

21:45 Prijatelji

22:30 Teorija velikog praska

22:55 Formula 1 – kvalifikacije

Foto: MONTY BRINTON

DOMA TV

Doma TV subotnju večer rezervira za ljubitelje napetih filmova. U 20:00 gledajte "Inferno" – nastavak pustolovina Roberta Langdona, a u 22:15 špijunski triler "Dečko, dama, kralj, špijun" s Garyjem Oldmanom u glavnoj ulozi.

20:00 Inferno

22:15 Dečko, dama, kralj, špijun

FILMSKI HITOVI VEČERI

Za one koji žele filmsku večer izvan standardnih kanala, izdvajamo sljedeće naslove:

"Prljavi ples" (Star Movies, 20:00) – nezaboravna romantična drama s Patrickom Swayzeom i Jennifer Grey.

"Diktator" (Star Movies, 18:10) – urnebesna komedija Sache Barona Cohena

*uz korištenje AI-ja

