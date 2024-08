Evo što je Calum Scott objavio prije nastupa na Hipodromu

Ed Sheeran prvi puta dolazi u Hrvatsku, a danas na zagrebačkom Hipodromu zapjevat će svoje uspješnice. Prije njega na pozornici će zapjevati naš pjevač, Dino Jelusić i Calum Scott. Ranije je Jelusić objavio fotku s tonske probe, a sada se na svojim društvenim mrežama javio i Scott, koji nije mogao skriti uzbuđenje.

- U Zagrebu je vruće. Ne mogu dočekati da se popnem na tu pozornicu - napisao je pjevač u opisu videa koji je podijelio u obliku Instagram storyja.

Foto: Instagram

Inače, Calum Scott proslavio se u showu Britain's Got Talent 2015. godine kada je izveo verziju Robynina hita 'Dancing on My Own'. Calum je oduševio žiri, a posebno Simona Cowella, koji mu je dao zlatni gumb.

U travnju prošle godine nastupao je u Zagrebu, u jednom zagrebačkom klubu. Svojim nastupom i karizmom oduševio je publiku, a u jednom trenutku je raširio i hrvatsku zastavu.

Zagreb: Koncert britanskog pjevača Caluma Scotta u klubu Boogaloo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL