Evo što je Sacheen Littlefeather rekla na dodjeli Oscara: 'Brando me zamolio da vam ovo kažem'

Nakon što je Akademija objavila da će se ispričati glumici Sacheen Littlefeather (75), ponovno se u fokusu našao jedan od najvećih skandala u povijesti dodjele Oscara.

Bila je 1973. godina i prezenteri Liv Ullman i Roger Moore objavili su da je Marlon Brando osvojio Oscara za najboljeg glumca zahvaljujući svojoj ulozi Vita Corleonea u 'Kumu'. Međutim, na pozornici se nije pojavio glumac već mlada indijanska glumica.

Sacheen se na pozornici pojavila u tradicionalnoj haljini američkog indijanskog plemena Apača, plemena kojem su pripadali njeni preci. Dvorana, oduševljena činjenicom da je upravo Brando osvojio Oscara, utihnula je. Moglo se čuti tek komešanje.

Sacheen je tad bila poprilično nepoznata glumica te predsjednica udruge za promicanje i poboljšanje imidža američkih Indijanaca. Littlefeather je u ruci nosila 15 stranica govora koji je Brando napisao, ali na pozornici nije smjela ostati dulje od 60 sekundi.

- Večeras predstavljam Marlona Branda koji me zamolio da vam kažem kako on ne može prihvatiti ovu nagradu, a razlog koji navodi jest tretman američkih Indijanaca danas na filmu - rekla je tada.

Branda je najviše smetalo što su se Indijanci u to doba na filmu prikazivali u negativnom kontekstu.

Marlon je tek treći čovjek u povijesti koji je odbio Oscara. Prvi je to učinio scenarist Dudley Nichols 1935. godine, zatim George C. Scott 1971. godine te dvije godine kasnije Brando.

Cijeli govor

U nastavku možete pročitati čitav govor:

Dvjesto godina govorili smo Indijancima da se bore za svoju zemlju, život, obitelj i pravo na slobodu. Govorili smo im: ‘Spustite svoje oružje, prijatelji, i ostat ćemo zajedno. Samo ako spustite oružje, prijatelji, možemo govoriti o miru i dogovoru koji će biti dobar za vas.’

Nakon što su spustili oružje, pogubili smo ih. Lagali smo im. Izgnali smo ih s njihove zemlje. Natjerali smo ih izgladnjivanjem na potpisivanje prevarantskoga sporazuma, ugovora za koji smo znali da ga se nećemo pridržavati. Pretvorili smo ih u prosjake na kontinentu kojem su dali život, koliko dugo život postoji.

A prema svim interpretacijama povijesti, s koje god strane pogledamo, koliko god uvrnutima, nismo učinili ništa dobro za njih. Nezakonito smo postupali, niti smo bili pravedni. Ne treba nas čuditi da, što se njih tiče, ne moramo vratiti njihove ljude, niti živjeti u skladu s dogovorima.

Nama je dano prirodno pravo da napadamo prava drugih, otimamo njihovo vlasništvo i uzimamo njihove živote, dok oni brane svoju zemlju i slobodu; dano nam je pravo da njihove vrline prikazujemo kao zločine, a naše razvrate kao vrline.

No, postoji jedna stvar koja je iznad ove perverzije, a to je ogromna presuda povijesti koja će nas sigurno osuditi. Ali brinemo li mi o tome? Kakav je to šizofreni moral koji nam dozvoljava da cijelim svijetom prenosimo poruku da živimo po danim obvezama, kada svaka stranica povijest govori suprotno, kada su svi žedni, gladni i ponižavajuće dani i noći posljednjih 100 godina života američkih Indijanaca tomu potpuno proturječni?

Čini se da je poštovanje principa i ljubavi prema susjedima postalo disfunkcionalno u ovoj zemlji te da je sve što smo učinili, sve što smo postigli našom moći, zapravo samo ubijanje nade u novostvorenim državama u ovome svijetu, prijateljskim i neprijateljskima. To je nehumano i dokazuje da ne živimo prema dogovorima koje smo sklopili.

Možda si u ovom trenutku govorite - kakve to veze ima s dodjelom Oscara? Zašto je ova žena ovdje, upropaštava vašu večer, upliće se u vaše živote stvarima koje nas se ne tiču i koje nisu naša briga? Trati vaše vrijeme i novac te upada u vaše domove.

Mislim da je odgovor na ova neizgovorena pitanja činjenica da je upravo društvo pokretne slike odgovorno za degradiranje Indijanaca i ismijavanje njihova karaktera kao svako drugi, opisujući ih kao divljake, opasne i zle divljake.

Dovoljno je teško djeci odrastati u ovakvomu svijetu. Kada indijanska djeca gledaju televiziju i filmove te kada vide kako se njihova rasa prikazuje na filmovima, njihovi umovi ostaju povrijeđeni na načine na koje ne možemo ni zamisliti.

U posljednje vrijeme bilo je nekoliko laskavih pomaka u ispravljanju ove situacije, ali prelaskavih i premalo ih. Stoga kao član ove profesije i kao građanin SAD-a ne mogu večeras primiti ovu nagradu. Mislim da je dodjeljivanje i primanje nagrada u ovom trenutku u ovoj državi neprilično sve dok se stanje američkih Indijanaca u zemlji drastično ne promijeni. Ako već ne čuvamo našu braću, ne moramo biti njihovi pogubitelji.

Došao bih ovdje večeras kako bih vam to direktno rekao, no osjećao sam da će možda više koristiti ako odem u Wounded Knee, pomoći spriječiti uspostavu mira koji bi bio nečastan sve dok rijeke bude tekle i trava rasla.

Nadam se da oni koji slušaju neće na ovo gledati kao nepriličan upad, već kao na pošten pokušaj usmjeravanja pozornosti na pitanje koje vrlo dobro može odrediti ima li ova zemlja pravo reći od ovog trenutka nadalje da vjeruje u neotuđiva prava svih da ostanu slobodni i neovisni na zemlji koja je poduprla njihov život dalje nego što seže pamćenje.

Hvala vam svima na dobroti i pristojnosti prema gospođici Littlefeather.

Hvala svima i laku noć!

Akademija će se ispričati

Prisjetimo se, Akademija kaže da će organizirati večer 'razgovora, zacjeljivanja i izvedbi' koju će predvoditi indijanska aktivistica i glumica Sacheen Littlefeather.

Tijekom večeri Akademija će se službeno ispričati glumici koja desetljećima trpi zlostavljanje unutar filmske industrije nakon što se 1973. pojavila na dodjeli nagrade Oscar. Akademija je priznala da se glumicu zbog toga već pedeset godina 'profesionalno bojkotira, zlostavlja, napada i diskriminira'.

- 17. rujna pridružite se Sacheen Littlefeather u Muzeju akademije na večeri razgovora, zacjeljivanja i izvedbi tijekom koje ćemo se prisjetiti utjecaja koji je imao njezin govor na 45. dodjeli nagrade (koju možete pogledati u galeriji povijesti dodjele nagrada Akademije) - objavila je organizacija na Twitteru te dodala:

- Sacheen vas poziva na slavlje uz izvedbe indijanskih izvođača uživo, tijekom kojega će Akademija glumici uputiti dugoiščekivanu ispriku.

