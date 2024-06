Evo što kažu s HRT-a o istrazi kontroverzi s Eurosonga

Organizatori Eurosonga su u srijedu potvrdili da će provesti istragu kontroverznih događaja s ovogodišnjeg natjecanja. Kao razlog su naveli to što dio delegacija 'nije poštivao duh pravila', a za istragu su angažirali neovisnog stručnjaka. Tomislav Štengl, šef hrvatske delegacije na Eurosongu, kratko nam je komentirao najavljenu istragu.

- Više ćemo znati kada dođemo na sastanak u Ženevu. To za sada nije povezano s referentnom grupom - rekao nam je Štengl koji je ujedno i član referentne skupine EBU-a. On uskoro odlazi u Švicarsku gdje će prisustvovati sastanku oko sljedećeg Eurosonga.

Ovogodišnji Eurosong obilježili su skandali o kojima se priča i mjesec dana nakon završetka natjecanja. Jedan od tih skandala bila je diskvalifikacija nizozemskog predstavnika Joosta Kleina zbog toga što je navodno verbalno prijetio zaposlenici produkcije, a kontroverzno je bilo i sudjelovanje predstavnice Izraela Eden Golan. Izraelska nacionalna televizija tvrdi da su se suočili s 'prikazima mržnje bez presedana' od strane drugih država, što je jedan od razloga istrage koju će pokrenuti EBU.

