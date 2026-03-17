Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama i serijama u utorak
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama i serijama u utorak
Divlje pčele
RTL 20:15
La Promesa
HRT1 13:20
Cristóbal priopći osoblju konačnu odluku: Lope postaje lakaj. Ángela otkrije dokument koji je trebala da bi optužila satnika za poslovnu prijevaru. Želi ga raskrinkati.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Kći vijećnika i njezina prijateljica otete su zbog otkupnine. Platt uspijeva nagovoriti Romana i Burgessa da organiziraju događanje na kojem se predaje ilegalno oružje. No prime pištolj koji je možda korišten u neriješenom ubojstvu.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Vinko, razjaren svađom s Akrapima, želi ići u Kaštele po Cvitu, no Jadranka ga zaustavlja. Matija se pred Martinom raspadne, a on odbija vidjeti svoj dio krivnje i za prekid krivi isključivo nju. Lara se sprema u Maroko, a Vesna shvati da ne ide samo zato što je zabrinuta za Tomija. Braco se potuče sa švercerima od kojih mora preuzeti robu.
Crno more
NOVA TV 18:10
Dok Oruç prikuplja snimke koje bi mogle otkriti tko je napao Eleni, napetosti između dviju zaraćenih obitelji dostižu novu razinu. Esme pokušava popraviti stare pogreške i tražiti oprost, ali rane iz prošlosti još su preduboke.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Isabel nazove Emilija kako bi mu najavila da izlazi iz zatvora i da je odlučila doći u New York radi osvete. Ramón pokreće pravnu bitku za skrbništvo nad Michaelom.
