Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama i serijama u utorak

La Promesa

HRT1 13:20

Cristóbal priopći osoblju konačnu odluku: Lope postaje lakaj. Ángela otkrije dokument koji je trebala da bi optužila satnika za poslovnu prijevaru. Želi ga raskrinkati.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Kći vijećnika i njezina prijateljica otete su zbog otkupnine. Platt uspijeva nagovoriti Romana i Burgessa da organiziraju događanje na kojem se predaje ilegalno oružje. No prime pištolj koji je možda korišten u neriješenom ubojstvu.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Vinko, razjaren svađom s Akrapima, želi ići u Kaštele po Cvitu, no Jadranka ga zaustavlja. Matija se pred Martinom raspadne, a on odbija vidjeti svoj dio krivnje i za prekid krivi isključivo nju. Lara se sprema u Maroko, a Vesna shvati da ne ide samo zato što je zabrinuta za Tomija. Braco se potuče sa švercerima od kojih mora preuzeti robu.

Crno more

NOVA TV 18:10

Dok Oruç prikuplja snimke koje bi mogle otkriti tko je napao Eleni, napetosti između dviju zaraćenih obitelji dostižu novu razinu. Esme pokušava popraviti stare pogreške i tražiti oprost, ali rane iz prošlosti još su preduboke.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Isabel nazove Emilija kako bi mu najavila da izlazi iz zatvora i da je odlučila doći u New York radi osvete. Ramón pokreće pravnu bitku za skrbništvo nad Michaelom.