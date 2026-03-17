DNEVNI PREGLED

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama i serijama u utorak

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama i serijama u utorak
Doznajte što vas očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Zora doživljava otriježnjenje u samostanu. Nikola kaže Kati i Zori da je sve rekao Cviti, na što Zora uzima pušku. Cvita je doznala za Nikolino i Zorino dijete. Bijesna, odlučuje otići iz Vrila.

La Promesa 

HRT1 13:20

Cristóbal priopći osoblju konačnu odluku: Lope postaje lakaj. Ángela otkrije dokument koji je trebala da bi optužila satnika za poslovnu prijevaru. Želi ga raskrinkati.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Kći vijećnika i njezina prijateljica otete su zbog otkupnine. Platt uspijeva nagovoriti Romana i Burgessa da organiziraju događanje na kojem se predaje ilegalno oružje. No prime pištolj koji je možda korišten u neriješenom ubojstvu.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Vinko, razjaren svađom s Akrapima, želi ići u Kaštele po Cvitu, no Jadranka ga zaustavlja. Matija se pred Martinom raspadne, a on odbija vidjeti svoj dio krivnje i za prekid krivi isključivo nju. Lara se sprema u Maroko, a Vesna shvati da ne ide samo zato što je zabrinuta za Tomija. Braco se potuče sa švercerima od kojih mora preuzeti robu.

Crno more

NOVA TV 18:10

Dok Oruç prikuplja snimke koje bi mogle otkriti tko je napao Eleni, napetosti između dviju zaraćenih obitelji dostižu novu razinu. Esme pokušava popraviti stare pogreške i tražiti oprost, ali rane iz prošlosti još su preduboke.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Isabel nazove Emilija kako bi mu najavila da izlazi iz zatvora i da je odlučila doći u New York radi osvete. Ramón pokreće pravnu bitku za skrbništvo nad Michaelom.

Evo što će danas biti u Divljim pčelama: Kata napušta Vrilo, a Kata doznaje važnu informaciju
VEČERAS

Evo što će danas biti u Divljim pčelama: Kata napušta Vrilo, a Kata doznaje važnu informaciju

Jakov i Zora dožive emotivni zajednički trenutak, a on joj prizna kako zna da su možda brat i sestra. U isto vrijeme, Kata od neočekivane osobe doznaje vrijedne informacije o svome ocu
FOTO Nives Celzijus obukla bikini i otkrila kakav ulet želi
NIJE JOJ HLADNO

FOTO Nives Celzijus obukla bikini i otkrila kakav ulet želi

Naša poznata pjevačica nedavno je objavila novu pjesmu 'Sinkronija', a sada je svoje pratitelje na Instagramu iznenadila fotografijama u bikiniju, koje su zapravo poziv svima da, ako to već nisu učinili, poslušaju njen novi hit
Megan Fox malo toga ostavila mašti: U mini čipkastoj haljini bila na zabavi nakon Oscara
POKAZALA ADUTE

Megan Fox malo toga ostavila mašti: U mini čipkastoj haljini bila na zabavi nakon Oscara

Glumica je pokazala tetoviranu figuru u zavodljivom izdanju na rijetkom pojavljivanju na oskarovskom afterpartyju 2026. godine

