Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u utorak

Divlje pčele

RTL 20:15

Katarina mora Domazetu otkriti istinu o Zorinoj trudnoći. Karmela shvati da bi u slučaju razvoda od Mate Poljaka, njezina gostionica pripala njemu. Anka i Šušnjara znaju da se njegovi poslovi s Antom odražavaju i na njihovu djecu.

La Promesa

HRT 1 13:20

Leocadia ulovi Curra i Ángelu kako se ljube. Catalina pokuša potajno pobjeći s La Promese s djecom, ali barun De Valladares je otkrije.

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

I dok tim kreće u operaciju suzbijanja prodaje heroina, Halstead prepozna kriminalca kojeg je već susreo u prošlosti i vjeruje da bi mogao pomoći u neriješenom slučaju ubojstva.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Nakon rušenja hotela Vinko tugu utapa u alkoholu, pa se zamalo posvađa s gostom OPG-a. Martin obznanjuje cijelom mjestu da nije lud, lijepeći kopije zaključka psihijatrijskog vještačenja po Zaglavama. Matiji prekipi situacija s Martinom te se posvađaju na trgu. Luce dobiva rezultat analize Digresiva iz Delaševa laboratorija te šalje lijek na paralelnu analizu.

Crno more

NOVA TV 18:05

Şerif i Zarife shvaćaju da su kočnice na kamionetu presječene te to pokušavaju iskoristiti kako bi doveli Fadime u vilu Furtuna i zadržali Esme ondje. Međutim, Adil za njih ima veliko iznenađenje. Şerif kreće u potjeru za Esme, dok Esme pokreće “potres” koji će označiti kraj Furtune.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Cristina se hladno vraća i sukobi se s Albertom, a to znači početak nove faze njezinoga plana. Odbije razgovarati o rastavi do predstavljanja nove kolekcije i kaže mu da nije ništa spominjala svojoj obitelji.