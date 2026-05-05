Obavijesti

Show

Komentari 1
DNEVNI PREGLED

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u utorak

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u utorak
Foto: NOVA TV

Doznajte što vas očekuje danas u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Divlje pčele 

RTL 20:15

Katarina mora Domazetu otkriti istinu o Zorinoj trudnoći. Karmela shvati da bi u slučaju razvoda od Mate Poljaka, njezina gostionica pripala njemu. Anka i Šušnjara znaju da se njegovi poslovi s Antom odražavaju i na njihovu djecu.

La Promesa 

HRT 1 13:20

Leocadia ulovi Curra i Ángelu kako se ljube. Catalina pokuša potajno pobjeći s La Promese s djecom, ali barun De Valladares je otkrije.

Chicago P.D. 

RTL 2 20:10

I dok tim kreće u operaciju suzbijanja prodaje heroina, Halstead prepozna kriminalca kojeg je već susreo u prošlosti i vjeruje da bi mogao pomoći u neriješenom slučaju ubojstva.

Kumovi 

NOVA TV 20:25

Nakon rušenja hotela Vinko tugu utapa u alkoholu, pa se zamalo posvađa s gostom OPG-a. Martin obznanjuje cijelom mjestu da nije lud, lijepeći kopije zaključka psihijatrijskog vještačenja po Zaglavama. Matiji prekipi situacija s Martinom te se posvađaju na trgu. Luce dobiva rezultat analize Digresiva iz Delaševa laboratorija te šalje lijek na paralelnu analizu.

Crno more 

Foto: Nova TV

NOVA TV 18:05

Şerif i Zarife shvaćaju da su kočnice na kamionetu presječene te to pokušavaju iskoristiti kako bi doveli Fadime u vilu Furtuna i zadržali Esme ondje. Međutim, Adil za njih ima veliko iznenađenje. Şerif kreće u potjeru za Esme, dok Esme pokreće “potres” koji će označiti kraj Furtune.

Velvet: Novo carstvo 

HRT1 12:30

Cristina se hladno vraća i sukobi se s Albertom, a to znači početak nove faze njezinoga plana. Odbije razgovarati o rastavi do predstavljanja nove kolekcije i kaže mu da nije ništa spominjala svojoj obitelji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Cure, sve vam se vidi! Na Met Gali nisu nosile grudnjak i gaćice pa pokazale previše
POKAZALE BAŠ SVE

FOTO Cure, sve vam se vidi! Na Met Gali nisu nosile grudnjak i gaćice pa pokazale previše

Ovogodišnja tema 'Costume Art' stavila je fokus na tijelo, a ove dame posebno su se potrudile da njihovo tijelo bude u centru pozornosti. U galeriji pogledajte koje zvijezde nisu nosile gaćice i grudnjake
Evo što će biti danas u 'Divljim pčelama': Domazet sve više sumnja u Katu, a Krsto se vraća
NOVA EPIZODA

Evo što će biti danas u 'Divljim pčelama': Domazet sve više sumnja u Katu, a Krsto se vraća

Večeras od 20.15 sati na RTL-u ne propustite novu napetu epizodu serije 'Divlje pčele'. Evo što će se događati...
Legendarni glumac u Zagrebu! Malkovich na trgu s Popovićem Volarićem: 'Skupilo se ljudi...'
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE

Legendarni glumac u Zagrebu! Malkovich na trgu s Popovićem Volarićem: 'Skupilo se ljudi...'

Čitatelj nam je opisao kako su u centru Zagreba sat vremena ponavljali scenu prelaska preko ceste, dok se oko seta okupio velik broj znatiželjnika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026