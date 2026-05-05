Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u utorak
Divlje pčele
RTL 20:15
Katarina mora Domazetu otkriti istinu o Zorinoj trudnoći. Karmela shvati da bi u slučaju razvoda od Mate Poljaka, njezina gostionica pripala njemu. Anka i Šušnjara znaju da se njegovi poslovi s Antom odražavaju i na njihovu djecu.
La Promesa
HRT 1 13:20
Leocadia ulovi Curra i Ángelu kako se ljube. Catalina pokuša potajno pobjeći s La Promese s djecom, ali barun De Valladares je otkrije.
Chicago P.D.
RTL 2 20:10
I dok tim kreće u operaciju suzbijanja prodaje heroina, Halstead prepozna kriminalca kojeg je već susreo u prošlosti i vjeruje da bi mogao pomoći u neriješenom slučaju ubojstva.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Nakon rušenja hotela Vinko tugu utapa u alkoholu, pa se zamalo posvađa s gostom OPG-a. Martin obznanjuje cijelom mjestu da nije lud, lijepeći kopije zaključka psihijatrijskog vještačenja po Zaglavama. Matiji prekipi situacija s Martinom te se posvađaju na trgu. Luce dobiva rezultat analize Digresiva iz Delaševa laboratorija te šalje lijek na paralelnu analizu.
Crno more
NOVA TV 18:05
Şerif i Zarife shvaćaju da su kočnice na kamionetu presječene te to pokušavaju iskoristiti kako bi doveli Fadime u vilu Furtuna i zadržali Esme ondje. Međutim, Adil za njih ima veliko iznenađenje. Şerif kreće u potjeru za Esme, dok Esme pokreće “potres” koji će označiti kraj Furtune.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Cristina se hladno vraća i sukobi se s Albertom, a to znači početak nove faze njezinoga plana. Odbije razgovarati o rastavi do predstavljanja nove kolekcije i kaže mu da nije ništa spominjala svojoj obitelji.
