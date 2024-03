Evo što vas očekuje u najdražim sapunicama i serijama: Nolan i Bradford žele spriječiti narkorat

Donosimo vam tjedni pregled sadržaja sapunica (od ponedjeljka 25. ožujka do petka 29. ožujka) i otkrivamo sve što možete očekivati u novim epizodama omiljenog televizijskog žanra na programima HRT-a, RTL-a i Nove TV.

Novak

Nova TV, 20:45

PONEDJELJAK Harper i Nolan stižu do banke dok je pljačka u tijeku i shvaćaju da pljačkaša motivira mnogo više od puke potrebe za novcem. Westov i Chenin prvi samostalni dan ne odvija se u skladu s očekivanjima.

UTORAK Kad novi novaci stignu u postaju Mid-Wilshire, Lucy je ljubomorna jer je Tim daleko ljubazniji prema njima. Johnova profesorica obraća se naredniku zbog iritantnog problema koji se preko noći pretvara u nešto zastrašujuće.

SRIJEDA Kad onesviještenog sina Henryja hitno dovede u bolnicu, Nolan se opet susreće s bivšom suprugom Sarom te zajedno pomažu sinu. Detektivka Lopez otkriva da se “La Fiera” nalazi u istoj bolnici i želi saznati zašto.

ČETVRTAK Nolan i Bradford nadaju se da će smiriti narkorat prije nego što stradaju nevini. U međuvremenu Harper se nada da će uspjeti pripremiti Chen za tajni zadatak.

PETAK Nolan se lakše ozlijedi u potjeri za lopovom te lokalni okružni tužitelj, unatoč Nolanovoj želji, želi optužiti osumnjičenika za napad. U međuvremenu, Lucy odlazi na tajni zadatak, Lopezinu salu za vjenčanje zauzima FBI, a Nolan upoznaje novu susjedu.

La Promesa

HRT 1, 13:20

PONEDJELJAK Zbog Jimenine trudnoće Manuel odbija ponudu Pedra Farréa, što ona doživljava kao pobjedu. Teresa to ispriča Jani, a ona to vidi kao Manuelovu osobnu odluku.

UTORAK Lope odluči nagovoriti Salvadora i Maríju Fernández da odgode vjenčanje dok Salvador ne ozdravi. On misli da je pravo stanje njegova prijatelja nekompatibilno s brakom.

SRIJEDA Lorenzo traži Janu kako bi je natjerao da prizna da ga je vidjela kako ljubi barunicu De Grazalemu, ali Curro stiže na vrijeme kako bi spriječio oca da naudi njegovoj sestri.

ČETVRTAK Jimena nastavlja koristiti trudničke tegobe kako bi prisilila Manuela da otkaže svoje planove, što budi Janinu sumnjičavost.

PETAK Jana iskreno razgovara s Manuelom. Misli da Jimena preuveličava trudničke tegobe kako bi ga zadržala u blizini. Manuel na taj komentar bijesno reagira i ne vjeruje joj. Pedro Farré šalje Manuela na natjecanje.

Vrijeme ljubavi

HRT1, 12:25

PONEDJELJAK Delfina uvjerava Mariju Vitóriju da je trudna. Djevojka se brine zbog očeve reakcije. Bernardo potpisuje zadužnice tijekom kartaške igre s Teodorom.

UTORAK Časna sestra Assunção daje savjet Mariji Vitóriji koja kaže da će tražiti Terezino objašnjenje zbog njezine izdaje. Delfina manipulira Marijom Vitórijom i tvrdi da se José Augusto zarekao na to da neće prihvatiti njezin brak s Inácijom.

SRIJEDA Lucinda, Reinaldo, Gregório i Tiana brinu se za Inácija koji je bez svijesti. Otac Orlando i Lourival iznenade se kad vide da Inácio više nije na cesti.

ČETVRTAK Maria Vitória moli časnu sestru Assunção da joj pomogne otkriti gdje se nalazi Mariana. Celina ne vjeruje Alziri u vezi s njezinom rodbinskom vezom sa Celeste.

PETAK Maria Vitória upoznaje Helenu i kolegice iz brodske kabine. José Augusto očajnički traži kćer. Žali zbog svojih postupaka prema Delfini i Terezi te se zaklinje na osvetu Ináciju. U Riju Lucinda se ispriča Ináciju jer ga je zamalo poljubila. Reinaldo kaže Ináciju da postoji šansa da opet progleda.

San snova

RTL, 20:15

PONEDJELJAK Ante je izgubljen bez Tonke pa stiže za njom u Zagreb. Romići pokušavaju pomiriti Alena i Maju, a Alen se pita imaju li njih dvoje budućnost. Bubalo se sprema na godišnji odmor, no u klubu nikad nema mira i nema vremena za predah.

UTORAK Bubalo nije uspio otići na godišnji odmor pa je sad loše volje i iskaljuje se na svima u klubu. Zvonimir će ga pokušati smiriti. Tonka i Ante dovedeni su pred gotov čin, a Kristina se u ulozi influencerice mora suočiti sa stvarnošću.

SRIJEDA Nakon svih spletki koje je Ante priredio, Tonka je odlučila donijeti odluku koja će iznenaditi Romiće. Sonja pokušava pridobiti Jeru, no i Bubalo želi isto te ima izravniji pristup.

ČETVRTAK Sonja i Bubalo ne ustručavaju se ni pred čim kako bi pridobili Jeru. I dok klubovi kreću u borbu za nogometni savez, u Croatiji napetosti između Alena i Dizela rastu.

PETAK Neočekivani obrat u nogometnoj ligi dovodi Bubala i Maju u prednost. No može li ova situacija potrajati? Dizelov ego prije velike utakmice raste, Mirko od toga pokušava izvući korist, a Alen kipti od bijesa. Kristina i Dado pokušavaju oživjeti svoje influenciranje. No za to im treba pomoć, a traže je od osobe koja je neće tako lako pružiti.

Chicago u plamenu

RTL2, 18:30

PONEDJELJAK Zbog nastale situacije tim poručnika Caseya mora se udružiti s agentima koje vodi Voigt, koji nije promijenio pokvarene navike. Shayu uzbuđuje pomisao da će postati majka.

UTORAK Severide postane meta opasnog palikuće, a vatrogasna postaja mora se prilagoditi novim pravilima ako ne želi biti zatvorena zbog rezanja budžeta.

SRIJEDA I dok se bar Molly’s nastoji održati i normalno funkcionirati, Mouchu u pomoć pristiže Gabrielin prijatelj. Severide pokušava dokazati da je Kevin Hadley, jedan od bivših vatrogasaca, zapravo palikuća kojeg traže, a Dawson napravi neočekivani potez. Doznavši da postoji netko u postaji tko ih sabotira, vatrogasci su oprezniji no ikad.

ČETVRTAK Boden je pod pritiskom da mora napustiti postaju. “Krtica” je otkrivena te se vatrogasci udruže kako bi je se riješili, a Arthur nastavlja raditi probleme u baru. Severideu u posjet stiže neočekivani gost, koji donosi novosti o njegovu ocu.

PETAK McLeod nastavlja pritisak na šefa Bodena jer nije otišao u mirovinu kako je bilo predviđeno te prijeti da će zatvoriti postaju 51. Mouch odlazi kod predsjednika sindikata i traži da postaja ostane u funkciji. Casey se oprašta od Heather i dječaka, koji se sele na Floridu.

Kumovi

NOVA TV, 20:00

PONEDJELJAK Šima je oslobođena svih optužbi te se vraća u Zaglave. Kad dođe, dolazi u staru kuću jer joj Stipan nije rekao da je ognjište prodano. Iznenadi se kad shvati da joj otac više tu ne živi.

UTORAK Anđela shvaća da joj nedostaje figurica i krivi Megi za nestanak. Megi pod pritiskom priznaje da je ona kriva, ali laže da ju je slučajno razbila.

SRIJEDA Stipan nagovori Šimu da ga zamijeni u radnoj skupini. Stipan, Luce i ona planiraju kako da Šimu uguraju jer pretpostavljaju da će naići na otpor. Mateo priznaje Janku da ni njemu nisu poznati svi detalji oko projekta.

ČETVRTAK Mateo otkriva Janku i Stanislavu još jednu, zadnju fazu u projektu Meadow Hill Sports. Janko je malo poljuljan oko svega, strah ga je Lucine reakcije i toga da se ispostavi da zaista i je bio žrtveno janje. Stanislav i Aljoša su uz projekt i jedino ih muči kako ga predstaviti ljudima koji će mu se sigurno opirati.