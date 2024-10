Evo što vas očekuje u omiljenim serijama i sapunicama: Sve više Martu izjedaju sumnje o Šimunu

Donosimo vam tjedni pregled sadržaja sapunica (od ponedjeljka, 7. listopada do petka, 11. listopada) i otkrivamo sve što možete očekivati u novim epizodama omiljenog televizijskog žanra na programima HRT-a, RTL-a i Nove TV.

Sjene prošlosti

RTL, 20:20

PONEDJELJAK Na sudu Nika shvati da je rastava neizbježna i doživi živčani slom. Ana se trudi pružiti joj podršku, ali Nika se zatvara u sebe. Ana želi da i Mato pomogne Niki, ali Blanka igra prljavo i želi ga samo za sebe.

UTORAK Na večeri koju je organizirao Edo napetost raste jer on ima plan otkriti istinu Šimunu i Tomi o događajima koji su se dogodili prije 20 godina. No Olga ga sprečava. Mato je ljutit i suočava se s Blankom kad otkrije da mu je izbrisala Aninu poruku. Hrvoje, krtica u Šimunovoj tvrtki, odlučuje se osvetiti Robertu te pokvariti poslovanje firme.

SRIJEDA Ana je zabrinuta kad joj Šimun kaže koliko loše tvrtka stoji. Ipak, nastavlja oduševljavati sve kolege na poslu, osobito jednog. Marta moli Edu da ne govori o prošlosti pred Šimunom i Tomom, no on to odbija.

ČETVRTAK Sumnje muče Martu i ona sve više vjeruje da je Šimun vara te odlučuje doznati je li to istina. Marta Šimunu otkriva šokantnu istinu o Olgi.

PETAK Marta je pred slomom zbog sumnji da joj Šimun skriva istinu o svojoj firmi. Robert je smiruje uvjeravajući je da nema zbog čega brinuti. Olga počinje uživati poštovanje drugih stanovnika u kvartu, što Marti jako smeta.

La Promesa

HRT 1, 13:20

PONEDJELJAK Pía i Rómulo odluče da Vera može ostati kao sluškinja na La Promesi, a oni će zatajiti markizi i markizu okolnosti njezina dolaska u palaču.

UTORAK Manuel ne shvaća zašto se Jana predomislila i želi prekinuti njihovu vezu. Sluškinja se povjerava Abelu. Manuel je potišten i ne želi više biti marioneta u majčinim rukama.

SRIJEDA Rómulo saznaje za krađu sata satnika De la Mate pa okupi poslugu kako bi zatražio objašnjenje. Sve su oči uperene u jednu osobu. María Fernández shvati da je bila nepravedna prema Veri.

ČETVRTAK Catalina na Pelayovu prosidbu ne reagira kao što se očekivalo i istrči s magičareve predstave. Ali to nije jedino iznenađenje jer Margarita zamijeti nešto sumnjivo između grofa De Añila i magičara.

PETAK Posluga je uzrujana jer je María Fernández dobila otkaz. Srećom, Jana pronalazi način da je zadrži blizu La Promese dok se sat ne pronađe.

Zločinački umovi

RTL 2, 20:05

PONEDJELJAK Masovna pucnjava u trgovini oružjem na Floridi završi krvoprolićem, smrću četvero ljudi. Tim pokušava naći mladića na smrtonosnom zadatku.

UTORAK Ozljede na ženi iz Sjeverne Karoline podudaraju se s onima na neidentificiranom truplu pronađenom prije tri godine. Tim pokušava naći počinitelja te utvrditi je li počinio i druge zločine. U masovnoj grobnici na Floridi otkriveno je dvanaest kostura.

SRIJEDA Dvije nestale osobe pronađene su mrtve u prtljažniku automobila, vlasnik vozila također je mrtav. BAU radi s FBI timom u pokušaju da zaustave trgovinu ljudima.

ČETVRTAK Agenti putuju u Durant, gdje su dvije tinejdžerice duge plave kose i plavih očiju silovane i ubijene u rasponu od tri dana. Njihova tijela ostavljena su na javnome mjestu, a djevojke su bile oslijepljene sumpornom kiselinom.

PETAK Devetogodišnji dječak iz St. Louisa nestane, a njegova majka nakon toga premine. Tim traži ubojicu koji koristi svoju profesiju da pridobije povjerenje žrtava.

Mostovi života

Nova TV, 11:30

PONEDJELJAK Dok Omer pokušava popraviti odnos sa sinom, situacija u obitelji postaje sve složenija. Njegova želja da izgladi napetosti i približi se sinu dolazi u trenutku kad Kajhan pokušava pridobiti Metehana.

UTORAK Susret Nurseme i Umuta u javnosti daleko je od opuštenog i jednostavnog. Situacija postaje napeta kad se ondje pojavi Nursemin bivši svekar, i to slučajno. Njegova prisutnost uzrokuje neugodu kod oboje.

SRIJEDA Nilaj se suočava s vlastitim problemima. Umjesto da se preda očaju, Nilaj se odlučuje za sporni potez, no situacija ubrzo izmiče kontroli. Cijelo kućanstvo ubrzo otkriva njezinu tajnu, a cijela situacija postaje uzrok nesporazuma i svađa među članovima kućanstva.

ČETVRTAK Abdulah postaje sve sumnjičaviji prema sinu te ga počinje pratiti kako bi otkrio što skriva. Kad sazna da se viđa s Ajlin, njegova sumnja prelazi u bijes.

PETAK Kivildžim i Omer, unatoč svim obiteljskim dramama, odlučuju pobjeći od svakodnevnih problema i otisnuti se na kratki romantični odmor. Njihov bijeg predstavlja tračak svjetlosti u moru obiteljskih problema i napetosti. Iako prividno odvojeni od ostatka događanja, Omer koristi priliku kako bi iznenadio Kivildžim kupnjom kuće.

Kumovi

Nova TV, 20:20

PONEDJELJAK Anđela je bijesna na Zvonu jer je saznala da su on i Spomenka u srednjoj školi bili zaljubljeni jedno u drugo. Vinko i Aljoša otkrivaju plan Jasenke i investitora da kupuju jeftino zemljište po mjestu koje će ući u obuhvat građevinske zone.

UTORAK Aljoša od kolege Gorana iz Zagreba dobiva potvrdu onoga što je rekao Vice - u koruptivnoj građevinskoj hobotnici sudjeluju i moćni ljudi iz DORH-a i USKOK-a. Martin predlaže Martinu taktiku “Ero s onog svijeta” - kako bi testirao je li Milici stalo do zgrade ili do njega, glumit će da je zgradu izgubio.

SRIJEDA Marko priznaje Martinu što se dogodilo, on ga bodri i ulijeva mu nadu da možda ipak bude nešto između njega i Milice. S druge strane, Milica pukne na Vedranu jer joj se teško boriti s emocijama.

ČETVRTAK Jadranka umire od srama jer su je Vice i Martin vidjeli polugolu, a Vinko je tješi na svoj način. Anđela je i dalje ljuta na Zvonu, ali na nagovor djece pristane proslaviti godišnjicu.

PETAK Vice predaje inspektoru Jasenkin mobitel, ali ga moli da se njezino uhićenje odgodi dok ne osigura uporabnu dozvolu za hotel. Ivka dobiva pismo od policije da vrati vozačku dozvolu. Moli Lucu da je pošalje kod doktora koji će joj progledati kroz prste.

U dobru i zlu

Nova TV, 21:30

PONEDJELJAK Zrinka i novinar Dino postaju ljubavni par, što Ivanu jako razljuti. Cijela situacija završi svađom sestara nakon koje Zrinka odluči prekinuti s Dinom, no on je uspije razuvjeriti.

UTORAK Joco i Veljko se potuku na otvorenju Petrina bara, što upropasti Petrino veselje i rastjera goste. Novinar Dino iskorištava incident i objavljuje otkrivenu priču o Veljku. Marina se sažali nad ozlijeđenim Veljkom i odvodi ga u kuću.

SRIJEDA Nakon objavljivanja priče o dvostrukom braku Veljka traži komisija za dodjelu nagrada. Iako ga Slaven pokuša obraniti, oduzimaju mu nagradu za projekt godine.

ČETVRTAK Joco je presretan zbog neočekivano dobivene nagrade. Likuje i šalje svoje fotografije s peharom svima, uključujući i Veljka.

PETAK Veljko sa Slavenom ide na sud kako bi platio kaznu, no ipak osjeća krivnju jer shvaća da se njegov (lažni) brak s Marinom približava kraju. Odluči spasiti barem jedan brak.