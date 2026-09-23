Evo što vas ove srijede čeka u vašim omiljenim sapunicama

Kumovi

NOVA TV 20:25

Milica i dalje živi sa Stanislavom i Spomenkom što rezultira konfliktom između majke i kćeri. Stanislav daje Spomenki mudre savjete, a ona dođe na ideju za današnju temu njene radioemisije - ljubavni savjeti za ljude u braku. Stanislav se vratio s Bilandžićevog sprovoda, a Ivka prima misteriozno pismo koje ju duboko uznemiri.

Foto: NOVA TV

La promesa

HRT 1 13:22

Ciro kaže Julieti da će dugo ostati na La Promesi. Manuel odluči otići na nekoliko dana kako bi se udaljio od nje. María i Carlo se raznježe kad osjete kako se dijete u Maríjinu trbuhu miče.

Foto: HRT

Chicago u plamenu

RTL2 19:20

Nakon niza poziva zbog perilica i sušilica koje su se zapalile u praonicama, Severide i Casey traže proizvođača deterdženta za rublje kao mogućeg uzročnika požara.

Foto: promo

Slučajna obitelj

NOVA TV 21:20

Vito i Petar se zateknu u napuštenom prostoru i tamo se zbližavaju kroz razgovor o Petrovoj prošlosti i Franinoj nesreći. Lana se umiljava Korini i Mileni kako bi dobila njihovu sobu za sebe i Ljilju. Korina i Milena završavaju u sobi s Tatjanom.

Foto: NOVA TV

Plamen ljubavi

HRT1 12:25

Luísa i Catarina pišu zadaću. Pojavi se Zé i provocira ih. Umorna od svađe, curica dobije napadaj astme. Miguel dolazi kući s Marijom Paulom. Njoj je vrlo neugodno.

Foto: HRT

San snova

RTL2 13:00

Atmosfera u svlačionici se mijenja i igrači su s Dizelom opet u dobrom odnosu. No ipak, Alen i Karlo i dalje mu ne vjeruju. Mateo se toliko želi svidjeti Dizelu da Karla opet ostavlja na cjedilu.