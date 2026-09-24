Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama
Foto: HRT
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka, 24. rujna, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'Kumovi', 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Kumovi

NOVA TV 20:25

Ivka se prisjeća susreta iz mladih dana s Bilandžićem. Jedino Stanislav zna da je Ivka pozvana na ostavinsku raspravu. Martin i Milica doznaju da je EU raspisala natječaj za mjesto-domaćina Europske smotre kulture.

Foto: NOVA TV

La promesa

HRT 1 13:22

Curro i Ángela napokon napišu pismo kralju s molbom da se Curru vrati titula baruna, ali mladić oklijeva da ga pošalje.

Foto: HRT

Chicago u plamenu

RTL2 19:20

Nakon inzistiranja Brett i Galla, Casey odluči otići liječniku na pregled ozljede glave, no boji se da bi rezultati pregleda za njega mogli značiti kraj karijere.

Chicago Fire - Season 8
Foto: NBC

Slučajna obitelj

NOVA TV 21:20

Lana i Ljilja sjedaju s Korinom i Milenom na doručku i idu si na živce. Vito i Bruno pokušavaju spriječiti da se Lana i Korina sretnu, te Bruno odluči sam otići u hotel riješiti problem. Bruno neplanirano završava u ljubavnom klinču s Ljiljom.

Foto: NOVA TV

Plamen ljubavi 

HRT1 12:25

Miguel i Luísa razgovaraju na recepciji. Sretni su. Miguel joj kaže da ne može potratiti život na osvetu. Luísa ga tobože sluša, ali pogleda u mobitel i vidi da ima propuštene Helenine pozive. Helena traži Luísu i Miguela kako bi im rekla Zéov plan da zapali ekohotel, a Miguel se šokira kad čuje Luísu kako govori Heleni da krene jer želi uhvatiti Zéa na djelu.

Foto: tv profil

San snova

RTL2 13:00

Bubalovoj drami s novinarima nema kraja, ali on misli da nije odgovoran za to. Mirko se trudi izgladiti stvari s Dadom.

Foto: RTL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Jacques Houdek je skinuo 30 kilograma. Pogledajte kako se mijenjao tijekom karijere
ŽELI SKINUTI JOŠ 30

FOTO Jacques Houdek je skinuo 30 kilograma. Pogledajte kako se mijenjao tijekom karijere

Pjevač je nedavno pričao o borbi s viškom kilograma. To je tema, koja ga, kaže - prati cijeli život. Težina mu predstavlja sve veću brigu sad kad ima 45 te da ne može dugoročno ignorirati, iako nema zdravstvenih problema.
Nives o aferi iz svlačionice Dinama: 'Bio je on i još dva, tri igrača te Playboyeva zečica...'
PRISJETILA SE TEŠKIH TRENUTAKA

Nives o aferi iz svlačionice Dinama: 'Bio je on i još dva, tri igrača te Playboyeva zečica...'

"U trenutku dok sam već bila u braku i trudna, mom bivšem dečku su navodno ukrali telefon i izašao je sav sadržaj koji je on imao u telefonu. Tu su bile fotografije takozvanih Dinamovih orgija", ispričala je Nives
FOTO Otkrila je previše! Maja je rođendan slavila u haljini koja je jedva prekrila njene grudi
SEKSI IZDANJE

FOTO Otkrila je previše! Maja je rođendan slavila u haljini koja je jedva prekrila njene grudi

Pjevačica je u subotu otputovala u London, a s njom je u zračnoj luci viđen i Emil Tedeschi mlađi. Na društvenim mrežama pokazala je gdje se nalazi i kako se provodi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026