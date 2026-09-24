Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka, 24. rujna, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'Kumovi', 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...
Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama
Kumovi
NOVA TV 20:25
Ivka se prisjeća susreta iz mladih dana s Bilandžićem. Jedino Stanislav zna da je Ivka pozvana na ostavinsku raspravu. Martin i Milica doznaju da je EU raspisala natječaj za mjesto-domaćina Europske smotre kulture.
La promesa
HRT 1 13:22
Curro i Ángela napokon napišu pismo kralju s molbom da se Curru vrati titula baruna, ali mladić oklijeva da ga pošalje.
Chicago u plamenu
RTL2 19:20
Nakon inzistiranja Brett i Galla, Casey odluči otići liječniku na pregled ozljede glave, no boji se da bi rezultati pregleda za njega mogli značiti kraj karijere.
Slučajna obitelj
NOVA TV 21:20
Lana i Ljilja sjedaju s Korinom i Milenom na doručku i idu si na živce. Vito i Bruno pokušavaju spriječiti da se Lana i Korina sretnu, te Bruno odluči sam otići u hotel riješiti problem. Bruno neplanirano završava u ljubavnom klinču s Ljiljom.
Plamen ljubavi
HRT1 12:25
Miguel i Luísa razgovaraju na recepciji. Sretni su. Miguel joj kaže da ne može potratiti život na osvetu. Luísa ga tobože sluša, ali pogleda u mobitel i vidi da ima propuštene Helenine pozive. Helena traži Luísu i Miguela kako bi im rekla Zéov plan da zapali ekohotel, a Miguel se šokira kad čuje Luísu kako govori Heleni da krene jer želi uhvatiti Zéa na djelu.
San snova
RTL2 13:00
Bubalovoj drami s novinarima nema kraja, ali on misli da nije odgovoran za to. Mirko se trudi izgladiti stvari s Dadom.
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