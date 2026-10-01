Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Divlje pčele

RTL 20:15

Krneta se poigrava s Katarinom proglašavajući je paranoičnom, dok se istodobno otkriva njegova povezanost s Petrom. U isto vrijeme Ante iz sjene promatra Mirjanu.

Foto: rtl

La promesa

HRT 1 13:20

Cristóbal traži od Leocadije da kaže Ángeli istinu o njezinu podrijetlu. Martina dovršava svoj plan za utočište i nastoji izbjegavati Adriana.

Foto: HRT

Chicago u plamenu

RTL2 19:20

Severide, Kidd i Boden rade zajedno kako bi pomogli Pelhamu da spasi karijeru u 51. postaji. U međuvremenu, Kidd postaje privremena zamjena za Pelhama, dok Boden sve promatra sa strane.

Foto: promo

Slučajna obitelj

NOVA TV 21:30

Ante i Lovorka organiziraju zabavu dobrodošlice za svećenika. Istodobno saznaju da su se u mjestu pojavili divlji psi. Kada se mještani okupe i kada sve popiju i pojedu, Ante shvati da su ipak psi glavna vijest i odluči to iskoristiti. Ksenija sretne Dinka u Vitinom stanu.

Foto: NOVA TV

San snova

RTL 13:00

Mirko traži način kako zabaviti Lunu, ali ona nije zainteresirana. Iako Mirko nema vremena za njega, Anti hitno treba Mirkova pomoć kako bi pronašao date, kako Tonka ne bi doznala da je njegov spoj izmišljotina.