Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što vas u ponedjeljak čeka u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što vas u ponedjeljak čeka u vašim omiljenim sapunicama
5
Foto: Nova TV
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 13. srpnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', Chicago P.D.', 'San snova', 'Daleki grad'...

Admiral

Nasljednik 

NOVA TV 21:20

Yıldız se žrtvuje kako bi spasila Serhata te odlazi s Dalyanom, koji je prisiljava na brak. Dok u konaku pokušavaju shvatiti što se dogodilo, Serhat kreće u očajničku potragu za njom.

Foto: ONAT ARPAT

La Promesa

HRT1 13:20

Curro otkrije Manuelu da voli Ángelu i dobije njegovu podršku da spriječi vjenčanje, što uzrokuje još jedan sukob između Curra i satnika.

Foto: HRT

Chicago P.D. 

RTL 2 20:10

Pljačka nakita završi ubojstvom. Atwater traži pomoć u tom slučaju, dok se istovremeno bori s krivnjom zbog toga što nije spasio žrtvu tijekom pljačke.

DNEVNI PREGLED Evo što će se događati u petak u vašim omiljenim sapunicama
Evo što će se događati u petak u vašim omiljenim sapunicama

Daleki grad 

NOVA TV 20:25

Cihan se nađe licem u lice s Ecmelom, koji drži Alyu na nišanu i prijeti da će ga ubiti ako ne otkrije gdje se nalazi Deniz. Kako bi spasila Cihanov život, Alya u očaju odaje skrovište svog sina.

Foto: Nova TV

San snova 

RTL 20:15

Braniti Mirka na sudu jako je nezahvalan zadatak, ali Maja ne odustaje. No najprije se Mirko treba složiti s idejom. Bubalo i Andrej istragu privode kraju. Sonja pokušava spasiti firmu.

Foto: RTL

Plamen ljubavi 

HRT1 12:30

Helena kaže Zéu da Miguel želi kupiti Franciscovo zemljište za svoj posao. Zé kaže da baš on treba to zemljište. Luísa želi mirno riješiti sve probleme s Miguelom.

Foto: HRT

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VILE SLAVNIH Od Livakovića do Čolića, Gibonnija, Tarika...
EKSKLUZIVNO

VILE SLAVNIH Od Livakovića do Čolića, Gibonnija, Tarika...

Daleko od reflektora, crvenih tepiha i koncertnih pozornica, mnoge zvijezde godinama stvaraju svoje privatne oaze uz more. Donosimo vam fotografije vila i luksznih kuća pjevača, nogometaša, glumaca...
Djevojke isfurale rogove i krila, a neke došle i bez gaćica. Zbog kiše su nosile i vreće za smeće
MODNI SHOW NA ULTRI

Djevojke isfurale rogove i krila, a neke došle i bez gaćica. Zbog kiše su nosile i vreće za smeće

Na drugoj večeri Ultre nosile su se perike u raznim bojama, mrežaste najlonke i haljine bez gaćica, ali i vreće za smeće jer je nakon nastupa Hardvelovog seta počeo pljusak popraćen grmljavinom
FOTO Otkačene partijanerice grudi prekrile tek naljepnicama, gaćice provirivale ispod outfita
zadnji dan ultra ludila

FOTO Otkačene partijanerice grudi prekrile tek naljepnicama, gaćice provirivale ispod outfita

SPLIT - Na posljednjoj večeri Ultre ponovno je vrijedilo nepisano pravilo, što odvažniji outfit, to bolje. Heklani bikiniji, prozirni leopard kombinezoni, topići koji su jedva prekrili grudi, svjetlucave mini haljine i tutu suknje mamili su poglede, a šljokice, neonske naočale, šarene perlice i upečatljiva šminka dodatno su podigli ionako otkačene festivalske kombinacije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026