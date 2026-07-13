Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 13. srpnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', Chicago P.D.', 'San snova', 'Daleki grad'...
Evo što vas u ponedjeljak čeka u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 21:20
Yıldız se žrtvuje kako bi spasila Serhata te odlazi s Dalyanom, koji je prisiljava na brak. Dok u konaku pokušavaju shvatiti što se dogodilo, Serhat kreće u očajničku potragu za njom.
La Promesa
HRT1 13:20
Curro otkrije Manuelu da voli Ángelu i dobije njegovu podršku da spriječi vjenčanje, što uzrokuje još jedan sukob između Curra i satnika.
Chicago P.D.
RTL 2 20:10
Pljačka nakita završi ubojstvom. Atwater traži pomoć u tom slučaju, dok se istovremeno bori s krivnjom zbog toga što nije spasio žrtvu tijekom pljačke.
Daleki grad
NOVA TV 20:25
Cihan se nađe licem u lice s Ecmelom, koji drži Alyu na nišanu i prijeti da će ga ubiti ako ne otkrije gdje se nalazi Deniz. Kako bi spasila Cihanov život, Alya u očaju odaje skrovište svog sina.
San snova
RTL 20:15
Braniti Mirka na sudu jako je nezahvalan zadatak, ali Maja ne odustaje. No najprije se Mirko treba složiti s idejom. Bubalo i Andrej istragu privode kraju. Sonja pokušava spasiti firmu.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Helena kaže Zéu da Miguel želi kupiti Franciscovo zemljište za svoj posao. Zé kaže da baš on treba to zemljište. Luísa želi mirno riješiti sve probleme s Miguelom.
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