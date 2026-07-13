Evo što vas u ponedjeljak čeka u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Yıldız se žrtvuje kako bi spasila Serhata te odlazi s Dalyanom, koji je prisiljava na brak. Dok u konaku pokušavaju shvatiti što se dogodilo, Serhat kreće u očajničku potragu za njom.

Foto: ONAT ARPAT

La Promesa

HRT1 13:20

Curro otkrije Manuelu da voli Ángelu i dobije njegovu podršku da spriječi vjenčanje, što uzrokuje još jedan sukob između Curra i satnika.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

Pljačka nakita završi ubojstvom. Atwater traži pomoć u tom slučaju, dok se istovremeno bori s krivnjom zbog toga što nije spasio žrtvu tijekom pljačke.

Daleki grad

NOVA TV 20:25

Cihan se nađe licem u lice s Ecmelom, koji drži Alyu na nišanu i prijeti da će ga ubiti ako ne otkrije gdje se nalazi Deniz. Kako bi spasila Cihanov život, Alya u očaju odaje skrovište svog sina.

Foto: Nova TV

San snova

RTL 20:15

Braniti Mirka na sudu jako je nezahvalan zadatak, ali Maja ne odustaje. No najprije se Mirko treba složiti s idejom. Bubalo i Andrej istragu privode kraju. Sonja pokušava spasiti firmu.

Foto: RTL

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Helena kaže Zéu da Miguel želi kupiti Franciscovo zemljište za svoj posao. Zé kaže da baš on treba to zemljište. Luísa želi mirno riješiti sve probleme s Miguelom.