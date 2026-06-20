Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na glavnim hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ukuse – od napetih akcijskih filmova, omiljenih serija, do nogometnih spektakala! Donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 donosi filmski klasik i dozu romantike. Nakon informativnog "Dnevnika 2" u 19:00, slijedi "LOTO 7" (20:07), a zatim u 20:15 romantična komedija "Frankie i Johnny" s Al Pacinom i Michelle Pfeiffer. Večer završava ozbiljnijom notom uz povijesnu dramu "Šutnja" u 22:51.

19:00 Dnevnik 2

20:07 LOTO 7

20:15 Frankie i Johnny

22:51 Šutnja

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za nogomet – prijenos utakmice SP 2026. "Nizozemska - Švedska" počinje u 18:50 i traje kroz cijelu večer, a nakon toga slijedi "Nogomet: Americana" (21:00) te još jedan prijenos, "Njemačka - Obala Bjelokosti" od 21:50.

18:50 Nogomet, SP 2026.: Nizozemska - Švedska

21:00 Nogomet: Americana

21:50 Nogomet, SP 2026.: Njemačka - Obala Bjelokosti

RTL

RTL nudi zabavu za cijelu obitelj! U 20:15 pogledajte akcijsku avanturu "Monster Trucks", a od 22:25 uživajte u hit komediji "Suludo bogati Azijci" – urnebesna priča o ljubavi, luksuzu i obiteljskim intrigama.

20:15 Monster Trucks

22:25 Suludo bogati Azijci

NOVA TV

NOVA TV večer započinje informativnim "Dnevnikom Nove TV" u 19:00, a zatim slijedi filmska poslastica "Vjenčanje za umrijeti" (20:15), dok su ljubitelji epskih avantura na svom uz "Kralj Arthur: Legenda o maču" u 22:15.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Vjenčanje za umrijeti

22:15 Kralj Arthur: Legenda o maču

RTL 2

RTL 2 donosi večer punu akcije i kriminalističkih zapleta. Od 18:35 uživajte u "Chicago u plamenu", a zatim "Chicago P.D." (20:00) i "Zločinački umovi" (21:00, 21:50). Za ljubitelje humora, od 22:50 tu su "Dva i pol muškarca".

18:35 Chicago u plamenu

20:00 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:50 Dva i pol muškarca

Foto: YouTube/screenshot

DOMA TV

Doma TV večeras ima pravu filmsku večer: u 20:00 pogledajte komediju "Lovac na glave", a od 21:55 ne propustite kultni hit "Dnevnik Bridget Jones" – romantične zavrzlame koje su osvojile svijet.

20:00 Lovac na glave

21:55 Dnevnik Bridget Jones

Filmski hitovi večeri

"Julie i Julia" (Star Movies, 20:00) – inspirativna biografska komedija o kuhanju i životu, s Meryl Streep i Amy Adams.

"Novi svijet" (Star Movies, 22:35) – povijesna romansa o susretu dvaju svjetova kroz priču o Pocahontas.

"Lopovi, ubojice i dvije nabijene puške" (Star Movies, 00:05) – britanski krimić s dozom crnog humora.

"Rocky" (Doma TV, 14:20, repriza) – ne propustite klasik sportskog filma ako ste ga propustili ranije tijekom dana.

"Opasni uljezi" (Doma TV, 23:45) – triler za ljubitelje napetosti i iznenađenja.

*uz korištenje AI-ja

