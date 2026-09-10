Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na malim ekranima očekuje prava poslastica za ljubitelje sporta, serija i napetih filmova. Ako još niste odlučili što gledati, donosimo vam pregled najvažnijih emisija i nekoliko vrhunskih filmskih naslova koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 donosi informativno-zabavni program s naglaskom na popularni kviz „Potjera“ i intrigantnu dokumentarnu seriju. Večer završava s aktualnom emisijom „Otvoreno“ koja obrađuje najvažnije teme dana.

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Špijun u oceanu: Duboki odnosi

21:19 Ritam srca

22:20 Otvoreno

HRT 2

Na HRT 2 večeras je sve u znaku nogometa – Liga prvaka privlači pažnju sportskih fanova, a uz komentare i analize možete pratiti izravni prijenos utakmice Como - RB Leipzig.

19:05 Tko želi biti milijunaš?

20:00 Liga prvaka – uvodna emisija

20:55 Liga prvaka: Como - RB Leipzig, 1. poluvrijeme

22:05 Liga prvaka: Como - RB Leipzig, 2. poluvrijeme

RTL

RTL večer rezervira za avanturistički reality show „Asia Express: Zmajeva ruta“, a kasnije slijedi informativni program i filmski triler za ljubitelje napetosti.

Foto: RTL

19:00 RTL Danas

20:15 Asia Express: Zmajeva ruta

22:15 RTL Direkt

22:55 Korak ispred (film)

NOVA TV

NOVA TV donosi kombinaciju sporta i domaćih serija – uz prijenos Supersport HNL-a, ne propustite nove epizode popularnih serija „Kumovi“ i „Slučajna obitelj“.

Foto: NOVA TV

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Supersport HNL

20:25 Kumovi

21:25 Slučajna obitelj

22:30 Nasljednik

RTL 2

RTL 2 nudi večer punu akcije i humora – od hit serije „Chicago u plamenu“ do omiljenih sitcoma i kriminalističkih serija.

18:40 Djevojke na zadatku

19:30 Chicago u plamenu

20:10 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

21:50 Moderna obitelj

Doma TV

Na Doma TV očekuju vas uzbudljive kriminalističke serije i napeti nastavci „Crne liste“ i „Zakona i reda: Odjel za žrtve“ – idealno za ljubitelje misterija!

Jeffrey Donovan on the set of "Law & Order: Organized Crime" | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

18:05 Specijalisti: Beč

20:00 Crna lista

20:45 Crna lista

21:35 Zakon i red: Odjel za žrtve

22:35 Zakon i red: Odjel za žrtve

Filmske preporuke večeri (izvan glavnih kanala):

- "Miris žene" (Star Movies, 20:05) – Al Pacino u Oscarom nagrađenoj ulozi slijepog pukovnika koji kreće na nezaboravno putovanje. Drama koja se ne propušta!

- "Nikad me ne ostavljaj" (Star Movies, 17:55) – potresna ljubavna drama prema istoimenom romanu, s Carey Mulligan i Andrewom Garfieldom.

- "Hulk" (Star Movies, 23:20) – kultni superherojski spektakl s Ericom Banom, za ljubitelje akcije i stripova.

- "U potrazi za Vincentom" (HTV 3, 22:15) – vizualno očaravajući animirani biografski film o životu Vincenta van Gogha.

- "Pod opsadom" (Star Movies, 2:50) – za noćne ptice, akcijski klasik sa Stevenom Seagalom.

Bilo da ste ljubitelj sporta, domaćih serija ili vrhunskih filmova, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Pripremite kokice i uživajte u večeri pred ekranom!