Večeras nas na malim ekranima očekuje prava poslastica za ljubitelje sporta, serija i napetih filmova. Ako još niste odlučili što gledati, donosimo vam pregled najvažnijih emisija
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na malim ekranima očekuje prava poslastica za ljubitelje sporta, serija i napetih filmova. Ako još niste odlučili što gledati, donosimo vam pregled najvažnijih emisija i nekoliko vrhunskih filmskih naslova koje ne smijete propustiti!
HRT 1
HRT 1 donosi informativno-zabavni program s naglaskom na popularni kviz „Potjera“ i intrigantnu dokumentarnu seriju. Večer završava s aktualnom emisijom „Otvoreno“ koja obrađuje najvažnije teme dana.
18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Špijun u oceanu: Duboki odnosi
21:19 Ritam srca
22:20 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večeras je sve u znaku nogometa – Liga prvaka privlači pažnju sportskih fanova, a uz komentare i analize možete pratiti izravni prijenos utakmice Como - RB Leipzig.
19:05 Tko želi biti milijunaš?
20:00 Liga prvaka – uvodna emisija
20:55 Liga prvaka: Como - RB Leipzig, 1. poluvrijeme
22:05 Liga prvaka: Como - RB Leipzig, 2. poluvrijeme
RTL
RTL večer rezervira za avanturistički reality show „Asia Express: Zmajeva ruta“, a kasnije slijedi informativni program i filmski triler za ljubitelje napetosti.
19:00 RTL Danas
20:15 Asia Express: Zmajeva ruta
22:15 RTL Direkt
22:55 Korak ispred (film)
NOVA TV
NOVA TV donosi kombinaciju sporta i domaćih serija – uz prijenos Supersport HNL-a, ne propustite nove epizode popularnih serija „Kumovi“ i „Slučajna obitelj“.
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Supersport HNL
20:25 Kumovi
21:25 Slučajna obitelj
22:30 Nasljednik
RTL 2
RTL 2 nudi večer punu akcije i humora – od hit serije „Chicago u plamenu“ do omiljenih sitcoma i kriminalističkih serija.
18:40 Djevojke na zadatku
19:30 Chicago u plamenu
20:10 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:50 Moderna obitelj
Doma TV
Na Doma TV očekuju vas uzbudljive kriminalističke serije i napeti nastavci „Crne liste“ i „Zakona i reda: Odjel za žrtve“ – idealno za ljubitelje misterija!
18:05 Specijalisti: Beč
20:00 Crna lista
20:45 Crna lista
21:35 Zakon i red: Odjel za žrtve
22:35 Zakon i red: Odjel za žrtve
Filmske preporuke večeri (izvan glavnih kanala):
- "Miris žene" (Star Movies, 20:05) – Al Pacino u Oscarom nagrađenoj ulozi slijepog pukovnika koji kreće na nezaboravno putovanje. Drama koja se ne propušta!
- "Nikad me ne ostavljaj" (Star Movies, 17:55) – potresna ljubavna drama prema istoimenom romanu, s Carey Mulligan i Andrewom Garfieldom.
- "Hulk" (Star Movies, 23:20) – kultni superherojski spektakl s Ericom Banom, za ljubitelje akcije i stripova.
- "U potrazi za Vincentom" (HTV 3, 22:15) – vizualno očaravajući animirani biografski film o životu Vincenta van Gogha.
- "Pod opsadom" (Star Movies, 2:50) – za noćne ptice, akcijski klasik sa Stevenom Seagalom.
Bilo da ste ljubitelj sporta, domaćih serija ili vrhunskih filmova, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Pripremite kokice i uživajte u večeri pred ekranom!
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