Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje dobrog filma, napetih serija i zabavnih emisija! Izdvajamo najvažnije sadržaje na glavnim kanalima i donosimo preporuke najboljih filmova koji vas čekaju u udarnom terminu.

HRT 1

HRT 1 donosi večer prepunu uzbuđenja i zabave. Nakon informativnog "Dnevnika 2" u 18:58, slijedi popularna "Superpotjera" u 20:13 gdje natjecatelji testiraju svoje znanje i brzinu, a zatim u 21:16 pogledajte napeti američki triler "Majstori iluzije". Kasnije navečer, za ljubitelje napetosti, tu je "Brojač karata" od 23:50.

18:58 Dnevnik 2

20:13 Superpotjera

21:16 Majstori iluzije

23:50 Brojač karata

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer počinje s domaćom serijom "Lijepe naše" u 18:10, a zatim slijedi glazbeni spektakl "Melodije Classic" s Ninom Badrić (19:05). Ljubitelji dokumentaraca uživat će u "Cipar iznutra s Benom Fogleom" u 20:15, dok sportski fanovi ne smiju propustiti "Stadion" u 21:20.

18:10 Lijepe naše

19:05 Melodije Classic

20:15 Cipar iznutra s Benom Fogleom

21:20 Stadion

RTL

RTL donosi pravi blockbuster večeras! Nakon "RTL Danas" u 18:55, u 20:10 na rasporedu je spektakularni akcijski film "Kralj Arthur: Legenda o maču". Za one koji vole reality, "Love Island Adria" počinje u 22:50.

18:55 RTL Danas

20:10 Kralj Arthur: Legenda o maču

22:50 Love Island Adria

Foto: VOYO

NOVA TV

Nova TV nudi pravu zabavu za cijelu obitelj – "Supertalent" počinje u 20:15 i garantira dobru atmosferu, a nakon toga, u 22:35, očekuje vas akcijski hit "James Bond 007: Spectre".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Supertalent

22:35 James Bond 007: Spectre

Foto: nova tv

RTL 2

RTL 2 večeras je rezerviran za ljubitelje serija – "Chicago u plamenu" nastavlja s novom epizodom u 20:10, a odmah nakon toga slijedi "Zločinački umovi" u 21:00. Kasnije navečer na rasporedu su omiljene komedije "Prijatelji" i "Teorija velikog praska".

18:45 Djevojke na zadatku

19:25 Chicago u plamenu

20:10 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

DOMA TV

Doma TV donosi akcijski blockbuster "Batman: Početak" u 20:00 – ne propustite početak priče o legendarnom superjunaku! Od 22:15 pogledajte napeti triler "Sam protiv svih".

19:05 Specijalisti: Beč

20:00 Batman: Početak

22:15 Sam protiv svih

Filmski hitovi večeri

"Zalomilo se" (Star Movies, 20:00) – urnebesna komedija o neplaniranoj trudnoći koja mijenja živote dvoje mladih.

"Ubojstvo po brojevima" (Star Movies, 22:55) – napeti triler s Sandrom Bullock u ulozi detektivke koja rješava misteriozno ubojstvo.

"Legenda o jeseni" (Star Movies, 15:05, repriza) – epska obiteljska drama s Bradom Pittom i Anthonyjem Hopkinsom.

"Obitelj Bélier" (Star Movies, 17:50, repriza) – topla francuska komedija o djevojci iz gluhe obitelji.

"Harold i Maude" (HTV 3, 00:17) – kultna crna komedija o neobičnom prijateljstvu.

*uz korištenje AI-ja

