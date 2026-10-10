Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras vas na glavnim domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od uzbudljivih akcijskih filmova i omiljenih serija do zanimljivih dokumentaraca. Evo što ne smijete propustiti u večernjem terminu!

HRT 1

HRT 1 večer započinje s "LOTO 7" u 20:07, a već u 20:15 slijedi šarmantna komedija "Gospođa Harris ide u Pariz". Za ljubitelje kasnovečernje akcije tu je "Žestoki udar" u 22:53. Naravno, informativni blokovi osiguravaju da ostanete u toku s najvažnijim događajima dana.

20:07 LOTO 7

20:15 Gospođa Harris ide u Pariz

22:20 Dnevnik 3

22:53 Žestoki udar

HRT 2

Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

HRT 2 donosi večer dokumentaraca i glazbe. U 20:15 pogledajte "Francuska s Evom Longorijom", a zatim slijedi "Michael Palin u Venezueli" (21:01) i popularna "Clarksonova farma" (21:50). Za kraj večeri, od 22:43, uživajte u glazbeno-dokumentarnom filmu o Billyju Idolu.

20:15 Francuska s Evom Longorijom

21:01 Michael Palin u Venezueli

21:50 Clarksonova farma

22:43 Billy Idol trebao bi biti mrtav

RTL

RTL donosi pravu filmsku avanturu – u 20:30 očekuje vas "Putovanje u središte Zemlje", spektakularni akcijski SF film za cijelu obitelj. Nakon toga, od 22:35, na rasporedu je popularni reality show "Love Island Adria".

20:30 Putovanje u središte Zemlje

22:35 Love Island Adria

NOVA TV

Foto: Screenshot/Općina Podturen

NOVA TV večeras je rezervirana za veliki kino hit – "Top Gun: Maverick" s Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi kreće u 20:15. Nakon toga, u 22:45, slijedi napeti akcijski triler "Pad Olimpa".

20:15 Top Gun: Maverick

22:45 Pad Olimpa

RTL 2

RTL 2 nudi večer za ljubitelje serija – od 20:00 uživajte u "Chicago u plamenu", a zatim u 21:00 slijedi "Zločinački umovi". Za dozu smijeha, kasnije su tu "Prijatelji" i "Teorija velikog praska".

Foto: Screenshot/Fifa

20:00 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

22:05 Prijatelji

23:00 Teorija velikog praska

Doma TV

Doma TV večeras donosi filmski spektakl "Da Vincijev kod" u 20:10 – napeta potraga za tajnom Svetog Grala koja će vas prikovati za ekran. Od 23:10 slijedi KSW – vrhunski borilački spektakl za sve ljubitelje adrenalina.

20:10 Da Vincijev kod

23:10 KSW

Najbolji filmski hitovi večeri (izvan glavnih kanala):

- "Ni na nebu, ni na zemlji" (Star Movies, 20:00) – romantična drama o ljubavi, životu i izborima, savršena za opuštanje.

- "Zamjena" (Star Movies, 22:20) – napeti triler s Angelinom Jolie o majci koja ne odustaje u borbi za istinu.

- "Plan B" (Star Movies, 17:50) – zabavna romantična komedija idealna za lagani večernji provod.

Ne propustite večeras vrhunske serije, akcijske blockbustere i filmske klasike – večernji TV program nudi nešto za svakoga. Uživajte u izboru i pronađite svoj idealan sadržaj za opuštanje pred ekranom!