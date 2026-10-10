Donosimo pregled najzanimljivijeg večernjeg TV programa na glavnim hrvatskim kanalima uz izdvojene filmske hitove koje ne smijete propustiti. Pogledajte što vas večeras očekuje na malim ekranima
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras vas na glavnim domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od uzbudljivih akcijskih filmova i omiljenih serija do zanimljivih dokumentaraca. Evo što ne smijete propustiti u večernjem terminu!
HRT 1
HRT 1 večer započinje s "LOTO 7" u 20:07, a već u 20:15 slijedi šarmantna komedija "Gospođa Harris ide u Pariz". Za ljubitelje kasnovečernje akcije tu je "Žestoki udar" u 22:53. Naravno, informativni blokovi osiguravaju da ostanete u toku s najvažnijim događajima dana.
20:07 LOTO 7
20:15 Gospođa Harris ide u Pariz
22:20 Dnevnik 3
22:53 Žestoki udar
HRT 2
HRT 2 donosi večer dokumentaraca i glazbe. U 20:15 pogledajte "Francuska s Evom Longorijom", a zatim slijedi "Michael Palin u Venezueli" (21:01) i popularna "Clarksonova farma" (21:50). Za kraj večeri, od 22:43, uživajte u glazbeno-dokumentarnom filmu o Billyju Idolu.
20:15 Francuska s Evom Longorijom
21:01 Michael Palin u Venezueli
21:50 Clarksonova farma
22:43 Billy Idol trebao bi biti mrtav
RTL
RTL donosi pravu filmsku avanturu – u 20:30 očekuje vas "Putovanje u središte Zemlje", spektakularni akcijski SF film za cijelu obitelj. Nakon toga, od 22:35, na rasporedu je popularni reality show "Love Island Adria".
20:30 Putovanje u središte Zemlje
22:35 Love Island Adria
NOVA TV
NOVA TV večeras je rezervirana za veliki kino hit – "Top Gun: Maverick" s Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi kreće u 20:15. Nakon toga, u 22:45, slijedi napeti akcijski triler "Pad Olimpa".
20:15 Top Gun: Maverick
22:45 Pad Olimpa
RTL 2
RTL 2 nudi večer za ljubitelje serija – od 20:00 uživajte u "Chicago u plamenu", a zatim u 21:00 slijedi "Zločinački umovi". Za dozu smijeha, kasnije su tu "Prijatelji" i "Teorija velikog praska".
20:00 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
22:05 Prijatelji
23:00 Teorija velikog praska
Doma TV
Doma TV večeras donosi filmski spektakl "Da Vincijev kod" u 20:10 – napeta potraga za tajnom Svetog Grala koja će vas prikovati za ekran. Od 23:10 slijedi KSW – vrhunski borilački spektakl za sve ljubitelje adrenalina.
20:10 Da Vincijev kod
23:10 KSW
Najbolji filmski hitovi večeri (izvan glavnih kanala):
- "Ni na nebu, ni na zemlji" (Star Movies, 20:00) – romantična drama o ljubavi, životu i izborima, savršena za opuštanje.
- "Zamjena" (Star Movies, 22:20) – napeti triler s Angelinom Jolie o majci koja ne odustaje u borbi za istinu.
- "Plan B" (Star Movies, 17:50) – zabavna romantična komedija idealna za lagani večernji provod.
Ne propustite večeras vrhunske serije, akcijske blockbustere i filmske klasike – večernji TV program nudi nešto za svakoga. Uživajte u izboru i pronađite svoj idealan sadržaj za opuštanje pred ekranom!
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