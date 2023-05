Evo tko je najuspješniji izvođač u povijesti Eurosonga: Njegove pjesme bile su najbolje tri puta

Irski pjevač Johnny Logan (69), pravog imena Sean Patrick Michael Sherrard, jedini se može pohvaliti s tri pobjede na Eurosongu.

Po prvi puta na ovom prestižnom natjecanju se pojavio 1980. godine te pobijedio s pjesmom 'What’s Another Year?'.

Sljedeći put nastupio je nakon sedam godina, kad je njegov hit opet dobio najviše glasova - bila je to pjesma 'Hold me now', koja je ubrzo postala svjetski hit, a i danas se nalazi na mnogim romantičnim play listama iz tog doba.

Za jedan od intervjua koji je dao irskoj nacionalnoj televiziji, Logan je otkrio da je tada bio pod velikim stresom te da se nakon pobjede rasplakao.

- Shvatio sam da je pobjeda nešto što sam želio, ali nije sve što je mogla biti. Pobjeda je ispunila rupu koju osjećam u sebi, no ako cijelo tvoje biće živi glazbu, ona ne može nikad biti ispunjena, samo privremeno dok ponovno ne zatraži da se ispuni glazbom - izjavio je pjevač.

I treći put, na Eurosongu je pobijedio 1992. godine - napisao je glazbu i tekst za pjesmu 'Why me', a otpjevala ju je glazbenica Linda Martin. Logan i danas nastupa te ima uspješnu glazbenu karijeru.

