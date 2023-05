Pitali ste se tko su ostali članovi Leta 3? Baljak je šef glazbene unije, Zecov prvi bend je Otpad

Dečki iz Leta 3 prošli su u finale Eurosonga i glavna su tema ovih dana. Grupa se sastoji od dobro poznatih glazbenika Damira Martinovića Mrle (61) i Zorana Prodanovića Prlje (58), a ostatak grupe sačinjavaju glazbenik Matej Zec, gitarist Dražen Baljak (45) te bubnjar Ivan Bojčić o kojima se vrlo malo zna.

Zec je autor mnogih albuma. Od Mandrila do Jonathana, Black Room i Moskve, matičnih bendova Morso i Let3, Quasarra i samostalnog Štoka, Belfast Fooda i Norda, svaki od navedenih njegovo je ruku djelo. Matej se glazbom bavi od malih nogu, oduvijek je išao na koncerte koji su ga samo više potaknuli da razvije ljubav prema glazbi. Već u osnovnoj školi je osnovao bend 'Otpad'.

Baljak je rođen u Rijeci u kojoj je završio osnovnu školu i šestogodišnji tečaj klasične gitare i teorije glazbe na Radničkom Sveučilištu u Rijeci te potom upisao i završio Jezičnu Gimnaziju Eugena Kumičića u Opatiji. Studirao je hrvatski i engleski jezik na Filozofskom Fakultetu u Rijeci.

Glazbenu karijeru započeo je 1993. kada se prvi put javno pojavljuje kao izvođač na Ri Rocku s grupom Unlogic Skill u kojoj je autor glazbe i s kojom još kao tinejdžer bilježi stotine koncerata u Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji kao i dva albumska izdanja za Dancing Bear Records. Grupi Let 3 pridružio se 1999. s kojom ostaje do danas koncertirajući diljem Hrvatske, regije i Europe i sudjelujući u stvaranju i snimanju svih studijskih i live albuma od 2000. do danas. Novi je predsjednik Hrvatske glazbene unije.

Bojčić živi u Dobrinju na otoku Krku. Ljubav prema tome kraju razvila se u djetinjstvu, kada ga je pokojni očuh koji je rođeni Jurandvorac odveo na Krk te je tamo provodio najbolja ljeta. Trenutačno radi na projektu obnove Zadružnog doma koju je pokrenuo kroz Odbor za kulturu Općine Dobrinj gdje djeluje kao predsjednik. Također radi i na projektu Adria Outdoor Sessions u realizaciji s najvećim portalom za elektronsku glazbu, Mixmag.

