Evo zašto trebate doći na SHIP! Više od 40 bendova iz cijeloga svijeta na čak šest pozornica...

Showcase festival je glazbeni festival koji je usmjeren na predstavljanje novih i talentiranih izvođača, često pred publikom koja uključuje profesionalce iz glazbene industrije, poput menadžera, izdavača, promotora i novinara te njihovo međusobno upoznavanje. To je tip festivala koji postoji jako dugo u svijetu, a WMMC je prilagodio taj koncept hrvatskom tržištu.

SHIP okuplja više od 40 bendova iz cijelog svijeta koji će stati na čak 6 šibenskih pozornica i imati priliku zasvirati pred domaćom publikom te gostima iz susjedstva i različitih dijelova svijeta. Bendovi stižu iz Hrvatske, Engleske, Slovenije, Poljske, Makedonije, Slovačke, Turske, Srbije, Austrije, Češke, Italije, Španjolske, Francuske, Mađarske i SAD-a.

Festival je žanrovski jako bogat tako da će svatko naći nešto za sebe, od elektronike i alternativne glazbe, preko rocka i popa do klasike i jazza.

Osim koncerata, u sklopu festivala (12. do 15. rujna) postoje paneli na koje možete doći i čuti uživo neka od najjačih imena glazbene industrije. Glavni urednici portala, glazbeni producenti koji su surađivali s Netflixom i HBO-om, domaći glazbeni / PR / booking stručnjaci i mnogi drugi. Teme o kojima će pričati su raznolike, ali svaka je bitna za razvoj vaše buduće glazbene karijere, neovisno jeste li izvođač, glazbeni profesionalac ili samo ljubitelj glazbe.

Foto: Filip Kovačević

U konačnici, showcase u slučaju SHIP-a znači da cijeli grad diše u ritmu festivala i da je cijeli grad pozornica. Prilika za druženje, upoznavanje, dogovaranje gigova, učenje, profesionalni napredak, mjesto gdje se rađa inspiracija i gdje se slijevaju zaljubljenici u glazbu iz cijelog svijeta.

Tko će svirati i govoriti na SHIP-u?

Trajalo bi poprilično dugo da nabrojimo sve bendove i paneliste na jednom mjestu, pa vas šaljemo direktno na ovaj link ovdje da pogledate tko sve nastupa i na ovaj link ovdje da bacite pogled s kim ćete sve imati priliku popričati i koga ćete od glazbenih profesionalaca imati priliku slušati u Šibeniku. Samo napomena – u četvrtak će nastupiti ekipa hrvatskih bendova i to RØLØ, IDEM, KRIES i MIMIKA ORCHESTRA .

Foto: PROMO





Što se panelista tiče, izdvajamo Thomasa Golubića koji je radio glazbenu superviziju za serije kao što su "Better Call Saul", "Breaking Bad", "The Walking Dead" i "Six Feet Under", direktora recenzija na kultnom glazbenom portalu Pitchfork Jeremyja D. Larsona i Gemmu Bradley s legendarnog BBC-a.

Gdje se to održava?

Festival se održava na šest bina na četiri lokacije. Na prekrasnoj Tvrđavi sv. Mihovila su dvije bine, Deck i Hull. Druge dvije su kod kultnog kluba Azimut koji je i glavno mjesto minglanja.

Foto: PROMO

Prva je u klubu, a druga bina "Green" je ispred kluba u parku. Treća lokacija je sjajna modularna dvorana Kuća umjetnosti Arsen, a ako vas sve ove lokacije ne oduševe, što je praktički nemoguće, na četvrtoj lokaciji se nalazi klub Tunel smješten u pravom vojnom tunelu. Ako to nije underground, mi ne znamo što je.

Koliko sve to skupa košta?

Ulaznice za SHIP festival kupuju se putem Entrio sustava. Cijena ulaznice za koncert otvorenja u četvrtak na kojemu će nastupati KRIES, IDEM, MIMIKA ORCHESTRA I RØLØ 12.9. iznosi 34 €, a isto toliko iznosi i ulaznica za sam festival za petak i subotu (13.9. i 14.9.), dok ulaznica koja vam omogućava ulazak na koncert otvorenja u četvrtak i festival u petak i subotu (12.9 - 15.9.) iznosi 39€. Pro Pass ulaznica kojom osim glazbenog programa dobivate pristup i konferencijskom dijelu programa iznosi 64€.

Što je s prijevozom?

Najbolje je do svih lokacija ići pješke jer je sve blizu, osim Tunela. Od Azimuta (Obala palih omladinaca 2) koji se nalazi u centru grada kraj Katedrale sv. Jakova do Kuće umjetnosti Arsen (Obala hrvatske mornarice 1) ili Tvrđave sv. Mihovila (Zagrađe 21) treba 10 minuta. Tunel (Obala Jerka Šižgorića bb) je udaljeniji i do njega će voziti autobus svakih 45 minuta sa šibenskog autobusnog kolodvora, a satnicu pronađite na webu i društvenim mrežama.

Ima li što besplatno?

Da, koncerti i događanja u Kući umjetnosti Arsen i na Green stageu ispred Azimuta su potpuno besplatni za sve.

Kako mogu upoznati profesionalce?

Da ne propustite nekoga koga ste baš htjeli vidjeti i s kim ste htjeli razmijeniti iskustva i popričati, ovdje vam stavljamo link na prijavu za Speed networking. Klikni ovdje ako te zanimaju predstavnici svjetskih festivala, a ovdje ako te zanimaju predstavnici vodećih svjetskih glazbenih medija.

Foto: PROMO

Speed Networking će se održati 13. i 14. rujna u nezavisnom kulturnom centru Azimut s početkom u 10 sati, a za sudjelovanje se morate unaprijed registrirati i potrebna vam je važeća Pro Pass ulaznica. Ili im se javite neslužbeno nakon nekog koncerta.

Mogu li se kupati?

Ovu točku smatramo jako bitnom za mentalno zdravlje svih posjetitelja. Produžit ćemo osjećaj ljeta, chillat u jednom od najljepših hrvatskih gradova, kupati se na Jadriji i Banju i uživati u moru specijaliteta koje Šibenik nudi. I moru kao takvom.

Foto: PROMO

Što još vidjeti?

Iako iskustvo SHIP-a također spada u kulturno iskustvo s obzirom na to da je multikulturalno središte glazbenika, pod ovom točkom mislimo na još tri tvrđave koje morate posjetiti, katedralu sv. Jakova, Kanal svetog Ante, gradski muzej, Aquarium, četiri bunara i memorijalno igralište jednog, jedinog i neponovljivog Dražena Petrovića.

Za kraj, SHIP je festival za sve?

Da. Ako na bilo koji način radite u glazbenoj industriji, ovo je apsolutno mjesto za posjetiti svake godine zbog velikog broja sjajnih bendova i europskih profesionalaca s kojima možete dogovoriti suradnju.

Foto: PROMO





Ako ste ljubitelj glazbe, na jednom mjestu u samo tri dana možete pogledati čak 42 pomno odabrana benda tijekom večernjeg programa, ali i pogledati panele sa sjajnim profesionalcima. Tijekom cijelog festivala prepušteni ste uživati u genijalnoj festivalskoj atmosferi.