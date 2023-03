Evo zbog kojih je stihova Mamić tužio Vojka V i Gršu: Zoki stalno na koki, idemo tvrdo ka Mamići

Zoran Mamić (51) tužio je repere Vojka V (38) i Gršu (27) zbog nekoliko stihova u njihovoj zajedničkoj pjesmi 'Mamići', a utorak je u Splitu održano ročište.

Vojko i Grše s odvjetnicima su se pojavili na sudu, a nakon ročišta su uslikali zajednički selfie. Mamić se na sudu nije pojavio, jer to znači da bi morao napustiti BiH te bi bio odmah uhićen, pa se pojavila samo njegova odvjetnica Jovana Puhalo. Odvjetnica je rekla kako je Mamić spreman povući tužbu, ali samo ako mu se reperi javno ispričaju.

Iako pjesma već u naslovu proziva Zorana Mamića i njegovog brata Zdravka, sporno je samo nekoliko stihova koji, prema optužbi iznose neistinitu činjenična tvrdnja koja se tri puta ponavlja, a to je da je Mamić drogiran, odnosno na kokainu.

Mamić je od dvojice repera zatražio javnu ispriku koju su oni odbili. Naveli su da se ne smatraju krivim.

Naime, u pjesmi Mamići Vojko V i Grše pjevaju: 'Vadi se kesica, počinje presica, Zdravko i Zoki, stalno na koki... Idemo tvrdo ka Mamići, eura brdo ka Mamići, uzmemo paricu, prijeđemo granicu'.

Cijeli tekst pjesme pročitajte u nastavku:

Ajmo, ajmo

Ajmo, ajmo

Ajmo, ajmo

Ajmo, ajmo (Ajmo)

Idemo tvrdo ka Mamići

Idemo tvrdo ka Mamići

Vadi se kesica, počinje presica

Zdravko i Zoki, stalno na koki

Idemo tvrdo ka Mamići

Eura brdo ka Mamići

Uzmemo paricu, prijeđemo granicu

Zoki i Zdravko, nećemo u zatvor

Vojko i Grše najjači show, najjači likovi, najjači klan Ako se tebi ne sviđa to, proklet bio na današnji dan

Di god se može uzmemo zub, to nam je oduvik bia i plan

Pogledaj kako preuzmemo klub i onda sa eurima bižimo van

Novi transferi, nove afere iz tjedna u tjedan

Kesica traje sekundu, pressica traje 24/7

Kad vidim lika sa gipsom na vratu dođe mi tuć' ga u vrat

Pitaš me zašto to radim - jer mi se gadi mućka đubrad

Izgledam zgažen, stalno se dižem i idem u zahod (Ajmo)

Ko kaže da mažem laže ovaj napaćeni narod (Ajmo)

Četiri žvake se žvaču, tenzije skaču, face se krive (Ajmo)

Šaljemo drukera u kurac, šaljemo Šukera po dvi pive (Yeah, yeah, yeah)

Trpamo pare u kese ka da smo dobili lutriju

Pare teku ka iz česme, mislim na drvnu industriju

Svi bi tili da nam smjeste

UEFA (POA), FIFA (SOA), DORH (USKOK), MORH

Ali nikako da u tome uspiju

Dudu će dobit' kikiriki, državni sudac dobit će sat

Pomoćni sudac sudit će offside ili u nezgodi slomit će vrat

Zovem Gršu da donese pršut, idemo tvrdo ka Mamići

Svaki put kad triba napravit' show, dovedemo kurve ka Ami G

Idemo tvrdo ka Mamići

Idemo tvrdo ka Mamići

Vadi se kesica, počinje pressica

Zdravko i Zoki, stalno na koki

Idemo tvrdo ka Mamići

Eura brdo ka Mamići

Uzmemo paricu, prijeđemo granicu

Zoki i Zdravko, nećemo u zatvor

Viva la Vlaji, žena, dica, Dubai

Na staklu doručak, noge u banji

Rođaci bližnji, rođaci dajnji

Svima san pomoga u mojoj krajini (Gospodo)

U svlačionu upadan, vičen i udaran

Paricu utapan silen i vulgaran (Ajmo)

Milina me opere, rasparan majicu, koks i Viagra, opalin tajnicu

Kad me očepi ja ne mogu začepit', parica na ruke, ništa na kredit

Devizni, žiro, MasterCard, parin Joca Amsterdam (Jebo ti on mater)

Nadgledan iz lože, naš je grad

Igrači su robovi, suci su botovi

Ministar peško je, transfer u Češkoj je (Ajmo)

Kamensko, granica, panduru parica

Ljubuški after, skijan ka Janica (Ajmo)

Ciganski orkestar, kurve, harmonika

Eure bacan, pun san narkotika (Ajmo, ajmo)

"Sude mi" od Škore moja je molitva (Ajmo)

Ne mogu falit' karte kad odigran (Ajmo, ajmo, ajmo)

Zdravko i Zoki - ZZ Top (ZZ)

Igrače utopin - easy job (Easy)

Prva ruka, čisti koks, Međugorje krimi mob

Zdravko i Zoki - ZZ Top (ZZ)

Igrače utopin - easy job (Easy)

Prva ruka, čisti koks, Međugorje krimi mob

Idemo tvrdo ka Mamići

Idemo tvrdo ka Mamići

Vadi se kesica, počinje pressica

Zdravko i Zoki, stalno na koki

Idemo tvrdo ka Mamići

Eura brdo ka Mamići

Uzmemo paricu, prijeđemo granicu

Zoki i Zdravko, nećemo u zatvor

