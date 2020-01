Evolucija stila nove prve dame: Mora raditi na modnom izričaju

Sinoć ne samo da smo izabrali novog Predsjednika Zorana Milanovića (53) nego smo dobili i novu prvu damu Sanju Musić Milanović (51) koja i najčešće bude uvijek meta modnih kritika kad su državnici u pitanju, smatra stilist Neven Ciganović.

Kako kaže, nova prva dama, za sad još uvijek izgleda odnosno nosi se vrlo 'obično', 'klasično'.

- Da je mlađa vjerojatno bi je svrstali u djevojčurak iz susjedstva ili pošto nam je novi Predsjednik 'stari' roker, zapeo u 80-im godinama Novog Vala, prva dama je vjerojatno bila obična kvartovska curka - objašnjava Neven.

Kako se Milanović uhvatio politike i prvu damu smo imali prilike viđati, ističe Ciganović, u svečanijim izdanjima, ali bez ikakvog značajnog pomaka.

- Najčešće bi to bili neki decentni koktelski ansambli sličnim onima kakve naše 'fine' cure furaju na maturalnim zabavama ili se odijevaju za Prvu pričest, pomalo konzervativno - izjavio je.

No kako uloga prve dame donosi i određeni teret,a to je, kaže Neven, preuzimanje titule modne ikone kako i u hrvatskoj tako i među drugim prvim damama kada se uz svoje muževe urede po raznim državničkim druženjima, od Sanje se sad očekuje da poraditi na modnom izričaju.

- Domaći dizajneri će se vjerojatno početi otimati za novom prvom damom, a to što je tako 'obična' joj je veliki plus jer je uz svoju vitku liniju odlična baza da se naši dizajneri iživljavaju nad svojom novom muzom svojim kreacijama pokušavajući od nje napraviti novu Melaniju Trump, Michelle Obamu ili Brigitte Trogneux - objasnio je. Ipak stil Milanovićeve supruge najsličniji je, kaže, stilu Michelle Obame.

- Moram istaknuti da je prva dama kroz sve ove godine praćenja supruga u političkom aktiviranju uvijek ostala dosljedna svojoj prirodno smeđoj kosi uvijek približno istoj frizuri s tek pokojom malom promjenom u dužinama kose - kaže.

Evolucija stila Sanje Milanović kroz godine:

2007. - Mladi bračni par Milanović odlično je modno usklađen. Ciganović smatra da je ovo i jedno od Sanjinih najboljih izdanja gdje izgleda klasično i sofisticirano

2009. - Stilist smatra kako je ovo samo jedno od tipičnih izdanja prve dame gdje izgleda kao profesorica s fakulteta s vrlo malo šminke i sa svježe opranom kosom

2011. - U društvu Milanke Opačić Sanja, smatra Ciganović, izgleda dotjerano, ali dodaje da je bez nekog prevelikog eksperimentiranja. Kosa je isfrizirana, ima lagani make up, a uklopila je i nakit i torbicu

2011. - Milanović je preuzimao ulogu premijera, a Sanja je opet, kaže Neven lijepo obučena te smatra kako Sanja ima zanimljiv kroj haljine, ali opet pomalo prekonzervativan u stilu haljina za Prvu Pričest

2012. - Supružnici Milanović bili su počasni gosti u lozi austrijskog saveznog kancelara Wernera Faymanna na balu u Bečkoj državnoj operi. Ciganović ističe da je to bila rijetka prilika vidjeti Milanovića u smokingu dok Sanja 'fura' smjeliju čipkanu klajdu u smislu ogoljenih ramena.

2012. - Sanja se susrela s Michelle Obamom, a stilist tvrdi da je na fotografiji najviše vidi sličan stil. Iz posljednjih izdanja naše nove prve dame Ciganović može primijetiti da joj je omiljena plava boja, ali da na fotografiji djeluje baš kao da se htjela stilom dodvoriti Michelle Obami

2012. - Sanja ponovno 'fura' klasični izgled profesorice s jednostavnom bijelom košuljicom i plisiranim krojem suknje koju često nosi

2013. - Vrlo slično stil prethodnom looku smatra stilist. Sanja ponovno nosi plisirani kroj suknje i kardigan. Frizura se nije puno promijenila svih ovih godina

2013. - Ovdje je, tvrdi Neven, Sanja malo promijenila frizuru i na licu ima jači make up, ali smatra da je i dalje sve vrlo klasično

2013. - Glasovanje za EU parlament, Sanja na sebi ima štrebersku školsku uniformu kao da je iz nekog, kaže stilist, djevojačkog internata, a sve je uskladila plavim tonovima

2014. - Na tradicionalnom božićnom partiju Emilu Tedeschiju na zabavi pridružili se supružnici Milanović. Neven ističe da je Sanja na fotografiji u opuštenijoj večernjoj varijanti

2015. - Zoran i Sanja u Hrvatskom narodnom kazalištu na svečanoj premijeri filma Dalibora Matanića 'Zvizdan'. Par se modno uskladio, a suknju je Sanja zamijenila modernim hlačama. Ciganović objašnjava kako je takva kombinacija nešto zanimljivija

2019. - Supružnici na 22. Maraton lađi na Neretvi ponovno usklađeni objašnjava Ciganović. Dodaje kako su u opuštenoj dnevnoj varijanti te izgledaju poput tipične jeans generacije

2019. - Nakon prvih kruga izbora gdje je Milanović dobio najveći broj glasova Sanja izgleda fino, sofisticirano dotjerana, ponovno se vratila plisiranom kroju suknje i kratkom sakou. Ipak Ciganović ističe da je previše 'službena', te da se javnosti već predstavila u takvoj kombinaciji

2020. - Prvo obraćanje novog Predsjednika. Ciganović ističe da su supružnici ponovno modno usklađeni, no smatra da Sanja nije pretjerano zablistala u 'snaša' suknji i zakopčana do grla. Ipak je pomalo samozatajna s obzirom na to da je bluzica pomalo transparentna, no stilist hvali frizuru i make up, koji je, tvrdi, unio malo svježine u cjelokupan izgled. Nevenu se čini kako se Sanja u zadnja dva pojavljivanja počela savjetovati s nekim stilistima jer je cjelokupnom izgledu pridala ipak malo više pažnje

