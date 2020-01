Evolucija stila: Od uštogljene Olive do sado-mazo kraljice...

Ako postoji hrvatska kraljica transformacija što se tiče stajlinga, onda je to definitivno pjevačica Severina, tvrdi naš modni žiri Neven Ciganović.

Kako kaže Neven, Severina (47) je u svojoj karijeri koketirala s raznim glazbenim stilovima, ali se poigravala i s imidžem, no uvijek se trudila ostati dosljedna u jednom, a to je seksepil. Iako nije ljubitelj svih njezinih modnih izdanja, kaže da je u većini slučajeva obarala s nogu.

Severina je “isfurala” razne frizure, a prirodno je brineta, što se Nevenu najviše sviđa.

- Nikako joj ne mogu oprostiti one jeftine sintetičke kineske šiške iz spota ‘Uno momento’ - kaže. Sevka se nije poigravala samo s frizurama i odjećom.

- Očito je da se u jednom trenutku zaigrala s plastičnim operacijama, što nije nikad priznala, ali nije ni morala jer živimo u takvoj sredini gdje vam ljudi na ono što ste napravili dodaju još pet drugih stvari. Neke od njih, poput nosa i usta, nisu ispale baš najbolje, ali je, na svu sreću, to popravila, pa zato danas postoje njezine vjerne obožavateljice koje kod svojih kirurga traže upravo nos ili usta kakve ima ona - kaže Neven.

Foto: PIXSELL

Kad se tek pojavila na sceni, Severina je izgledala drukčije. Imala je prirodniji look i manja usta, ali i širi nos.

- Već na početku karijere bila je itekako svjesna da ‘seks prodaje’ - kaže Neven pa se odijevala oskudno.

Foto: PIXSELL

Severina nerijetko na glazbenim turnejama odijeva neobične modne kombinacije, ali nisu uvijek sve bile jednako briljantne. Njezin outfit na Žnjan sajam festu nije bio po Ciganovićevu ukusu.

- Bez previše truda. Samo lila haljinica i visoke čizme, koje jesu i dalje jedan, nazovimo to fetiš moment, uz ovu čednu ‘klajdu’ - rekao je Neven.

Foto: Nino Strmotic/PIXSELL

Modni kritičar najviše primjedbi imao je na kombinaciju koju je Severina nosila na dodjeli nagrada srpskog časopisa Hello 2012. godine na Belom Dvoru.

- To je ona haljina Matije Vuice koja je više otkrivala nego pokrivala i mislim da nikako nije bila primjerena mjestu. Ruku na srce, Severina je izgledala super, ali u takvom okruženju izgledala je kao da je mladi kraljević pozvao striptizetu da razveseli, odnosno uništi taj snobovski party - iskren je Neven.

Foto: STR-9613/HaloPix/PIXSELL

Kao i na posljednjoj turneji “Magic Tour”, Severina je i u sklopu turneje “Dobrodošao u klub” posebno pazila na kostime.

Foto: STR-1234/HaloPix/PIXSELL

Na koncertu u Makedoniji 2013., kad je rasprodala Arenu “Boris Trajkovski”, puno je uložila u izgled.

- Moram priznati da je izgledala senzacionalno, puno bolje nego na ovoj zadnjoj turneji - rekao je Neven. Te godine je imala koncert i na Stradunu, kad je pokazala provokativan stajling, a usput se i na pozornici izvijala s plesačicom.

- Vrlo interesantno, pomalo ‘sado-mazo’ look u klinču s plesačicom - primijetio je Neven.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Ipak, dvije godine prije toga koncerta pjevačica je u Osijeku “kiksala”.

- Ne baš reprezentativno Sevkino izdanje. Malo previše svega, šljokice, sjajne čarape koje su veliko ‘ne’ u ovakvim minimalističkim kombinacijama - tvrdi Ciganović.

Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

Osim što pažljivo bira odjevne “komade”, Severina vodi računa i o modnim dodacima.

- Severina na modnom događanju na koje je došla s krunom Dolce & Gabbana, koja u to vrijeme i nije bila baš neki hit dodatak, no mediji su više ‘brujali’ o cijeni krune nego o dojmu koji je Sevka ostavljala. Meni je to više nalikovalo da je htjela još jedanput potvrditi tko je prava kraljica hrvatske scene jer je u to vrijeme Jelena Rozga žarila i palila - rekao je stilist.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Jedan od upečatljivijih stajlinga bio je kad je nastupila na Hrvatskom radijskom festivalu u Opatiji 2009. godine.

- Kao što sam već rekao, uvijek se voljela poigravati i provocirati s ikonografijom. Tad je imala Majku Božju na majici, ali i dalje ne odustaje od seksepila - komentirao je Neven. Pjevačica je sredinom 2018. prošetala trgovačkim centrom u Zagrebu, a crveno-crna modna kombinacija svidjela se modnom kritičaru.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Ovo je meni jedno od njezinih boljih ‘fashion’ izdanja gdje je spojila nespojivo, odnosno lik atraktivne Bizetove španjolske plesačice Carmen i pomalo uštogljene neatraktivne Popajeve Olive - zaključio je Neven Ciganović.

