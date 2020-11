Exit seli iz Srbije u Hrvatsku? 'Imamo puno ponuda za festival i razgovaramo, sve je otvoreno'

Jedna arapska zemlja, kojoj novac sigurno nije problem, navodno je za Exit Festival na stol stavila svoju ponudu, ali izglednije su opcije Umag i Budva. Čini se izglednim kako će novosadski festival promijeniti adresu

<p>Nakon što se ovogodišnji, dvadeseti po redu Exit Festival nije uspio odigrati u srpnju, a zatim ni u kolovozu te nakon što je koronakriza ostavila sve vidljivije posljedice na glazbenu industriju, <a href="https://www.jutarnji.hr/kultura/glazba/exit-u-hrvatskoj-organizatori-prinudeni-razmatrati-preseljenje-umag-jedna-od-opcija-15031735">Jutarnji list</a> piše kako bi Srbija mogla ostati bez novosadskog Exit festivala. Već svoje iduće izdanje festival bi potencijalno mogao preseliti u Umag pa bi <strong>David Guetta, Solomun, Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz</strong> i sva ona imena koja će festival tek najaviti umjesto u Vojvodinu, sljedeće godine u tom slučaju stigla u Istru.</p><p>Eskalacija je to šuškanja u glazbenim krugovima kako je jedan od najprepoznatljivijih srpskih kulturnih brendova u pregovorima za promjenu lokacije nakon punih 20 godina. Razlog je, navodno, financijske prirode, a Srbija je zakazala pomoći Exitu u jedinoj godini kad festival turizmu nije uspio isporučiti očekivane milijune. Uobičajena godišnja davanja projektima iz kulture i turizma, uključujući dakako i Exit, osjetno su srezana, a da nije riječ tek o pukoj glasini potvrdili su nam i iz organizacije festivala.</p><p>- Poznata je činjenica da smo tijekom godina dobivali puno ponuda da se EXIT preseli iz Novog Sada i Srbije u drugu državu jer gotovo da ne postoji zemlja na svijetu koja u svojoj turističkoj ponudi ne bi imala jedan od najvećih svjetskih festivala koji svake godine donosi desetine milijuna eura lokalnom turizmu. U ovom trenutku jedino što možemo potvrditi je da postoje razgovori i da su sve opcije u igri - rekli su nam. </p><p>A te opcije navodno su Umag, Crna Gora te jedna arapska zemlja, kojoj novac sigurno nije problem. Pošto je riječ o regionalnom festivalu, koji je oduvijek svojom politikom davao do znanja kako drži do publike s ovih prostora, navodno su puno izglednije opcije Umag i Budva. U oba grada Exit je već organizirao bratske festivale, Sea Dance u Crnoj Gori te Sea Star u Istri. Exit bi ipak bio open air festival puno većeg kapaciteta i potencijalno puno izdašniji projekt. Naravno, jednom kad epidemiološke mjere konačno dopuste i zabavu u uvjetima 'starog normalnog'.</p>